Každý pracovní prostor by měl být nejen funkční, ale i inspirativní a příjemný. Jenže, buďme upřímní. Takové požadavky splňují jen málokteré kanceláře, zejména ve starších budovách. Naštěstí se situace lepší, důkazem jsou například prostory v The Parku Chodov.
Cílem projektu bylo navrhnout světlé, vzdušné prostředí s industriálním...

Cílem projektu bylo navrhnout světlé, vzdušné prostředí s industriálním nádechem, které poskytne flexibilitu pro různé způsoby práce. | foto: Lubor Sladký

Modulární sedačky doplňují designová křesla a elegantní stolky různých tvarů a velikostí.
Brynýrovaný plech a skleněná příčka z Copilitu dodávají prostoru dynamiku a vizuální vrstevnatost.
Brynýrovaný plech dodává prostoru dynamiku a vizuální vrstevnatost.
Skupiny květináčů plných zeleně zútulňují interiér, ale zároveň zlepšují i akustiku a celkovou atmosféru.
„Naším úkolem bylo vytvořit místo, kde se lidé budou cítit lépe než doma, prostor, který podpoří jejich kreativitu, soustředění i vzájemnou spolupráci. Zároveň bylo důležité, aby interiér odrážel jedinečný charakter společnosti Hilti. Cílem bylo navrhnout světlé, vzdušné prostředí s industriálním nádechem, které poskytne flexibilitu pro různé způsoby práce,“ popisuje architekt Lubor Sladký ze studia S.H.S architekti.

A pokračuje: „Přestože je Hilti rozsáhlá firma se standardním open spacem, naším záměrem bylo vnést do prostoru lehkost a přirozenou pohodu. Proto jsme vytvořili příjemné pracovní zóny, do nichž jsme integrovali relaxační oblasti s modulárními sedačkami, které doplňují designová křesla a elegantní stolky různých tvarů a velikostí.“

Kanceláře, kde i schodiště vypadá jako umělecké dílo. Podívejte se

Srdcem je HUB

Pro oddělení pracovních míst v kancelářích slouží policové stěny, telefonní budky a skupiny květináčů plných zeleně, které nejen zútulňují interiér, ale zároveň zlepšují i akustiku a celkovou atmosféru. Srdcem prostoru se stal dnes hojně využívaný HUB, centrum pro setkávání, soustředěnou práci i inspirativní workshopy.

Design interiéru staví na citlivé souhře materiálů a textur, jejichž kombinace vytváří neopakovatelnou atmosféru. „Na stěnách jsme pracovali s cementovými stěrkami různých struktur, které hrou světla a stínu během dne ožívají v jemných kresbách,“ upozorňuje architekt Sladký.

V kuchyňských a coffee pointech použili architekti jako obklad drátosklo, zatímco prvky jako Heradesign, tedy komůrkový polykarbonát, brynýrovaný plech (brynýrování z něm. brünieren- nebo také černění či modření - je chemická úprava ocelových povrchů pro zlepšení vzhledu, neslouží však k ochraně proti korozi. Zdroj: Wikipedia) a prosvětlená příčka z Copilitu (produktový název pro skleněné tvárnice tvaru písmene U) dodávají prostoru dynamiku a vizuální vrstevnatost. Perforovaná stěna z tvárnic pak působí jako rafinovaný prvek oddělující prostor šaten.

Z násypníků na uhlí vznikly ikonické kanceláře s prosklenou podlahou

Stropní podhledy byly z velké části zachovány, ale v klíčových částech, jako je HUB a spojovací chodby, je architekti odhalili, aby docílili pocitu vzdušnosti a volnosti.

V oblasti výtahové haly a části HUBu visí kovový rošt, který přidává prostoru moderní industriální charakter. „Kuchyňská linka z černého Valchromatu a gradientně mořené stoly v HUBu přispívají k modernímu, sofistikovanému a dynamickému vzhledu,“ tvrdí Lubor Sladký.

Umělecký aspekt interiéru podtrhla Klára Spišková svými malbami na akustických panelech, které se staly vizuálním pojítkem celého prostoru. Skleněné akustické příčky s hliníkovými rámy a strukturovaným sklem dodávají místnostem nádech elegance a vizuální zajímavost.

Kanceláře, kde místo lustrů září automobilové díly, jsou přesto útulné

V prezentační místnosti vznikl jedinečný prvek, kdy autoři vložili mezi dvě skleněné desky kompozici kotoučů Hilti, což tvoří nejen esteticky působivý detail, ale i přímý odkaz na firmu.

Živá zeleň prostupuje celým interiérem, od menších květináčů až po impozantní zelenou stěnu v HUBu, která prostoru dodává svěžest a přívětivost.

„Charakteristická červená barva Hilti se objevuje v akcentních prvcích, například na stavebních stojkách, které jsme transformovali v neotřelé designové doplňky. Mezi dekoracemi nechybí ani autentické stavební nástroje Hilti, které mají nejen estetickou, ale také praktickou funkci při workshopech a interaktivních vzdělávacích aktivitách pro zaměstnance,“ uzavírá popis projektu architekt Sladký.

Z pekárny jsou kanceláře i s dodávkou a kinem se sedačkami z boeingu

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii LD Seating (kanceláře a cowork). Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Autoři: S.H.S architekti - Lubor Sladký, Dominika Rošetzká, Jan Rybář a Lukáš Holub

