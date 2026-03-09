|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Šest týdnů a malý rozpočet. Rodina proměnila starý karavan za parádu na kolech
Pozemek, který nikdo nechtěl. Na trojúhelníku postavili architektonický zázrak
Takový pozemek byste určitě nechtěli, možná ani zadarmo. Téměř trojúhelníková parcela, kterou svírá ze dvou stran komunikace, to opravdu není výhra. Navíc v zadání nebyl jeden dům, ale hned dvojdům,...
Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula
Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A výsledek? Moderní, elegantní a překvapivě útulný domov, který jí pomohla vytvořit dcera Kordula Stropnická.
Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí
Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.
Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech
Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto...
Vypadá jako tuctový domek. Pod tunami kamene se však skrývá nečekaný unikát
Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V Británii je právě na prodej jedinečný jeskynní dům z roku 1511. Vyjde na 15 milionů korun a nabízí luxus, který v...
Bydlení jako z Instagramu: Trendy roku 2026, které zvládnete i bez vysokých investic
Sledujete na sociálních sítích dokonalé interiéry a říkáte si, že bez šestimístné sumy na účtu takového výsledku nikdy nedosáhnete? Trendy bydlení pro rok 2026 vás vyvedou z omylu. Éra sterilních,...
Šest týdnů a malý rozpočet. Rodina proměnila starý karavan za parádu na kolech
Když manželé Martin a Xana Worthingtonovi z britského Swindonu zjistili, že je pro ně zahraniční dovolená příliš drahá, přišlo odvážné rozhodnutí. Na internetovém tržišti Marketplace objevili 22 let...
Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech
Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto...
Sociální sídliště šokuje. Už 500 let zde nezvýšili nájem, není to ale zadarmo
Možná si Jakob Fugger chtěl zajistit místo v nebi. Ale dokázal též, že bohatství může být symbolem odpovědnosti. Jeho dílo, bydlení Fuggerei, je trvalou připomínkou, že sociální politika není moderní...
Interiér po proměně připomíná spíš luxusní obývák než starou chatu
Chatu na břehu jezera si manželé koupili už před lety, ale teprve teď, když už mají dospělé děti a dokonce vnoučata, jí chtěli dát novou podobu. Aby zde mohli pohodlně odpočívat a scházet se i s...
Žije v betonové krabici a vydělává na tom balík. Ind je hvězdou Instagramu
Betonová místnost vysoká jen 86 centimetrů, žádná okna a nájem kolem pěti tisíc indických rupií měsíčně, v přepočtu zhruba jedenáct set korun. Pro většinu lidí noční můra, pro 23letého Inda Sonua...
Z čeho postavit rodinný dům na generace? Zděné stavby z cihel mají nesporné výhody
Stavba rodinného domu představuje pravděpodobně největší finanční a životní investici, kterou kdy uděláte. V době, kdy se trh snaží o maximální zrychlení a prefabrikaci, se však čím dál více...
V bytě na Janáčkově nábřeží se snoubí retro a IKEA. Je zde jen jeden problém
Fanny Leyten skloubila ve svém pražském apartmánu moderní design s tradicí. Vintage nábytek dokonale ladí s cenově dostupnými kousky z obchodního řetězce a vše se snoubí v zajímavý osobitý celek....
K rozebrání, píšou sousedé na harampádí. Z chodeb a sklepů se stávají skládky
V domě se začínají množit věci. Sousedé, většinou ti, co nemají trvalý pobyt a jsou v nájmu, se naučili dávat nábytek do chodeb a hlavně do sklepů – stoly, židle, oblečení, skříňky. Než by řešili...
Když se šetřit nevyplácí. Nejčastější chyby při výběru a stavbě střechy
Střecha je nejnamáhanější částí domu a každá snaha o pochybnou úsporu se u ní dříve či později projeví. Špatné rozhodnutí v projektu nebo nevhodně zvolený materiál totiž často vedou k opravám, které...
Pronájem komerčních prostor, Načeradec okr. Benešov
Roubíčkov, Načeradec, okres Benešov
10 000 Kč/měsíc
Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí
Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.
Váš strach, náš byznys. Bunkry jsou hit, v Dakotě z nich postavili celé město
Americká společnost Vivos se pyšní tím, že na všechny chmurné předpovědi, jaderné apokalypsy a katastrofy má spolehlivé řešení. V jihodakotském XPoint můžete přečkat konec světa v luxusním krytu....