Češi si na Tenerife koupili apartmán. Otřesné začátky s pronájmem překonali

Během dovolené jsme zjistili, že nám život na ostrově Tenerife s miminkem vyhovuje mnohem víc než v restrikcemi sevřeném Česku. Na konci pobytu jsme se začali nezávazně poohlížet po apartmánu na prodej. Místní realitní kancelář nám zprostředkovala prohlídky několika bytů, z nichž jeden jsme si zamilovali na první pohled.

Největší z Kanárských ostrovů je kromě hornaté krajiny a kilometrů pláží známý také svým přívětivým podnebím, kdy i v zimě teploty zřídkakdy klesají pod 20 °C. Na ostrov pravidelně přijíždíme v listopadu, kdy panují příjemné teploty a oceán je ještě vyhřátý. Většinou se vracíme v průběhu jara a po zbytek roku apartmán úspěšně pronajímáme.

Nákup jsme uskutečnili na jaře roku 2021 a jeho průběh byl překvapivě jednoduchý, přestože jsme s nákupem nemovitostí v zahraničí neměli do té doby žádné zkušenosti. Místní realitní kancelář nám se vším pomohla a nákup byl dokončen během několika dní.

Původní majitel nás před koupí požádal, jestli by si ještě chvíli mohl posedět na terase, která mu prý bude hlavně chybět. Byt jsme koupili plně vybavený a jeho cena vzhledem k atraktivnímu umístění přímo v turistickém středisku vyšla na 275 tisíc eur (necelých 7 milionů korun). V létě téhož roku jsme v našem novém domově strávili zhruba měsíc a zařizovali vše spojené s pronájmem.

Před pronajímáním na Airbnb jsme museli obnovit prošlou turistickou licenci, s čímž nám také pomohla realitní kancelář. Bohužel se hned na začátku vyskytl problém s firmou, která byt spravovala. Přestože původní majitel s ní údajně neměl problémy, naše prvotní zkušenosti s polskou majitelkou firmy byly otřesné.

Nekomunikovala, nehlásila nám opotřebení nebo rozbití věcí krátkodobými nájemníky, a nakonec se dokonce ukázalo, že si brala peníze od ubytovaných bokem. V tu chvíli jsme věděli, že musíme hledat jinde. Naštěstí jsme narazili na Čecha, který přímo na Tenerife vlastní úklidovou firmu, která nám zároveň pomáhá se správou apartmánu.

Dnes už se ve věcech spojených s pronájmem orientujeme, ale začátky byly těžké. Airbnb vám sice pronájem zprostředkuje, ale pořád je většina věcí na majiteli. Musíte odvádět daně, sledovat kalendář a být hostům v případě problémů neustále k dispozici.

Pokud se v bytě něco porouchá, je na vás sjednat nápravu. Už několikrát se stalo, že nás majitelé bytu nad námi vytopili. Mají v bytě vířivku, u které opakovaně praská potrubí, což je samozřejmě nutné řešit rychle. Naštěstí máme byt pojištěný a lidé z pojišťovny vždy dorazili v případě nutnosti rychle.

Věci, které se rozbijí, koupí na naše přání zaměstnanec úklidové firmy. Hodně záležitostí samozřejmě musíme řešit osobně během návštěv. Věci jako opravy žaluzií, odlepené tapety nebo nákup nových lůžkovin vždycky zaberou nezanedbatelnou část našeho pobytu na ostrově, který si proto obvykle plánujeme vždy minimálně na tři týdny.

Apartmán se nachází v přízemí dvoupatrové vilky a zaujímá plochu 94 metrů čtverečních. Součástí obýváku je kuchyňský kout s jídelním stolem. V apartmánu jsou dvě ložnice. Z hlavní ložnice je vstup přímo do moderní koupelny. Druhá koupelna se sprchovým koutem je přístupná z obývací části.

Byt je jednoduše, ale prakticky a stylově vybaven. S manželem si ani jeden nepotrpíme na starobylé vybavení nebo starožitnosti. Jednoduchý a moderní interiér s dostatkem prostoru nás oslovil hned na první pohled. Většina dění probíhá na prostorné terase. Z terasy vede vstup do uzamykatelného přístřešku, kam si ukládáme věci, které nechceme, aby nájemníci používali. Manžel tady skladuje klávesy a dcera nafukovací hračky.

Apartmán je součástí prázdninového komplexu, který byl postupně postaven ve třech etapách. Celkem čítá zhruba stovku bytů. Každá etapa má k dispozici vlastní bazén. Dvoupatrové vilky jsou zasazené do udržované zeleně, o kterou se pečlivě stará místní zahradník. Má naši rodinu v oblibě a vždycky nás po příjezdu informuje, co se v areálu v době naší nepřítomnosti událo.

