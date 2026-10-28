Architektonické studio Caster v rodinné dřevostavbě v Klínci navrhlo a realizovalo dětský pokoj pro holčičku a společný obývací prostor. Vedle estetické a praktické stránky se přitom museli vypořádat také s neobvyklými technickými omezeními stavby.
Omezená nosnost změnila pravidla hry
„Podlaha domu měla stanovenou nosnost pouze 200 kilogramů na metr čtvereční. U nábytku jsme proto neřešili jen jeho vzhled a funkci, ale také správné rozložení hmotnosti, aby nevznikalo nadměrné bodové zatížení,“ vysvětluje Zuzana Bajzík ze studia Caster.
Konstrukce nábytku proto využívají nosné desky, které rozkládají jeho hmotnost do větší plochy. Současně však bylo potřeba respektovat podlahové vytápění. Desky dostaly větrací průduchy a do konstrukce byly začleněny dilatační spáry, aby teplo mohlo přirozeně prostupovat do místnosti.
Toto řešení se netýkalo pouze patrové postele v dětském pokoji, ale i nábytku v celém interiéru. Úkolem bylo bezpečně rozložit jeho hmotnost, neomezit fungování vytápění a současně zachovat dostatek úložného prostoru. Technická opatření přitom neměla být na výsledném interiéru vůbec patrná.
Dětský pokoj o rozloze přibližně šestnáct metrů čtverečních vznikal podle zájmů, přání a každodenních potřeb jeho malé obyvatelky. Autoři návrhu však počítali také s jejím dospíváním. Barevnost ani vybavení proto neměly působit natolik dětsky, aby bylo nutné pokoj po několika letech kompletně proměnit.
Jedním z hlavních přání holčičky byla patrová postel. Horní lůžko o rozměrech 90 × 200 centimetrů slouží ke každodennímu spaní, zatímco širší spodní postel o rozměrech 120 × 200 centimetrů nabízí místo například pro přespávání kamarádů.
Původní návrh počítal se stejně širokými lůžky a výsuvnou přistýlkou, kterou by bylo možné zvednout do úrovně spodní postele. Rodina se však nakonec rozhodla pro pohodlnější širší lůžko. Prostor pod ním se díky tomu mohl proměnit v plnohodnotné úložiště přístupné skládacími dvířky.
„V dětských pokojích se snažíme každý kus nábytku využít několika způsoby. Díky tomu může i běžně velká místnost nabídnout dostatek místa na spaní, hraní, učení, ukládání věcí i odpočinek,“ říká Zuzana Bajzík.
Více funkcí získalo také schodiště vedoucí k hornímu lůžku. Protože si holčička ráda čte, nevzniklo pouze jako cesta k posteli. Tvoří je policové moduly, jejichž spodní část se rozšiřuje do útulného čtecího koutku s měkkým čalouněním a polštářem. Jeden prvek tak současně slouží jako schodiště, knihovna, úložný prostor i místo, kam se může dítě schovat s knížkou.
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Další zálibou malé obyvatelky pokoje je malování. Návrh proto zahrnuje úložné prostory na pastelky, papíry a další výtvarné potřeby, ale také plochy, na kterých lze její obrázky a drobné práce vystavit. Akustický obklad na stěně pokoj zútulňuje a současně zlepšuje zvukový komfort. Je doplněný háčky na oblečení a drobnostmi, takže má nejen funkci okrasnou, ale i praktickou.
Psací stůl stojí přímo u okna, kde má holčička při kreslení i učení dostatek denního světla. Velikost pracovní plochy počítá nejen se současnými potřebami, ale také s pozdějším studiem. Ve stole je proto už nyní připravena výklopná elektrická zásuvka pro budoucí počítač a další elektroniku.
„U dětských pokojů přemýšlíme vždy několik let dopředu. Dítě se mění rychle, kvalitní nábytek na míru by ale podle nás nemělo být nutné měnit s každou další etapou jeho života,“ doplňuje Zuzana Bajzík.
Barevný základ pokoje tvoří antická růžová, bavlněná béžová a přírodní dřevěný dekor Hamilton. Výsledkem je jemný a hravý interiér, který odpovídá současnému věku holčičky, ale není založený na výrazně dětských motivech. V budoucnu proto bude možné jeho atmosféru snadno proměnit pouze pomocí doplňků.
Obývák namísto kina
Obývací pokoj dostal odlišný charakter, i on však vychází především ze životních potřeb rodiny. Její členové tráví mnoho společného času na zahradě, a proto si přáli, aby na ni interiér přirozeně navazoval. Místo formálního nebo sterilního prostoru měl vzniknout veselý, barevný a příjemný pokoj určený ke každodennímu setkávání a odpočinku.
Tomu odpovídá kombinace tabákového dubu Halifax, kari žluté a prémiově bílé. Výraznější žlutá se objevuje pouze na vybraných plochách a detailech. Dodává místnosti energii, ale nesoupeří s kresbou dřeva ani dalšími materiály.
Neobvyklé řešení dostala také stěna určená ke sledování filmů. Rodina místo klasického televizoru zvolila projekční plátno. Při sledování filmu nebo pohádky se stáhne, po skončení se však opět skryje a nechá vyniknout betonovou stěrku na stěně. Obývací pokoj tak není trvale určován velkou černou obrazovkou.
Pod projekčním plátnem se nachází nízká úložná sestava. Další uzavřené skříňky a otevřené police pokračují na vedlejší stěně, takže rodina získala dostatek úložného prostoru, aniž by místnost působila přeplněně.
Atmosféru obývacího pokoje dotvářejí stmívatelné ambientní LED pásky. Přes den zůstává prostor svěží a živý, večer lze intenzitu osvětlení snížit a vytvořit klidnější, hřejivou atmosféru pro společný odpočinek.
„Na této realizaci nás baví především to, že výsledný interiér nevychází jen z rozměrů jednotlivých místností. Reaguje na způsob života celé rodiny, zájmy dítěte i technické možnosti konkrétní dřevostavby. Praktická opatření přitom zůstávají skrytá, takže nijak nenarušují celkovou podobu prostoru,“ uzavírá Zuzana Bajzík ze studia Caster.