Jim Carrey to přehnal s utrácením. Musel prodat dům a odstěhovat se z LA

Jim Carrey, jeden z největších komediálních talentů zlatého plátna, musel před pár týdny prodat rezidenci v Brentwoodu, kde žil posledních třicet let, a přestěhovat se do rekreačního domu na Maui. Nedokázal totiž krotit své vášně při nakupování a dostal se do dluhů.
Střešní okna propouštějí spoustu přirozeného světla, které zalévá zářivě bílé...

Střešní okna propouštějí spoustu přirozeného světla, které zalévá zářivě bílé stěny a rozsáhlou Carreyho sbírku umění. | foto: Daniel Dahler pro Sotheby’s International

Dům nabízí dokonalé soukromí za zděným plotem.
Střešní okna propouštějí spoustu přirozeného světla, které zalévá zářivě bílé stěny a rozsáhlou Carreyho sbírku umění.
Střešní okna propouštějí dostatek denního světla.
Kuchyň šéfkuchaře je výborně vybavená, včetně vnitřního grilu.
15 fotografií

Jeden z velkých domů v Brentwoodu ve stylu ranče s obytnou plochou téměř 1 300 m2 stojí za obrovskými živými ploty a branami z červených cihel. Dům má pět ložnic, šest koupelen a tři toalety.

Stylová rezidence se vyznačuje šikmými stropy s vysokými trámy, které nabízejí dostatek proudění vzduchu, zatímco střešní okna propouštějí spoustu přirozeného světla, které zalévá zářivě bílé stěny a rozsáhlou Carreyho sbírku umění, včetně jeho vlastních působivých výtvorů.

Krby i obrazy

Obývací pokoj, jídelna a rodinné pokoje se prolínají s dřevěnými a leštěnými kamennými podlahami, krby a velkými okny s výhledem na upravený pozemek.

Dobře vybavená kuchyň šéfkuchaře nabízí i vnitřní gril, zatímco kruhový snídaňový koutek má výhled na kvetoucí hrušně. Několik posuvných skleněných dveří se otevírá do centrálního nádvoří, které poskytuje prostor pro zábavu nebo lenošení v klasickém kalifornském stylu bydlení uvnitř i venku.

Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera

Hlavní ložnice zahrnuje vlastní terasu a úžasnou koupelnu s dřevěným obložením, krbem s měděnou digestoří, okny s olověným sklem a vanou. Domácí kino ve stylu art deco vzdává hold starým filmovým palácům s pohovkami, dřevěnými sloupy. U kina nechybí ani honosná mramorová koupelna. Prostorná posilovna a domácí kancelář jsou ideální pro moderní životní styl na home office.

Obrovský pozemek o rozloze dvou akrů je v Los Angeles vzácností a zahrnuje tenisový kurt, bazén s vodopádem, bazénový dům s barem, saunu/parní lázeň, zeleninové zahrady a četné vzrostlé stromy. Klidným prostředím se vine turistická stezka, která vede k jógové a meditační terase.

Brentwood, jedna z nejvyhledávanějších čtvrtí Los Angeles, je hned vedle ruchu Santa Monicy, ale zachovává si atmosféru komunity. Brentwood, známý svými ulicemi lemovanými stromy, unikátními domy a jedním z nejlepších farmářských trhů v Los Angeles, je domovem mnoha celebrit, včetně Arnolda Schwarzeneggera, LeBrona Jamese či Tobeyho Maguira a dalších. Mezi možnosti zábavy patří světové muzeum Gettyho, golfový klub Brentwood a luxusní obchody a restaurace na bulváru San Vicente.

Jak bydlí filmová hvězda Matt Damon: sedm ložnic a deset koupelen

Jim Carrey

Vlastním jménem James Eugene Carrey (*17. ledna 1962) se narodil v Kanadě v Ontáriu. Se svou výraznou tváří a energickými groteskními výkony získal mnohá ocenění například za role ve filmech Blbý a blbější, Maska, Božský Bruce či Ace Ventura .

Tento kanadský herec, zdaleka nepředstavující pouze typického vtipálka, si však získal uznání kritiky také za dramatické role ve filmech Truman Show, Majestic, Muž na Měsíci či Věčný svit neposkvrněné mysli. Je držitelem dvou Zlatých glóbů a jedenácti cen MTV Movie and TV Awards, vydal také oceňovanou dětskou knihu, je spoluautorem románu Paměti a dezinformace, ztvárnil také Joea Bidena v pořadu Saturday Night Live .

V roce 2022 oznámil, že si dává s herectvím pauzu a zvažuje odchod do důchodu. Jenže se vrátil už v loňském roce ve filmu Sonic 3. Potřeboval peníze kvůli svým četným nákupům, jak sám přiznal. Dům v Brentwoodu prodal v červenci 2025 za 19,75 milionu dolarů.

