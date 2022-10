Jurta jako skvělá náhrada chalupy. Stavební povolení nepotřebujete

Mnoho milovníků přírody vlastní či plánuje pořízení pozemku aspoň trochu mimo civilizaci. Obyčejně jde o zahradu, sad či travnatý porost – zkrátka půdu, kde může být kladné vyřízení stavebního povolení značně problematické. A přitom to může být místo jako stvořené pro chalupaření. Co s tím? Někdo to řeší mobilními stavbami či maringotkami, případně indiánským týpím. Jednou z možností je i jurta.

Ve středoevropském regionu využívali jurty naposledy Maďaři zhruba v jedenáctém století, kdy postupně upouštěli od kočovného způsobu života. I dnes jsou ale především ve Střední Asii jurty hojně využívány jako obydlí. A zajímavou a také levnou variantou, jak v klidu spočinout v lůně přírody, mohou být i pro nás. A nejenom v letních měsících.

Když se řekne jurta, většina z nás si asi vybaví Mongolsko, náhorní plošinu, nekonečné stepi, holé kopce, stáda koní, ovcí, koz a velbloudů. Kočovný způsob života ale není charakteristický jen pro tuto zemi. Navíc samotné slovo jurta je turkického původu. Zatímco kyrgyzská, kazašská nebo turkmenská jurta se vyznačuje kupolovitou střechou, pro mongolskou je typická střecha kónická. Charakteristické jsou pro ni také centrální opěrné sloupy a bohatost zdobení.

Pod označením klasická jurta se pak rozumí právě jurta mongolská. I když dnešní jurty už nejsou zdaleka klasické, protože jak výrobní postupy, tak především materiály se výrazně změnily a zohledňují také náročnější požadavky dnešních lidí i jiné klima.

U každé jurty je důležité se předem rozhodnout, zda vám bude sloužit celoročně, nebo sezonně. Na základě toho se pak navrhuje tepelná izolace, kterou je plsť ze stoprocentní ovčí vlny v síle od pěti do třiceti milimetrů. Čím silnější vrstva, tím větší uživatelský komfort a úspora energie. Na celoroční užívání je lepší klasická jurta než skládací. Poskytuje větší bezpečnost, nosnost, konektivitu na inženýrské sítě a možnost instalace příček.

Víc než luxusní stan

Na stavbu jurt se magazín Na chalupě s Terezou Bebarovou zajel podívat do bratislavské čtvrti Čunov, kde má Andrej Más své sklady, dílny i showroom. Šijí se tu plachtoviny, zpracovávají různé druhy dřeva na výrobu latí a „pizzových“ podlah, testují se tu nové materiály. Během návštěvy tu vyrostl skelet rychloskládací jurty o průměru 6,4 metru, na kterou se poté navlékal baldachýn střechy. Po jeho upevnění následovalo natažení obvodových stěn.

Je v tom až něco magického, jak se vedle vás takřka titěrná sestava nejrůznějších tyčí změní v průběhu několika minut v příbytek. I v tom spočívá kouzlo takové stavby. Člověk si ji dokáže (s pomocí dvou třech pomocníků) postavit sám.

„Pokud zvládneš podle návodu složit skříň, dokážeš postavit i jurtu,“ směje se Andrej. „Každý zručný člověk to dokáže. Kompletní postavení jurty (bez základů), trvá zhruba dva až čtyři dny, podle šikovnosti stavitele, povětrnostních podmínek a velikosti jurty. Při stavbě klasické mongolské jurty je třeba ještě jeden až dva dny připočítat, protože v ní je laťování složitější.“

První dojem po vstoupení do jurty? Ohromí vás prostor. A i když už dnes mnohé moderní stany nabízejí komfort i prostor, v jurtě máte zároveň i pocit bezpečí. Kruhový půdorys i střešní světlík dotvářejí atmosféru lákající k spočinutí. Nakonec Andrej ještě dodává, že kruhový tvar ušetří až třicet pět procent energie.

Životnost a bezpečnost

Opláštění jurty je složené ze dvou nepromokavých vrstev. Tyto materiály jsou zároveň impregnovány proti písním a kvalitní exteriérové plachty si při dobré údržbě a pravidelné impregnaci uchovají skvělé vlastnosti pět až deset let v závislosti na kvalitě.

A co stavební povolení? Stavebnímu povolení v Česku nepodléhají jurty do dvaceti pěti metrů čtverečních pevně spojené s terénem. Dalším kritériem může být, zda je jurta obývaná celoročně či jen sezonně. Každopádně je vhodná konzultace s příslušným úřadem, ať máte jasno dřív, než se do stavby pustíte.

Aby mohla být stanovena cena, za kterou jurtu pořídíte, musíte vědět, zda chcete: aby byla zateplená (pro celoroční užití), jak vysoké stěny a jaký průměr kopule preferujete, jakou šíři a typ dveří (můžete mít i okna), zda požadujete podlahu, komín, kamna, kam ji umístíte (kvůli kalkulaci dopravy), jaký je na místě typ terénu.