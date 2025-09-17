Za rozhodnutím koupit si apartmán na ostrově Lanzarote stála u podnikatelky a influencerky Veroniky Frankové láska k surfování. V době covidu trávila s manželem na Lanzarote někdy i dlouhé měsíce, což se začalo prodražovat.
Díky perfektním podmínkám pro surfování a výborné dostupnosti z Prahy začali manželé uvažovat o koupi vlastního bydlení. Když se naskytla možnost koupit apartmán v dostupnosti surfových lokalit a s výhledem na oceán, bylo rozhodnuto.
Apartmán se nachází na severu ostrova na mírném kopci v městečku Tinajo. Pod ním leží malebné přístavní město La Santa s dokonalými surfovými vlnami vzdálené jen pět minut jízdy od apartmánu. Písečná pláž Famara se nachází patnáct minut jízdy.
„Sever Lanzarote je stále velmi autentický, což nám velmi vyhovuje. Nenajdete zde velké hotely, tisíce apartmánů a rušné pobřežní promenády, jako je tomu na jihu. Naopak sever je rájem sportovců a navíc máme doslova za domem národní park Timanfaya,“ pochvaluje si Veronika.
Pozor na staré domy
Pořízení apartmánu na Lanzarote je podle slov majitelky v rámci Evropské unie poměrně jednoduché. Pro vyřizování veškeré administrativní činnosti ve Španělsku je cizincům přiděleno identifikační číslo (tzv. NIE). Pokud nechcete nemovitost pronajímat, není ani nutné zřizovat si účet u španělské banky.
Při koupi je podle majitelů třeba dát si pozor především na starší domy. Zde je často nejasné vlastnictví a je těžké dopátrat se všech majitelů, stav budov po rekonstrukci je navíc vždy dost tristní. Byl to jeden z důvodů, proč se majitelé nakonec rozhodli pro apartmán, který stačí zamknout a odjet do Česka. Po návratu majitele nikdy nečeká nic nemilého, jako by tomu bylo u staršího domu.
Přesnou cenu apartmánu Veronika nesděluje. Od roku 2021, kdy si manželé nemovitost pořídili, se její hodnota ztrojnásobila, takže šlo o velmi dobrou investici. Byt má dispozici 3+kk s výměrou zhruba 65 metrů čtverečních. Apartmán je součástí domu se čtyřmi dalšími apartmány a funguje na principu společenství vlastníků. Výhodou je, že se na ostrově platí velmi málo za vodu a elektřinu. Plyn zde není vůbec.
Ceny nemovitostí jsou na Kanárských ostrovech vyšší, protože jde o dovolenkovou destinaci. Podle majitelů však na tom ale Lanzarote zatím není tak špatně, jako například Mallorca nebo Ibiza. Záleží také na lokalitě. „Obecně jsou domy hned u oceánu nebo s pěkným výhledem určitě dost drahé. Nicméně spíše pozoruji u mladých místních touhu z ostrova vycestovat do kontinentálního Španělska, kde mají možnost studovat kvalitnější školy a získat lepší pracovní uplatnění než na malém ostrově,“ myslí si Veronika.
Majitelé v době své nepřítomnosti apartmán nepronajímají, jak je zvykem. „Zařídili jsme si byt pro naše potřeby s věcmi, který by nám bylo líto nabízet k pronájmu. Apartmán beru jako náš druhý domov a s tím je spojené také vybavení. Byt využíváme pouze my a naše nejbližší rodina, takže se dá říci, že zhruba čtyři až pět měsíců v roce je apartmán obsazen,“ popisuje Veronika, která vlastní eshop s oblečením. Na Lanzarote vždy fotí část kolekce a byt jí slouží jako ateliér.
Zařizování stálo hodně sil
Apartmán koupili majitelé zcela nezařízený a zařizování v době covidové krize bylo velkým oříškem. Hodně věcí nebylo v té době k dispozici, nebo se na ostrov nedaly dopravit. Veronika přiznává, že i teď je nákup věcí do bytu problém, v době pandemie to ale bylo ještě horší. „Pokud nechcete věci z Ikey, ale opravdu kvalitní vybavení, musíte si hodně připlatit za odeslání na ostrovy,“ říká Veronika, kterou ale zařizování i tak bavilo.
„U nábytku jsme volili značky jako je Westwing nebo Zara Home. Do kuchyně jsme pořídili zařízení od firmy Zwilling a investovali jsme do kvalitního kávovaru, který jsme si přivezli z Čech. Nemohu zapomenout na přístroj Vitamix, který jsme si objednali z Německa. Největším pokladem je ale keramika, kterou je celý apartmán vybaven. Je od naší známé, nejlepší keramičky na ostrově Eguzkine, která se inspiruje ostrovem Lanzarote a každý její kousek je unikátní,“ doplňuje Veronika.
Majitelé by podle svých slov na svém bydlení nic neměli, ale spíše dobudovali. Letos na podzim plánují stavbu velké balkonové terasy v obývacím pokoji, ze které bude přímý výhled na oceán a zároveň se tak prodlouží dispozice bytu o další sezení. Majitelé chtějí mít do Vánoc hotovo a nemůžou se dočkat pozorování západu slunce u sklenky vína.
Veronika si chválí nejen apartmán samotný, ale také sousedy a skvělou komunitu lidí okolo. Sousedé jsou jak z pevninského Španělska, tak z Německa nebo Švýcarska a majitelé se všemi vychází výborně.
Království za vodu
Jednou z mála věcí, která může našince na Lanzarote překvapit, je nedostatek vody. Všechna pitná voda na ostrově se musí odsolovat. Na ostrově platí královský výnos, který nařizuje, aby měl každý dům nebo apartmán zásobník pitné vody na minimálně tři dny. To znamená, že na střechách zcela běžně vidíte vodní tanky.
„My jsme to při pořizování nemovitosti nevěděli, takže jsme druhý den při úklidu vyplýtvali obsah tanku a večer po surfování jsme šli spát slaní od oceánu. Dva dny v týdnu je totiž odstávka vody, na jejíž pokrytí máte právě tu rezervu. Každopádně když to člověk ví, tak si pořídí větší tank a nebo prostě méně plýtvá vodou a žádný problém nehrozí. Hotely to mají vyřešené velkými nádržemi, ale malé byty to mají jinak,“ vysvětluje Veronika. Jiný problém nebo překážku ohledně bydlení na Lanzarote prý naštěstí nezaznamenali.