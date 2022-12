Oáza klidu ve Frýdlantu. Spisovatel Jiří Žáček žije v pohádkové chalupě

I když se narodil v Chomutově, dětství prožil ve Strakonicích v jižních Čechách. V tomto kraji vystudoval i střední průmyslovou školu stavební. Pak jeho kroky vedly do hlavního města, kde absolvoval stavařinu na ČVUT.

Než se do Prahy přestěhoval natrvalo, bydlel s manželkou Evou, dcerou Markétou a synem Jakubem ve Vlašimi. Od roku 1979 byl jeho trvalým bydlištěm pražský Braník. Přestože měl přes ulici Vltavu, potřeba přírody byla tak silná, že si v roce 1988 se ženou koupili chalupu ve Frýdlantském výběžku. Nyní je to už desátý rok, co je občanem města Frýdlant.