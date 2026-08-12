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Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd
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Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd
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Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...
Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...
Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...
Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...
Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...
Letos uplynulo 60 let od zahájení výstavby hotelu a televizního vysílače na Ještědu. Základní kámen jedinečné stavby architekta Karla Hubáčka byl slavnostně položen 30. července 1966. Dnes je Ještěd...
Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...
Jak vypadalo dětství za hranicemi? Nahlédněte do legendárních katalogů IKEA ze 70., 80. a 90. let. Podívejte se, jaké nápady tehdy frčely a které z nich v dětských pokojích přežily dodnes.
Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...
Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...
Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...
Dřevostavba obložená cihlami je rarita sama o sobě. Když na okraji Zlína objevíte na jednom pozemku hned dva takové domy, nejde se nezastavit. Za jejich realizací stojí neobvyklý koncept a silný...
Luxusní bydlení bez sousedů je k mání na severozápadě Skotské vysočiny. Opulentní panství Runie & Keanchulish Estate nabízí vlastní pláže, dramatické útesy a zhruba 3 200 hektarů pozemků. Jedinou...
Designérka Markéta Killi s manželem Larsem ze Studia Urban Interior proměnili prodej dvou pražských nemovitostí ve snovou investici. V italské Apulii postavili uprostřed stoletého olivového háje...
Sousedka a její partner se opalují na svém dvoře nazí. Jsme v řadovce a do dvorů si vidíme. Vnučky se k nám chodí koupat do bazénu. Několikrát jsme sousedy upozorňovali, že se nám to nelíbí, ale oni...
Antonína Dvořáka, Dobříš, okres Příbram
16 000 Kč/měsíc
Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...
Kokořín přežil staletí i vlastní zkázu. Středověká pevnost je ukrytá mezi pískovcovými věžemi, obklopená tichými roklemi a lesy. Kokořín je místo, které vypadá jako vystřižené z romantické ilustrace...