Jedna vypadala nadějně, ale nevyšlo to. Tehdy nás to mrzelo, ale později jsme pochopili, že nás čekalo něco lepšího. Krátce poté jsme objevili chalupu ve Vysokém Potoku, které se říkalo U Rapanta. Fotky nás zaujaly a tak jsme se vyrazili podívat. V realitní kanceláři nám řekli, že k chalupě nejsou klíče a že si máme vlézt dovnitř oknem.
Bylo to trochu strašidelné. Vlezli jsme do první místnosti plné prachu a starých pavučin, se zabedněnými okny a okenicemi se srdíčky. Na dveřích na půdu byl křídou napsán nápis „démon noci“. Přesto jsme cítili, že jsme našli to pravé.
Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků. Až na jednu zelenou koupelnu zde neproběhly žádné necitlivé úpravy. Teprve později jsme zjistili, že nejde o obyčejné stavení, ale o lichtenštejnskou myslivnu z druhé poloviny sedmnáctého století, kde kdysi bydlel nadlesní spravující okolní revíry.
Ze starých map z roku 1783 a 1835 je patrné, že původně stálo jen přední stavení. Vedle něj byla roubenka a současné boční křídlo s chlévy a stodolou vzniklo podle letopočtu na trámech v roce 1892. Jde o jedinou dochovanou kamennou chalupu ve Vysokém Potoku. Protože oblast byla před válkou součástí Sudet, původní obyvatelé byli odsunuti a chalupu později obýval cestář pan Rapant.
Pracovali jsme o víkendech
Chalupa byla ze začátku neobyvatelná, takže jsme sem ze Syrovic jezdili na víkendy. V sobotu ráno tam, večer domů a v neděli znovu. Než vznikla studna, chodili jsme pro vodu do potoka, bylo to jako vrátit se o sto let zpět. Manžel je stavař, je velmi šikovný a práce se nebojí, takže jsme si více méně dělali vše sami.
Do chalupy dlouho zatékalo a zdi byly mokré. Začali jsme od základů. Vykopat podlahy, osekat stěny na kámen či cihlu, udělat drenáže, kanalizaci a rozvody. Když jsme zbourali příčku od staronové koupelny, objevila se krásná klenba, dnes je součástí naší kuchyně. Patří mezi nejhezčí objevy celé rekonstrukce, podobně jako nalezený porcelánový servis.
Po roce a půl se konečně začalo budovat. Nejprve jsme dodělali přední místnost s původní podlahou, kterou stačilo vykartáčovat a natřít tvrdovoskem. Tam, kde podlahy chyběly, jsme položili nové prkenné. Kde to bylo možné, zachovali jsme kamenné zdivo, takže v jednom apartmánu vyniká jeho drsná krása.
Původně jsme se chtěli vyhnout rekonstrukci střechy, ale bylo jasné, že nás nemine. Pod eternitem se skrývala stará šindel, a tak jsme vše odstranili až na krovy. Eternit nahradil černý plech a komíny jsme opravili a nabílili, takže dnes vypadají skoro pohádkově. Milujeme, když z nich stoupá kouř, protože to dodává chalupě život.
Kameny vykopané z podlah nebo dvora manžel využil na zídky, chodníčky a terasy. Ve stodole vzniklo venkovní posezení s masivními stoly a po schodech je možné vyjít na pavlač s výhledem na louku a les. Stavba sauny vlastními silami zabrala hodně úsilí, ale výsledek stojí za to. K ochlazení slouží sto let starý sud na obilí z naší stodoly.
Do chalupy jsme vrátili život
Od začátku jsme se snažili zachovat co nejvíc původního materiálu a recyklovat staré dřevo. V chalupě nezůstal žádný nábytek, takže jsme ho sháněli po bazarech a stodolách. Sami jsme ho renovovali, a protože máme rádi originální využití starých věcí, vznikla třeba postel ze staré hoblice nebo věšák ze saní. Nechtěli jsme z chalupy udělat skanzen, a tak jsou některé kusy nábytku nové, aby celek ladil.
Naše dcera se začala zajímat o sbírání koloniálních věcí z období protektorátu a podařilo se jí vytvořit malé muzeum obchodu, kde se mohou hosté pokochat historií.
Ačkoli je dnes chalupa zrekonstruovaná a odpovídá modernímu životu, podařilo se nám zachovat její původní atmosféru. A protože jsme si tento příběh nechtěli nechávat jen pro sebe, rozhodli jsme se chalupu nabídnout hostům přes ubytovací platformy. S radostí sledujeme, jak v ní znovu ožívá život.