Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V Británii je právě na prodej jedinečný jeskynní dům z roku 1511. Vyjde na 15 milionů korun a nabízí luxus, který v paneláku nezažijete.
Autor: Jam Press/Town & Country Property Auctions / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Dům pojmenovaný Rock Cottage stojí u vesnice Wolverley v anglickém hrabství Worcestershire a kombinuje klasickou cihlovou stavbu s bydlením přímo ve skále.
Celý objekt je vytesaný do masivního pískovcového bloku, což zajišťuje unikátní mikroklima.
Tradiční fasáda z 18. století maskuje fakt, že polovina místností je pod tunami kamene.
Interiér sází na dřevo a přírodní materiály, které ke skále ladí.
Moderní krbová kamna bez problémů vytopí i prostory obklopené masivní skálou.
Kuchyňská linka je vyrobená na míru, aby přesně kopírovala nerovné stěny pískovce.
V kuchyni nechybí nic potřebného. Vešla se vestavná trouba i myčka.
Prostory připomínají starobylý hrad nebo tajný bunkr.
Spát v místnosti, jejíž stěny pamatují krále Jindřicha VIII., je zážitek.
Povrch stěn je ošetřen tak, aby pískovec neprášil a vypadal vkusně.
Dům nabízí celkem tři ložnice, každá má úplně jiný charakter.
Díky tloušťce stěn je zde naprosté ticho.
Moderní sprchový kout v kontrastu se surovým kamenem vypadá fantasticky.
I sklepní prostory s dílnou prošly rekonstrukcí podle dnešních standardů.
Skrytá pračka a sušička dokazují, že i v jeskyni lze žít moderně.
Výhledy do zahrady působí díky silným stěnám jako zarámované obrazy.
K nemovitosti patří obří pozemek o rozloze přes 10 tisíc metrů čtverečních.
Součástí zahrady jsou kaskády a potůčky, které dotvářejí pohádkovou atmosféru.
Místnosti jsou hloubené do měkkého červeného pískovce, který pochází z období triasu.
Tento materiál umožňoval obyvatelům snadné rozšiřování prostor podle potřeby.
Stačilo jen dláto a kladivo.
Sklepy a dílny vytesané ve skále měly jednu velkou výhodu: přirozenou termoregulaci.
Bez ohledu na venkovní mrazy si prostory udržovaly stabilní teplotu kolem 10–12 °C.
Což bylo ideální pro skladování potravin i pro celoroční řemeslnou práci bez nutnosti nákladného vytápění.
Dům je dokonale izolovaný od sousedů, zajišťuje naprosté soukromí.
Majitelé zachovali historické kování a drobnosti z 16. století. Dům byl v jedné rodině 60 let, teď hledá nového odvážného majitele.
