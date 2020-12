Kvůli návštěvě Václava Havla měl kolem svého domu i ostřelovače

Jiří Planner *1935 Narodil se v Praze. Kvůli svému strýci Františku Plannerovi, který byl papežským komořím ve Vatikánu a komunistický režim ho prohlásil za hlavu centrální špionážní služby, směl po studiu na Akademickém gymnasiu ve Štěpánské ulici z kádrových důvodů jen rozvážet náklaďákem pečivo. Po emigraci v roce 1963 kariéru úspěšného producenta vyměnil za nejistou budoucnost v USA. Pracoval 17 let jako zpravodaj Svobodné Evropy v New Yorku, z kterého se přestěhoval v osmdesátých letech minulého století do Los Angeles, kde dodnes žije. Vdovec Jiří Planner si pořídil dům i na Floridě, aby byl blíž Olze Matuškové, vdově po Waldemaru Matuškovi, s níž ho pojí již několik let více než přátelství. Každý však bydlí ve svém domě.