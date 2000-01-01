V čínském městě Chuaj-an stojí knihkupectví Čung-šu-ke, které svým sci-fi interiérem připomíná scénu z futuristického filmu. Zrcadlové stropy, tmavé reflexní podlahy a obloukové regály vytvářejí iluzi nekonečného prostoru, která návštěvníky vtahuje do téměř pohádkového světa. Neobvyklý design připomíná některé scény z Harryho Pottera a nabízí mnohem víc než jen místo, kde si lidé koupí knihu.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Prostor není určený pouze k nákupu knih. Součástí jsou místa ke čtení, odpočinku a kavárna, takže návštěvník může mezi regály zůstat déle a udělat si z návštěvy malý rituál.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Kruhové konstrukce zároveň ukrývají schodiště a posezení.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Knihkupectví má také samostatně pojatou dětskou část s motivy robotů a satelitu.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Čung-šu-ke je zároveň příkladem toho, jak se v Číně mění představa knihkupectví. Nemá být jen místem, kam člověk přijde koupit knihu. Má být kulturním a společenským prostorem, který stojí za návštěvu i kvůli samotné architektuře
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Vesmír symbolizuje nekonečnost lidského poznání. Návrháři proto spojili motiv lidského objevování kosmu s knihami a čtením.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Autorem interiéru je čínská designérka Li Xiang ze studia X+Living. Knihkupectví dokončené v roce 2023 má plochu přibližně 810 metrů čtverečních a rozkládá se ve dvou podlažích.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Prostor je navržený jako cesta vesmírem. Obrovské kruhové konstrukce připomínají astronomické přístroje, police obíhají prostor jako planetární dráhy a světla vytvářejí dojem hvězdné oblohy. Knihy tu nejsou jen zbožím – architektura z nich dělá součást celého příběhu.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Futuristické knihkupectví stojí ve městě, jehož historie je naopak velmi stará. Chuaj-an leží na Velkém čínském kanálu, jednom z nejvýznamnějších vodních děl čínské historie.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Návštěvníci do obchodu zdaleka nechodí jen za nákupem knih.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Město, které vyrostlo na starověkých a středověkých vodních cestách, dnes hostí knihkupectví inspirované průzkumem vesmíru. Designéři sami tento kontrast využili – od starých astronomických přístrojů až po moderní představu vesmíru. Čung-šu-ke tak spojuje něco velmi starého, tedy knihy a lidskou touhu po poznání, s představou budoucnosti.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Celá pobočka v Chuaj-anu má podle dostupných údajů přibližně 30 tisíc knih.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Nabídka je rozdělena do šesti velkých oblastí: humanitní a společenské vědy, literatura, umění a životní styl, práce a osobní rozvoj a dětská literatura a vzdělávání. Kromě toho má knihkupectví zvláštní sekce pro novinky a bestsellery.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Nejbarevnější částí je dětská sekce, pojatá jako barevný vesmír. Děti tu najdou prostor inspirovaný kosmickou lodí, roboty a světem fantazie. Nábytek a zákoutí jsou navrženy tak, aby se v nich dalo nejen vybírat a číst, ale také pohodlně sedět a trávit čas s knihou.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Výběr je překvapivě široký. Najdete tu čínskou i zahraniční literaturu, poezii, filozofii, umění, knihy o životním stylu, vědě a technologiích i detektivní a fantastickou literaturu.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Mezi samostatně prezentované autory patří například čínští spisovatelé Mo Jen, Jü Chua a Ma Po-jung, ze zahraničních pak například Haruki Murakami nebo Italo Calvino.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Nejvýraznějším prvkem interiéru jsou obrovské soustředné kruhy, které připomínají staré astronomické přístroje a modely planetárních drah. Nejde přitom pouze o kulisu. Konstrukce procházejí celým dvoupodlažním prostorem a jsou do nich zakomponovány police, schodiště i místa k sezení. Návštěvník tak doslova prochází „dovnitř“ astronomického přístroje
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Knihkupectví má plochu 810 metrů čtverečních a dvě podlaží. Jedním z hlavních triků návrhu je obří „hvězdný“ útvar, který obě úrovně vizuálně i funkčně propojuje. Schodiště je součástí této konstrukce, takže cesta z jednoho patra do druhého není obyčejným přesunem, ale stává se součástí celého scénáře.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Velkou roli hraje také zrcadlový strop. Ten odráží kruhové konstrukce a světla a opticky je násobí. Prostor proto působí mnohem větší, než ve skutečnosti je, a jednotlivé prstence vypadají, jako by pokračovaly do nekonečna.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
Zajímavý je také princip měřítka. Obří konstrukce jsou záměrně mnohem větší než člověk, takže návštěvník uvnitř působí téměř jako malá postava v obřím stroji. Architekti tím chtěli vytvořit pocit, že člověk vstoupil dovnitř astronomického mechanismu.
Autor: Zhou Zhangguo / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
A možná nejhezčí je samotná myšlenka návrhu: knihy jsou v tomto vesmíru jednotlivými světy. Designéři popisují různé skupiny knih jako jakési „planety“, které vytvářejí vlastní literární ekosystémy.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz