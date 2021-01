Kamelie Hana Buštíková svůj byt v Praze za 30 let proměnila k dokonalosti

Rodačka z Valašského Meziříčí v hlavním městě natrvalo zakotvila téměř před 40 lety. Zpočátku bydlela v několika podnájmech, ale touha po vlastním bydlení zvítězila.

Její byt se nachází v krásném secesním domě a za 30 let, co v něm zpěvačka žije, prošel už několika přestavbami. „Byt je celý zrekonstruovaný, nechala jsem například vybourat dveře do kuchyně, protože prostor díky tomu působí otevřenějším dojmem a návštěvy z něj mají lepší pocit,“ popsala Hanka Buštíková jednu z úprav. Zařízení je moderní a velice účelové, nenajdeme tu žádné zbytečnosti.

„Kupovala jsem si vždycky jenom to, co je potřebné k životu. O sbírky starožitností a jiných cenností jsem nikdy nestála,“ prozradila prakticky založená Hanka. Jelikož ráda přijímá návštěvy, jsou sedačka a gaučík v obýváků rozkládací.

„Gauč se dá rozložit během minuty a zase rychle složit. Sedačka je z pravé kůže a je také rozkládací, proto mohou v mém obýváku pohodlně přespat tři lidé.“ Ve vestavěné polici vedle sedačky objeví zvídaví návštěvníci řadu zajímavých knih. „Tady je všechno možné. Mám knihy ještě po svém bratrovi a mamince, která milovala Havla. Samozřejmě tam mám i několik svých oblíbených knížek.“



Byt je velmi světlý a příjemný. Ačkoli je v Praze, není tu ruch z ulice takřka slyšet. Je to malá oáza v centru velkoměsta. Domov si Hanka vymalovala ve své milované béžové barvě, díky čemuž působí uklidňujícím dojem.



„Béžová, šedá a bílá jsou moje zamilované barvy, protože působí harmonicky. Rozhodně jsem nechtěla žádné křiklavé stěny. Když chci bydlení nějak oživit, koupím si třeba polštářek v jasné barvě,“ rozpovídala se členka dua Kamelie o svých preferencích.

„Jednou jsem v obchodě narazila na krásné křesílko, ale nelíbil se mi jeho potah. V obchodě mi ale naštěstí ukázali vzorník látek, takže jsem si mohla vybrat jiný. Zvolila jsem šedý,“ popsala Hanka způsob, jakým si vybírala nábytek.

Kuchyň je nablýskaná a Hanka v ní pro hosty ráda připravuje pohoštění.

Výzdobu bytu tvoří obrázky, jež dostala majitelka od svého kamaráda malíře jako dárek. Na zdech najdeme i umělecké fotografie, na nichž pózuje sama zpěvačka. Dalším dekorativním prvkem jsou květiny, které Hanka miluje a opravdu jim rozumí.



Místo pro práci i odpočinek

Dost času tráví umělkyně u psacího stolu s počítačem, na němž má rozložené potřebné dokumenty. „Mám strašně moc práce, vyřizovala jsem teď šest smluv. S kolegyní Danou pořád zpíváme a vystupujeme. Jezdíme za lidmi i do malých obcí a je to strašně příjemné, když nám na koncertech dávají najevo, že nás rádi vidí a váží si toho, že jsme za nimi přijely třeba i do zapadlé vesnice. Spousta našich vystoupení je venku na čerstvém vzduchu, takže se fanoušci nebojí za námi přijít ani v téhle době,“ popsala činorodá zpěvačka svou práci.

Čas tráví také u kuchyňské linky, i když přiznává, že vařit sice umí, ale její záliba to nikdy nebyla. Vlastnoručně připravené jídlo pak hostům s úsměvem naservíruje k velkému kulatému stolu, jejž vlastní už řadu let. Druhý tak praktický stůl s nohou uprostřed se jí už sehnat nepodařilo.

Velmi hezká je také ložnice, kde má zpěvačka velké zrcadlo ve zdobeném zlatém rámu a pohodlnou postel s několika polštářky ve svých oblíbených barvách. Koberec je velice měkký a příjemný pro nohy, proto tu Hanka chodí nejraději bosa. V ložnici má také rotoped, na němž se udržuje v kondici. A protože je parádnice, má tu také šatnu a spoustu bižuterních doplňků.