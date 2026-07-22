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Jiří Kuča z Kitchen Story proměnil chátrající dům ve skvost. Dnes vítá hosty

Klára Lyons
Jiří Kuča se syny

Jiří Kuča se syny | foto: archiv majitelů

Ze starého vinařského stavení vznikl moderní prostor.
Ze starého vinařského stavení vznikl moderní prostor.
Zařízení ladili manželé do tlumených barev doplněných dřevěnými prvky.
Zařízení ladili manželé do tlumených barev doplněných dřevěnými prvky.
24 fotografií
Když si Jiří a Marika Kučovi vyhlédli starou chalupu na Jižní Moravě, netušili ještě, že v ní stráví mnoho šťastných, ale i smutných okamžiků. Do stavení, která dřív bylo rodinným útočištěm, se dnes sjíždí hosté z celé republiky.

Když dům v Horních Dunajovicích na jižní Moravě Jiří s manželkou Marikou koupili, stavení zoufale volalo po péči a rekonstrukci. Mladí manželé se však nenechali odradit. Ve stavení viděli potenciál místa, kam budou hosté přijíždět relaxovat a užívat si čas s nejbližšími. Tak začal příběh Chalupy mezi sklepy.

„Na začátku jsme byli přesvědčenI, že starému domu vrátíme život citlivou rekonstrukcí. Jenže čím víc jsme stavbu odkrývali, tím víc jsme zjišťovali, že realita je úplně jiná. Každá další zeď přinášela nové překvapení. Postupně bylo jasné, že velkou část domu už zachránit nepůjde. A nakonec došlo k demolici,“ vypráví Jiří.

Pro manžele bylo těžké smířit se s tím, že budou bourat místo, které zažilo několik generací. Postupně ale pochopili, že jedinou možností je začít znovu a zachovat alespoň jeho ducha. Proto se od začátku drželi původního plánu, aby nenarušili ráz okolí.

„Stejně jako většina lidí, kteří se pustí do podobného projektu, jsme zjistili, že rozpočet i časový plán jsou jen orientační pojmy. Přesto jsme nikdy neztratili chuť vytvořit místo, kam bychom sami chtěli jezdit odpočívat,“ vypráví Jiří.

Ze starého vinařského stavení vznikl moderní prostor.
Jiří Kuča se syny
Ze starého vinařského stavení vznikl moderní prostor.
Zařízení ladili manželé do tlumených barev doplněných dřevěnými prvky.
Zařízení ladili manželé do tlumených barev doplněných dřevěnými prvky.
24 fotografií

Manželé od začátku věděli, že nechtějí vytvořit moderní dům bez duše. S návrhem interiéru jim pomohly interiérové designérky Adéla Kudrnová a Petra Stein, které dokázaly přetavit představy majitelů do prostoru, který respektoval charakter původního vinařského domu a zároveň nabízel pohodlí současného bydlení. Společně vybírali materiály, barvy i jednotlivé detaily tak, aby interiér působil přirozeně, nadčasově a nestárnul s každým novým trendem. Jiří dnes přiznává, že právě jednoduchost byla tím nejlepším rozhodnutím.

Chalupa se stala útočištěm

Když byla chalupa dokončená, oba mladí manželé měli pocit, že se jim splnil sen. I po dokončení rekonstrukce ale ve zdokonalování své vysněné chalupy nepolevili.

„Chalupa se neustále vyvíjí. Časem přibývají nové nápady, drobné změny i dekorace, které prostor zase posunou o kousek dál,“ vyprávěl Jiří s optimismem v době, kdy ještě nevěděl, jak těžké časy na něj čekají. Jen o rok později se jeho život obrátil vzhůru nohama. Marice totiž diagnostikovali agresivní formu rakoviny prsu.

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„Najednou přestaly být důležité věci, které jsme do té doby řešili. Barvy stěn, nový nábytek nebo další plány. Mnohem důležitější bylo být spolu. Chalupa se pro nás stala útočištěm. Místem, kde jsme mohli na chvíli zapomenout na nemoc, kde jsme trávili společné chvíle s našimi dvěma syny a snažili se žít co nejvíce přítomností,“ vzpomíná Jiří. Jeho žena Marika nakonec loni svůj boj s nemocí prohrála.

Přesto má Jiří podle svých slov pocit, že je v chalupě stále přítomná. „Byla součástí každého rozhodnutí během rekonstrukce, měla cit pro detail i krásu a její otisk tu zůstal dodnes. Možná právě proto hosté často říkají, že se u nás cítí jinak. Klidněji. Jako doma,“ říká tatínek dvou malých synů.

Místo idylky boj. Koupili chalupu v ráji, z podlahy jim ale začaly růst houby

Marika s Jiřím původně chalupu budovali hlavně pro sebe. Dnes se však stala místem, kam přijíždějí rodiny, skupiny přátel i páry z celé republiky. Největší radost nedělá Jiřímu kalendář plný rezervací, ale zprávy od hostů, kteří píší, že se chtějí vrátit. Právě spokojenost hostů je pro Jiřího největší pohon a důvod, proč jít dál.

„Mnoho lidí nás dnes zná díky sociálním sítím. Na profilech Chalupa mezi sklepy a Kitchen Story nesdílíme jen krásné fotografie interiéru. Ukazujeme skutečný život. Radosti i starosti. Rekonstrukce, nové nápady, každodenní fungování i osobní příběh naší rodiny.“

Ze starého vinařského stavení vznikl moderní prostor.
Jiří Kuča se syny
Ze starého vinařského stavení vznikl moderní prostor.
Zařízení ladili manželé do tlumených barev doplněných dřevěnými prvky.
24 fotografií

Jiří po odchodu Mariky začal otevřeně sdílet také cestu vdovce a tatínka dvou malých kluků. Nikdy podle svých slov nečekal, kolik lidí tento příběh osloví.

„Dnes mám pocit, že právě opravdovost vytvořila kolem chalupy komunitu lidí, kteří ji nevnímají jen jako místo k ubytování, ale jako místo s duší,“ zakončuje a dodává, že Chalupa mezi sklepy bude navždy vyprávět příběh obou manželů. Příběh, který začal snem o starém vinařském domě a pokračuje v každém hostovi, který si z chalupy odváží svůj vlastní.

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