Apartmán se nachází v turistickém středisku Costa Adeje na jihozápadě ostrova. V bezprostředním okolí je bezpočet barů, restaurací, obchodů a pár velkých supermarketů. Necelých pět minut chůze se rozprostírá akvapark a nejbližší pláž je vzdálená patnáct minut chůze.

Přestože okolí nabízí veškerou občanskou vybavenost i možnosti zábavy, areál samotný je příjemně klidný a tichý. Právě poloha byla jedním z důvodů, proč jsme se pro koupi bytu rozhodli. Za tři roky pronájmů jsme si našli několik stálých návštěvníků, kteří se u nás ubytovávají rok co rok právě díky blízkosti pláže a zároveň soukromí a klidu.

Bezpečnostní kamery jsme museli odstranit

Španělsko je bohužel známé vysokou kriminalitou. Už několikrát jsme dostali e-mail od družstva s informací, že se v areálu vyskytly drobné krádeže. Z toho důvodu jsme hned po koupi nechali do bytu nainstalovat zabezpečovací zařízení a bezpečnostní kamery. Jedna byla na terase a druhá v obývacím pokoji. Bylo příjemné, že jsme měli přehled, co se v bytě děje a zároveň měli pocit bezpečí. Kvůli nedávnému nařízení Airbnb řešící soukromí hostů jsme však byli nuceni kamery odinstalovat.

Co se obsazenosti týče, jsme zhruba na 95 procentech. Přestože by se mohlo zdát, že výnosy z pronájmu budou vysoké, konečný zisk není nijak závratný. Na Kanárských ostrovech se z ubytovacích kapacit odvádí vysoké daně, 7 procent DPH a 12 procent zbylé daně. Po měsíčních poplatcích družstvu, ze kterých se financuje provoz veřejných prostor, včetně zeleně a bazénů, nám velká částka nezbude. Pokryje však letenky a pobyt na ostrově dvakrát do roka, což je samozřejmě velmi příjemné.

S manželem máme oba možnost home officu, pro který jsou na Kanárských ostrovech velmi dobré podmínky (časový posun činí jednu hodinu). Čtyřletou dceru dáváme párkrát do týdne do místní školky, která stojí 40 eur na den.

Na Tenerife se domluvíte anglicky, španělština je samozřejmě výhodou. Místní jsou velmi přátelští. V blízkosti bytu se nachází česká restaurace, kam chodíme, když se nám zasteskne po domácí kuchyni. Ceny potravin v supermarketech jsou mírně vyšší než v Česku, v restauracích jsou vyšší ceny markantnější.

Kanárské ostrovy jsou oblíbenou turistickou destinací během celého roku. Hornatý střed ostrova je domovem nejvyšší hory Španělska Pico del Teide, zatímco jih nabízí dlouhé kilometry písečných i kamenitých pláží a výborné podmínky pro vodní sporty. Sever ostrova se od jihu liší. Nabízí větší autenticitu a vhled do života místních. Přímo v Costa Adeje se nachází několik půjčoven aut, na ostrově dobře fungují i autobusy.

Dnes, po třech letech, můžu říct, že koupě nemovitosti ve Španělsku nelitujeme. Rozjezdy byly těžké, ale hodně věcí jsme se od té doby naučili. Správa apartmánu nám dnes zabere jen několik hodin měsíčně a odměnou nám je pobyt dvakrát do roka ve vlastním domově na jednom z ostrovů věčného jara.

Tenerife

Je největším ze sedmi Kanárských ostrovů. Žije zde 904 tisíc stálých obyvatel a ročně ostrov navštíví téměř 6 milionů turistů. Tenerife je ze všech ostrovů nejrozmanitější. Byl obdařen zelení, stejně jako dlouhými písečnými plážemi a dechberoucí sopečnou krajinou připomínající měsíční krátery. Pod nejvyšší horou ostrova a zároveň celého Španělska Pico del Teide (3 718 m) údajně sídlí brány samotného pekla.

Přestože je Tenerife známé hlavně díky horám, vavřínovým lesům a působivým přímořským scenériím, na své si přijdou i milovníci historie, půvabných městeček a turistických atrakcí. Vodní království Siam Park na jižním pobřeží u letoviska Costa Adeje byl devětkrát za sebou zvolen nejlepším vodním parkem světa a je zároveň největším v Evropě. V severozápadní části ostrova se nachází Loro Park, unikátní přírodní park s kosatkami, delfíny a jiným i rozmanitými živočišnými druhy.