Kanceláře v Brně jsou plné papoušků. Ženy ocení nábytek na kolečkách

Autor:
Za málo peněz hodně muziky. Tohoto úsloví se držel Ateliér CG-Creative, když navrhoval kanceláře firmy, kde pracují jen ženy a s nábytkem se musí neustále hýbat podle potřeby. A to vše s omezeným rozpočtem.
Prostor architekti oživili barevnými papoušky v nadživotní velikosti a zelení,...

Prostor architekti oživili barevnými papoušky v nadživotní velikosti a zelení, což kancelářím dodalo energii. | foto: Lukáš Hausenblas

Prostor architekti oživili barevnými papoušky v nadživotní velikosti a zelení.
Nábytek má kolečka, aby se s ním dalo snadno manipulovat.
Nábytek má kolečka, aby se s ním dalo snadno manipulovat, případně je velmi...
Kanceláře architekti rozdělili na dvě hlavní části, open space a školicí...
16 fotografií

„Měli jsme vytvořit open space pro šest až osm osob s mobilním pracovním místem, zasedačku pro tři až čtyři osoby, phone box, kancelář, sklad, dvě kuchyňky (pro zaměstnance a kuchyňku pro školicí místnost), komfortní recepci, dvě relaxační zóny a školicí místnost pro osmnáct osob. Klient měl jasnou představu o tom, co od nových kanceláří očekává, a to opravdovou funkčnost a originalitu,“ vypočítá zadání architektka Pavla Piknerová z pražského Ateliéru CG-Creative.

Návrh a realizace kanceláří firmy Performia v Brně v prostoru kancelářské budovy Brno-Purkyňka měl svá specifika, společnost totiž pravidelně pořádá školení a semináře, což znamenalo potřebu variabilního uspořádání nábytku.

Nemluvě o tom, že prostor, kde kanceláře měly vzniknout, byl ve stavu shell and core (skořápka a jádro), kdy je stavba dokončena pouze v základní formě, nejsou zde žádné vnitřní příčky, podlahy či zařízení.

Kanceláře, kde i schodiště vypadá jako umělecké dílo. Podívejte se

„Někdy klienti pracují samostatně, jindy ve skupinách, nábytek proto musel být snadno přestavitelný,“ vysvětluje Richard Studenovský, druhý autor projektu. A protože s ním měly manipulovat jen ženy, byla realizace o to náročnější. Nábytek proto musel být lehký a mobilní.

Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii LD Seating (kanceláře a cowork). Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Zapomeňte na kancelářskou šeď

„V návrhu jsme se rozhodli pro svěží, hravé a originální řešení, které vzdoruje šedi klasických kanceláří. Prostor jsme oživili barevnými papoušky v nadživotní velikosti a zelení, což kancelářím dodalo život a energii. Tapety jsme vytvořili na míru, aby prostor působil osobitě a neotřele,“ objasňuje Pavla Piknerová.

Kanceláře architekti rozdělili na dvě hlavní části, open space a školicí místnost. Menší zasedačku a phone box zasadili do zvukotěsných buněk Likos, které zajišťují maximální soukromí i klid.

Kanceláře už zaměstnancům nestačí, přejí si zeleň, terasy a kavárny

„Navrhli jsme také speciální pracovní stoly, které umožňují variabilní uspořádání: lze je snadno spojovat do různých tvarů, ať už pro jednotlivce, menší pracovní skupiny nebo pro větší počet lidí,“ dodává Richard Studenovský, jak se studiu podařilo vypořádat s náročným úkolem.

Veškerý nábytek má kolečka, což umožňuje jen během pár minut prostor zcela přeskupit, aniž by bylo potřeba vynaložit velké úsilí. Vznikl tak prostor, který skvěle kombinuje zóny pro soustředěnou práci, relaxaci i vzdělávání.

„I přes omezený rozpočet, zahrnující kompletní stavební práce, vybavení a nábytek na míru, jsme vytvořili prostor, který působí kreativně, prakticky a originálně. Celková investice nepřesáhla dva miliony korun, a přesto jsme dokázali naplnit i ta nejvyšší očekávání klienta,“ konstatuje na závěr Pavla Piknerová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Penthouse za 105 milionů v Praze. Luxusní bydlení, které bere dech

V Praze se prodává luxusní byt za 105 milionů korun. Je to penthouse velký 271 metrů čtverečních a stojí v Holešovicích. V nabídce realitních kanceláří jsou však i další kvalitní nemovitosti, které...

Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...

