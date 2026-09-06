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Je to optický klam? Číňané postavili nejšílenější knihkupectví na světě

Klára Lyons
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V čínském městě Chuaj-an stojí knihkupectví Čung-šu-ke, které svým sci-fi... Prostor není určený pouze k nákupu knih. Součástí jsou místa ke čtení,... Kruhové konstrukce zároveň ukrývají schodiště a posezení. Knihkupectví má také samostatně pojatou dětskou část s motivy robotů a satelitu. Čung-šu-ke je zároveň příkladem toho, jak se v Číně mění představa... Vesmír symbolizuje nekonečnost lidského poznání. Návrháři proto spojili motiv... Autorem interiéru je čínská designérka Li Xiang ze studia X+Living.... Prostor je navržený jako cesta vesmírem. Obrovské kruhové konstrukce... Design využívá dřevo, mramor a sklo. Futuristické knihkupectví stojí ve městě, jehož historie je naopak velmi stará.... Návštěvníci do obchodu zdaleka nechodí jen za nákupem knih. Město, které vyrostlo na starověkých a středověkých vodních cestách, dnes hostí...
V čínském městě Chuaj-an stojí knihkupectví Čung-šu-ke, které svým sci-fi interiérem připomíná scénu z futuristického filmu. Zrcadlové stropy, tmavé reflexní podlahy a obloukové regály vytvářejí iluzi nekonečného prostoru, která návštěvníky vtahuje do téměř pohádkového světa.

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