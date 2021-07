Jiří Krampol se celý život stěhoval. Srdcem je však stále Žižkovák

Herec se narodil v Buštěhradě, kde byli rodiče u příbuzných na dovolené. Bydleli však na Vinohradech, v Řipské ulici, poblíž kina Slavia. Bydlení ve vyhlášené čtvrti si mohli dovolit, jeho tatínek udělal skvělou kariéru u firmy Baťa, už v osmadvaceti letech byl šéfem aranžérů pro celou Evropu.

„Uměl několik jazyků, byl velice vzdělaný, nechápu, jak se na malé moravské vesnici, odkud pocházel, mohl tak vypracovat,“ diví se Jiří. „Ve Florencii udělal nádhernou výlohu s velikonoční tematikou, která sklidila u šéfů firmy velké nadšení, takže mu svěřili práci na vysoké evropské pozici,“ vzpomíná.

S rodinou Baťových udržoval Jiří Krampol styky i po revoluci, se synem Tomáše Bati hrával tenis a dostal od něho pro svého otce in memoriam i medaili.



„Tatínek bohužel těžce onemocněl a z krásného bytu na Vinohradech jsme se přestěhovali do příšerné špeluňky na Žižkově, nic jiného jsme si po ztrátě jeho příjmů nemohli dovolit,“ vzpomíná herec. „V té době tam bydlela největší chamraď, s tím, jak to tam vypadá dnes, se to nedá srovnávat, dneska jsou tam jedny z nejdražších bytů v republice.“

Když se do Kubelíkovy ulice rodina přestěhovala, byly Jiřímu čtyři roky a tehdejší periferní čtvrť začala formovat jeho povahu už v dětství. V jedné malé místnosti bydlel s rodiči a bratrem do doby, než se jim podařilo získat alespoň dvoupokojový byt.

V té době byla válka, jeho rodiče neměli peníze a otcova roztroušená skleróza nedávala žádnou naději na uzdravení. „Byl nekuřák, abstinent, vegetarián a velký sportovec, chlap jako hora, a přesto v mládí takto onemocněl,“ vzpomíná s hořkostí Jiří.

I přes nepříznivou diagnózu se ale jeho otec dožil poměrně vysokého věku, zemřel až po padesátce. Maminka tak měla těžký život, starala se o něho, o dvě malé děti a ještě pracovala, aby rodinu uživila. Jiří tak vyrůstal téměř na ulici, do deseti let byl vzorné dítě se samými jedničkami, ale po nástupu do měšťanky skončil v polepšovně.



Přesun na Letnou

Na Žižkově u maminky bydlel až do třiceti let a pak se přesunul na pražskou Letnou, kde dostal se svou první manželkou, hlasatelkou Janou Fořtovou, malý byt. „Byl to byt po bývalém ministru Zenklovi, který se příčkami rozdělil na několik pokojů pro různé nájemníky. Každou chvíli k nám vtrhla policie a hledala nějaké tajné trezory, které tam po něm zbyly,“ vzpomíná s úsměvem herec.

Na Letné ještě chvíli zůstal, než se s tehdejší manželkou přestěhoval do vily v Roztokách u Prahy. „O ten barák jsem při rozvodu přišel, ale snad jsem toho ani nelitoval. V té době jsem vydělával dost peněz, ale všechny mizely do toho baráku, to bylo pořád něco… omítka, nový kotel, plot. Bylo to jako Bermudský trojúhelník na peníze,“ vzpomíná.



„Vrátil jsem se zpátky na Žižkov, což mělo tu výhodu, že ve stejném domě bydlela hlasatelka Anna Veltlinská, v té době přítelkyně Miloše Kopeckého, a přes ni jsem se s Milošem hodně sblížil. O další nádherný byt na nábřeží, ve kterém bydlel za první republiky Tomáš Baťa, jsem přišel dalším rozvodem, to je prostě můj osud,“ směje se herec.

„S další ženou jsme si pořídili dům na Okoři, na jeho údržbu a rekonstrukci také padlo dost peněz. To víte, místní řemeslníci ve mně viděli zlatý důl, cokoliv jsem objednal, jsem měl s tisíciprocentní přirážkou.“

Pak už následovala Pařížská ulice, kde žil herec dlouhých čtrnáct let. Centrum města si vybral také proto, že nenávidí MHD, v metru nebo tramvaji ho nepotkáte, všude jezdí taxíky, které pro něho zajišťují společnosti, pro něž točí. Když majitel nájemné bytu v Pařížské zdražil, přesunul se Jiří Krampol o ulici dál do bytu, který je o trochu menší, ale jemu, zvláště po smrti manželky Hanky, úplně stačí.

Nechybí ani vlastní režisérská židlička s hercovým jménem.

Jednomu byt stačí

V poměrně velké předsíni jsou velké úložné prostory a velkorysá je i koupelna s vanou. „Ale sprchový kout bych uvítal raději, nejsem typ, co se naloží do vany a tráví tam celý večer při svíčkách, jsem zvyklý z tenisu rychle se osprchovat a běžet,“ svěřuje se herec.

Byt má dispozici 2+1 a návštěvy Jiří směřuje nejčastěji do kuchyně k velkému prosklenému stolu. Tady se natáčí i pořad se Zuzanou Bubílkovou Krampol v kuchyni, kde oba sypou z rukávu spoustu veselých zážitků a který si získal už spoustu věrných diváků.

Kuchyňská linka je plně dostačující, herec v ní příliš času netráví, vděčný je hlavně za myčku nádobí. „Jsem hrozný bordelář, naštěstí je v domě hrozně hodný kluk, zdravotní bratr, který mi chodí uklízet a obstarává mi i nákupy,“ pochvaluje si.

Ložnice je menší, ale vešla se do ní i další prostorná skříň, na oblečení si herec potrpí. Od mládí svůj styl příliš nezměnil, v jeho šatníku převažují trička, džíny a sportovní bundy. Nad postelí visí obraz Panny Marie, který s ním putuje po všech bytech a má ho jako talisman.

Domácí masážní salon

Nejvíce času tráví v prostorném obývacím pokoji, kde čestné místo zaujímá masážní stroj na nohy a velké masážní křeslo, které si herec nemůže vynachválit.

Nesmějí tady chybět ani činky, které bere do rukou každý druhý den ráno a večer. Jiří Krampol je velkým milovníkem výtvarného umění, a tak po zdech visí nejrůznější obrazy a kresby. Velký prostor dostaly také fotografie. Na čestném místě je ta s Olgou Schoberovou, kde mu bylo pouhých osmnáct let. Jeho oblíbená je také ta s manželkou Hankou od Jana Saudka.

Na zdech i policích jsou vystaveny nejrůznější ocenění za herecké výkony, na čestném místě je vyznamenání od prezidenta Za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Celý byt je i v horkém létě krásně stinný a příjemně se v něm pracuje. Na vyřizování

e-mailů má ovšem herec manažera, sám technické vymoženosti nesnáší. Jediné, co je ochoten akceptovat, je obyčejný tlačítkový telefon, ač vlastní i smartphone.

„Ne, že bych nebyl schopný se s moderní technikou naučit zacházet, ale nechci. Já si chci s lidmi povídat třeba u piva v hospodě, a ne si vypisovat přes telefon,“ vysvětluje. Hospod je v okolí dost, a když budete mít štěstí, můžete v nich Jiřího Krampola potkat, mezi lidi chodí rád. Jediné, co ho poslední rok trochu trápí, je pohmožděná noha. Tento úraz si přivodil při tréninku s Karlosem Vémolou, ale věří, že za pár týdnů už bude fit a obvazů se zbaví.