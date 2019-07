Do kanceláří „vjela“ část vlaku. Vtipný nápad potěší milovníky retra

Na počátku projektu stál běžný požadavek na vytvoření kanceláří, jejichž součástí by kromě otevřeného prostoru byly také malé uzavíratelné místnosti. Měly fungovat jako telefonní budky nebo místo pro krátké schůzky.

„Protože se investor zabývá vyhledáváním vlakových, autobusových a leteckých spojení, chtěl jsem návrh pojmout tematicky a napadlo mě, že by prostory mohly vypadat jako stará vlaková kupé s červenými koženkovými sedačkami,“ říká Ing. arch. Jan Ranný, který měl spolu se svým otcem, architektem Mojmírem Ranným, zpracování návrhu kanceláře na starosti.

A pokračuje: „Tento typ kupé mám totiž již od dětství vrytý do paměti a vždy mě oslovoval svým designem. Fascinovaly mě například krásné hliníkové police pro uložení zavazadel, které u novějších typů kupé již nenajdete.“

Když repliky nestačí

Přestože prvotním záměrem architektů bylo zhotovit prostory jako repliku původních kupé, nakonec se rozhodli zvolit dobrodružnější cestu. „Mého otce napadlo, že bychom přímo využili rozebraná kupé z nějakého starého vagónu. I když jsem si to zprvu nedokázal představit, vydat se tímto směrem se nakonec ukázalo jako šťastné rozhodnutí,“ říká Jan Ranný.

Nebylo to však jen tak, nejdříve bylo třeba navrhnout dispozici kanceláře a ověřit, zda se do daného prostoru vejde vše, co si klient přeje. „Protože jsem nemohl nikde vyhledat přesné rozměry kupé, musel jsem najít vlakový spoj, v jehož vagónech tato kupé ještě jsou, a vše si změřit za běžného železničního provozu. Vysloužil jsem si tak mnoho udivených pohledů od ostatních cestujících,“ popisuje s úsměvem architekt Jan Ranný.

Nakonec se ukázalo, že hloubka kupé je ideální i pro umístění kuchyňky. Díky tomu se podařilo v návrhu navázat na dvě kupé o rozměrech 4 m2 i další prostory a tím vytvořit dlouhou výraznou linii evokující řadu vlakových kupé.“

Na architekty však čekala i další výzva, a to získání starých kupé od Českých drah. „V minulosti jsem již s Českými drahami spolupracoval, takže jsem zkusil využít svých starých kontaktů a zadařilo se. V té době totiž naštěstí probíhala demontáž vagónu, ve kterém tato námi vyhlídnutá kupé byla ve velmi zachovalém stavu, a to včetně sedaček z koženky i původních záclonek,“ vysvětluje Jan Ranný.

Bylo pouze třeba rozebraná kupé složit dohromady, navrhnout jejich opláštění z bočních stran a také umístit podsvícený motiv na vlaková okénka, aby výsledný dojem působil co nejvíce autenticky.

„Specifická integrace vlakových kupé do kanceláře byla jednou z nejnáročnějších částí celého projektu. Žádná ze zúčastněných stran, které se na realizaci podílely, totiž neměla s podobným úkolem zkušenosti a navíc nebyl k dispozici návod, jak kupé sestavit, takže se vše řídilo jen fotografiemi, které jsem dříve pořídil při jízdě vlakem,“ popisuje architekt Ranný.

„Díky vynikající kooperaci truhláře Kandy, jehož kolegové kupé sestavovali, a společnosti MRM Stavební servis, která v kanceláři realizovala stavební práce a byla schopna velmi operativně přizpůsobit stavební připravenost konstrukcí, nakonec vše skvěle dopadlo,“ dodává autor projektu.

Vlaková kupé se podařilo „zakomponovat“ do návrhu kanceláří. Navazuje na ně i podoba kuchyněk.

V kanceláři jako ve vlaku

Nejenom samotná kupé, ale i další části kanceláře byly zařízeny tak, aby připomínaly prostředí vlaku, tomu napomohlo zejména využití specifických barev, materiálů i prvků. „České dráhy nám dodaly některé z dílů ve větším počtu, mezi nimi byly i zmíněné hliníkové police na zavazadla. Rozhodli jsme se je proto připevnit na zeď v jiné části prostoru kanceláře, kde jejich subtilní detaily také skvěle vyniknou,“ upozorňuje Jan Ranný.

A doplňuje: „Jako podlahovou krytinu v části kanceláře, která je za linií navazující na vlaková kupé, jsme použili červený vinyl, který vzhledově odpovídá podlaze v kupé. Také na toaletě není dlažba, ale podlahová krytina z modrého vinylu evokující prostředí vlaku. Přitom svým odstínem koresponduje s firemními barvami zadavatele.“

Díky netradičnímu nápadu se tak podařilo vytvořit prostory, které jsou funkční, mají originální design a navíc na každého dýchnou nezaměnitelnou atmosférou železnice.