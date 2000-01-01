Když manželé Martin a Xana Worthingtonovi z britského Swindonu zjistili, že je pro ně zahraniční dovolená příliš drahá, přišlo odvážné rozhodnutí. Na internetovém tržišti Marketplace objevili 22 let starý karavan za 1 800 liber, v přepočtu 51 tisíc korun.
A řekli si, proč ne.
„Připadalo mi to jako zábavný projekt a praktický způsob, jak si užít spoustu malých a cenově dostupných výletů, místo abychom šetřili na jednu velkou dovolenou,“ říká Xana.
Karavan sice vypadal, že má nejlepší časy dávno za sebou, ale konstrukčně byl v pořádku.
Manželé karavan koupili a pustili se převážně do kosmetických změn.
Skvělé bylo, že je Martin profesí tesař.
Zaměřili se na jednoduché změny, které ale znamenaly velký vizuální rozdíl.
Dělili jsme čas mezi rekonstrukci a péči o děti a zvládli jsme to za šest týdnů, pochvaluje si rodinný projekt Martin.
Podlahu si sami vyměnili zhruba za 120 liber (3 400 korun), což okamžitě proměnilo celý prostor.
Místo drahého nového čalounění osvěžili sedací soupravy levnými potahy za 80 liber (2 300 korun).
Původní zažloutlé kuchyňské skříňky a pracovní deska volaly po změně.
Místo výměny linky vsadili na speciální barvu na renovaci nábytku a nové úchytky, které celku dodaly moderní šmrnc.
Staré karavany bývají tmavé a ponuré. Xana se rozhodla pro vymalování všech vnitřních stěn bílou barvou, která prostor opticky zvětšila a prosvětlila.
Proměnou prošel nakonec celý interiér karavanu.
Stačilo přestříkat plastové doplňky a přidat samolepicí obklady s motivem mozaiky.
Pětičlenná rodina potřebuje prostor.
Martin využil své tesařské dovednosti k úpravě dětského prostoru ke spaní.
Pod palandou vznikla herna.
První dojem dělá exteriér.
Worthingtonovi karavan zvenčí důkladně vydrhli a odstranili staré, popraskané nálepky.
Xana doplnila interiér o dekorační polštářky, závěsy a drobné koberečky v neutrálních tónech.
Z „krabice na kolech“ dokázala vytvořit skutečný domov.
I když šlo hlavně o estetiku, Martin jako řemeslník zkontroloval instalaci rozvodů. Bezpečí rodiny bylo na prvním místě, a tak investovali i do nových detektorů kouře.
Výsledek? Mobilní dovolená snů pro pětičlennou rodinu, která stála méně než jeden rodinný zájezd.
Je to tak trochu paradox. Místo kreditky někdy stačí jen pár plechovek barvy a špetka odvahy. Worthingtonovi už teď plánují, jak budou karavan dál vylepšovat.
Fotografie z jejich úplně prvního výjezdu ukazují nadšení dětí.
Celková investice do oprav se vešla do několika stovek liber. Rodina spočítala, že se jim náklady vrátí už po několika víkendových výletech.
Jejich příběh inspiruje sousedy v Bristolu k tomu, aby místo drahých hotelů hledali poklady v bazarech.
Autor: Jam Press/Martin and Xana Worthington / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz