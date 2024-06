Češka koupila dům na Fuerteventuře. Má skvělý druhý domov, který vydělává

Na doporučení kamarádky jsem s dcerou a přítelem odletěla do Origo Mare na severu Fuerteventury, kde jsme natrefili na vhodnou nemovitost. Po čtyřdenním pobytu jsme věděli, že je to to pravé pro nás.

Je zde téměř po celý rok teplo a slunečno. Dá se tu po celý rok odpočívat, a tudíž i pronajímat nemovitost. Podnebí má určitě vliv na místní pohodové lidi a s tím spojenou příjemnou atmosféru. To platí i pro dlouhodobě žijící cizince. Spousta lidí organizuje práci a povinnosti podle příhodných vln na surfování. Podmínky jsou zde ideální.

Naše chata Casa Corgi se nachází na severu ostrova Fuerteventura v původní ptačí rezervaci. Že jde o chráněnou oblast, jsme se však dozvěděli až půl roku poté, co jsme dům s přítelem koupili. Údajně zkorumpovaná radnice dala povolení ke stavbě letních domů, které zde vyrostly načerno, a po krachu investora dlouho ležely ladem. Bance se naštěstí celý projekt nakonec podařilo zkolaudovat a domy se rozprodaly klientům.

Průběh nákupu byl celkem jednoduchý, především díky tomu, že nám s ním pomohla Češka, dnes už také moje kamarádka, která zde dlouhodobě žije. Během našeho prvního 4denního pobytu v listopadu 2022, jsme zvládli zajít k notáři a podepsat plnou moc a dále k právníkovi, se kterým jsme spustili proces nákupu. Cena vybavené nemovitosti byla necelých 200 tisíc eur (4,9 milionu korun).

V únoru 2023 jsem letěla na Fuertu tentokrát s mojí mámou a domek jsme převzaly. Byl už sice plně zařízený, nicméně pro naší úplnou spokojenost a pro potřeby pronájmu bylo potřeba domácnost dovybavit. Než jsme mohli začít nabízet pronájem na Airbnb, museli jsme získat turistickou licenci a domek registrovat. Obrovskou pomoc v tomto procesu nám poskytl manžel kamarádky, která mě na Fuertu dostala. Dal nám nejen know-how, ale také důležité místní kontakty. Bez něj by to pro mě samotnou bylo o hodně složitější.

Díky tomu, že mluvím španělsky jsme se hned během prvního pobytu seznámili s lidmi v okolí a také jsme stihli první lekci na surfu, který nám učaroval. Podmínky pro surfing a jiné vodní sporty jsou zde ideální.

V naší uličce jsou majitelé z rozličných zemí. Mimo nás Čechů jsou zde Španělé, Italové a jeden Angličan. Náš domek má dvě patra a celkovou obytnou plochu 63 metrů čtverečních. V přízemí je prostorný obývák s kuchyní a ložnice s koupelnou. V prvním patře se nachází druhá ložnice s koupelnou a velká terasa. Při pobytu zde trávíme většinu času venku na zahrádce. V přední části zahrádky máme jídelní stůl a v zadní jsou zahradní křesla.

Celý komplex prázdninových domů je rozdělen na jednotlivé oázy a každá oáza má svůj bazén, dětské hřiště a sportoviště. Protože to jsou jen prázdninové domky, nejsou zde žádné restaurace ani turistické atrakce. Jedinou výjimkou je hotel vzdálený asi jeden kilometr. Je zde tedy velmi klidná atmosféra. Nejbližší městečko Lajares s obchody a restauracemi je vzdálené asi sedm kilometrů. Auto je pro pobyt nezbytné.

Údržba prázdninového domku na dálku je kapitola sama o sobě. Naštěstí nám opět pomohli kamarádi, kteří na Fuertě žijí a poskytli nám důležité kontakty. Díky tomu máme skvělou paní na úklid, místní Španělku, které se kromě úklidu dokáže postarat i o drobné opravy a další „potřeby klientů“

Loňské léto 2023 bylo ovšem výživné, co se týká rozbitých věcí. Jednou se nám stalo, že se rozbily žaluzie a když jsme volali opravářskou firmu, řekli nám, že teď opravují na Lanzarote a na Fuertu se dostanou až za měsíc. Naštěstí jsme našli jinou firmu, která to zvládla rychleji. Jindy jsem měla domluveného řemeslníka, který na poslední chvíli nepřišel, protože byly ideální vlny na surf a nám řekl, že musí jet s autem do servisu. Kromě toho jsme řešili nefunkční internet, prasklý rošt v posteli, rozbité záchodové prkýnko, rozbitou židli, odfouknutý plot…

Na zahradě rostou palmy a kaktusy

Na podzim 2023 jsem poprvé trávila na domě více času, a to celkem jeden měsíc. Měla jsem tak poprvé čas věnovat se trochu víc zahradě. Sázeli jsme palmy a kaktusy a k tomu jsme potřebovali zavlažovací systém. Na ostrově moc často neprší, veškeré rostlinstvo se tedy musí zavlažovat. Nakonec nám zavlažování úspěšně nainstaloval soused.

Nicméně, pak nám někdo a dodnes nevím kdo, na automatickém spínači přenastavil čas. Než jsme na to přišli, tak měsíc voda tekla 24 hodin denně místo zamýšlené půl hodiny a náš účet za vodu byl 20krát větší než obvykle. Všechny problémy, byť jsme je museli řešit na dálku, jsme úspěšně vyřešili. Ale musím říct, že ze začátku to pro mě bylo dost stresující. Zisk z pronájmu nám pokrývá energie, náklady na dům a letenky tam a zpět.

Barbora Tomšovská S partnerem vychovává dva puberťáky

Majitelka headhunterské agentury

Prezidentka mezinárodní headhunterské asociace-Sigma

Chovatelka královského plemena corgi

Nadšená sportovkyně

Do budoucna zde chceme trávit více času, zatím sem jezdíme 2 až 3krát do roka. Jsou zde dobré podmínky pro home office. Kanárské ostrovy jsou součástí EU a časový posun vůči Česku je jen jedna hodina. Fuerteventura je velmi kosmopolitní a domluvíte se zde anglicky. Je optimální pro vodní sporty, především surf, windsurf, kiting, jachting a cykloturistiku. Sever ostrova je klidnější a méně turistický než hlavní jižní letovisko Moro Jable.

Největší město oblasti je autem asi 15 minut vzdálené Corralejo. Je to přístavní město, odkud jezdí trajekty. Na nejbližší ostrov Lanzarote se dostanete asi za půl hodiny. Kromě Lanzarote můžete jet trajektem na výlet na neobydlený ostrov Lobos. V Corraleju jsou pláže, restaurace, obchody i komerční centrum.

Kanárské ostrovy jsou oblíbenou prázdninovou destinací především pro návštěvníky z Evropy. Své si tu najdou jak příznivci ležení na pláži, tak i turisté vyhledávající aktivnější styl dovolené. Díky stabilnímu oceánskému klimatu zde sezona trvá celý rok a tak tuto oblast ročně navštíví kolem 15 milionů lidí. Fuerteventura je ze všech ostrovů nejméně navštěvovaná a díky tomu si stále zachovává osobitý ráz, který uvidíte také na instagramovém profilu casa_corgi_fuerteventura.