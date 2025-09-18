„Měli jsme vytvořit open space pro šest až osm osob s mobilním pracovním místem, zasedačku pro tři až čtyři osoby, phone box, kancelář, sklad, dvě kuchyňky (pro zaměstnance a kuchyňku pro školicí místnost), komfortní recepci, dvě relaxační zóny a školicí místnost pro osmnáct osob. Klient měl jasnou představu o tom, co od nových kanceláří očekává, a to opravdovou funkčnost a originalitu,“ vypočítá zadání architektka Pavla Piknerová z pražského Ateliéru CG-Creative.
Návrh a realizace kanceláří firmy Performia v Brně v prostoru kancelářské budovy Brno-Purkyňka měl svá specifika, společnost totiž pravidelně pořádá školení a semináře, což znamenalo potřebu variabilního uspořádání nábytku.
Nemluvě o tom, že prostor, kde kanceláře měly vzniknout, byl ve stavu shell and core (skořápka a jádro), kdy je stavba dokončena pouze v základní formě, nejsou zde žádné vnitřní příčky, podlahy či zařízení.
„Někdy klienti pracují samostatně, jindy ve skupinách, nábytek proto musel být snadno přestavitelný,“ vysvětluje Richard Studenovský, druhý autor projektu. A protože s ním měly manipulovat jen ženy, byla realizace o to náročnější. Nábytek proto musel být lehký a mobilní.
Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii LD Seating (kanceláře a cowork). Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
Zapomeňte na kancelářskou šeď
„V návrhu jsme se rozhodli pro svěží, hravé a originální řešení, které vzdoruje šedi klasických kanceláří. Prostor jsme oživili barevnými papoušky v nadživotní velikosti a zelení, což kancelářím dodalo život a energii. Tapety jsme vytvořili na míru, aby prostor působil osobitě a neotřele,“ objasňuje Pavla Piknerová.
Kanceláře architekti rozdělili na dvě hlavní části, open space a školicí místnost. Menší zasedačku a phone box zasadili do zvukotěsných buněk Likos, které zajišťují maximální soukromí i klid.
„Navrhli jsme také speciální pracovní stoly, které umožňují variabilní uspořádání: lze je snadno spojovat do různých tvarů, ať už pro jednotlivce, menší pracovní skupiny nebo pro větší počet lidí,“ dodává Richard Studenovský, jak se studiu podařilo vypořádat s náročným úkolem.
Veškerý nábytek má kolečka, což umožňuje jen během pár minut prostor zcela přeskupit, aniž by bylo potřeba vynaložit velké úsilí. Vznikl tak prostor, který skvěle kombinuje zóny pro soustředěnou práci, relaxaci i vzdělávání.
„I přes omezený rozpočet, zahrnující kompletní stavební práce, vybavení a nábytek na míru, jsme vytvořili prostor, který působí kreativně, prakticky a originálně. Celková investice nepřesáhla dva miliony korun, a přesto jsme dokázali naplnit i ta nejvyšší očekávání klienta,“ konstatuje na závěr Pavla Piknerová.