Z lásky ke koním. Rodina si postavila vysněný dům v krásných Modrých Horách

Petr a Petra nestavěli poprvé, měli už nejen zkušenost, ale i pěkný rodinný dům. Dojíždění za koníčkem jediné dcery Aničky – westernové disciplíny na koních – však pro ně představovalo výrazné...

Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně

Bývalá hospoda postavená v roce 1905 si získala pana Vladimíra natolik, že se ji rozhodl navzdory prvotním protestům manželky přetvořit v rodinné bydlení. Z chátrající stavby vznikl dům s nízkou...

Druhý domov na Kanárech. Co Veroniku a Pavla překvapilo a co museli řešit?

Veronika a Pavel si pořídili byt na Lanzarote na Kanárských ostrovech v době covidu-19. Apartmán si vyladili k dokonalosti a považují ho za druhý, i když maličký, domov za mořem. Co je na druhém...

Ikonický hotel Inter-Continental. Někdejší normalizační připomínka svobody opět ožívá

Stavěl se šest let a představoval jakousi upomínku vzdálené svobody. Hotel Inter-Continental totiž v roce 1968 začala stavět americká společnost! A na jeho výstavbě se podílelo mnoho našich...

18. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně

Bývalá hospoda postavená v roce 1905 si získala pana Vladimíra natolik, že se ji rozhodl navzdory prvotním protestům manželky přetvořit v rodinné bydlení. Z chátrající stavby vznikl dům s nízkou...

18. září 2025

Kanceláře v Brně jsou plné papoušků. Ženy ocení nábytek na kolečkách

Za málo peněz hodně muziky. Tohoto úsloví se držel Ateliér CG-Creative, když navrhoval kanceláře firmy, kde pracují jen ženy a s nábytkem se musí neustále hýbat podle potřeby. A to vše s omezeným...

18. září 2025

Druhý domov na Kanárech. Co Veroniku a Pavla překvapilo a co museli řešit?

Veronika a Pavel si pořídili byt na Lanzarote na Kanárských ostrovech v době covidu-19. Apartmán si vyladili k dokonalosti a považují ho za druhý, i když maličký, domov za mořem. Co je na druhém...

17. září 2025

Rodiče zde odloží děti a mají čas pro sebe. Ráj v Nuselském pivovaru

V areálu Nuselského pivovaru se nově otevřel coworkingový prostor MIMAMI pro rodiče, kteří neradi přistupují na kompromisy. V prostoru o rozloze necelých 150 m2 propojili architekti ze studia BY...

17. září 2025

Penthouse za 105 milionů v Praze. Luxusní bydlení, které bere dech

V Praze se prodává luxusní byt za 105 milionů korun. Je to penthouse velký 271 metrů čtverečních a stojí v Holešovicích. V nabídce realitních kanceláří jsou však i další kvalitní nemovitosti, které...

16. září 2025

Na chalupě v Jizerkách museli měnit krov i střechu, ale teď mají idylu

Když si Jiří Kunce v roce 2015 koupil starou chalupu v podhůří Jizerských hor, měl sen. Chtěl jí vrátit život a vytvořit místo, které bude nejen krásné, ale i funkční. O rok později se pustil do...

16. září 2025

Jak ochránit domov před nevítanou návštěvou? Základem jsou kvalitní dveře

Advertorial

Vykradený domov po návratu z dovolené? Téhle studené sprše se dá vyhnout kombinací různých opatření od spolupráce se sousedy až po moderní chytrá zařízení. Základem všeho však zůstávají pevné a...

15. září 2025

Do rodinného domu narvali parádní Boeing 727. Kokpit je kompletní, v trupu spí

Pro milovníky letectví máme skvělou zprávu. Na trhu se objevila neobvyklá nemovitost. K mání je dům s pozemkem o rozloze 32 hektarů a s vlastním letadlem Boeing 727, který je vložený do domu. Obydlí,...

15. září 2025

Vila z doby Rakousko-Uherska se až zázračně vrátila ke svému půvabu

Reprezentační vila z dob Rakousko-uherské monarchie je součástí rozlehlé farmy. Po nesmyslných úpravách a navíc několikaletém chátrání, kdy byla opuštěná, ji noví majitelé vrátili původní lesk a...

15. září 2025

Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...

14. září 2025

Recept na šťastné manželství: navrhl dva sousedící domy, každý měl svůj

Architekt Robert Thorguson předběhl svou dobu: navrhl dva domy, které tvoří jeden komplex. První pro manželku, druhý pro sebe. Domy postavené v letech 1953 až 1957, známé jako Les a Šperkovnice,...

13. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.