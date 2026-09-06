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Z ráje vyvolených vertikálním peklem. Mrakodrap Ponte City pohltila temnota
Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená jen pro vyvolené. Lidé se k bydlení klasifikovali barvou pleti. Na ničem jiném v jihoafrickém apartheidu nezáleželo. A...
Jako surikata, co hlídá ulici. Netradiční rodinný dům v Brně nejde přehlédnout
Původní obec Kohoutovice „obklíčilo“ od 70. let minulého století sídliště. I proto působí tato brněnská čtvrť dost nesourodě. Architekti si tak mohli dovolit hodně netradiční renovaci rodinného...
Byt 2+kk má 34,5 metru. Architekti našli trik, díky kterému funguje dokonale
Mladý IT specialista pracuje především doma. Když si pořídil novostavbu velkou 34,5 metrů čtverečních, stál před výzvou: jak na malém prostoru skloubit plnohodnotné bydlení, kvalitní pracovní zázemí...
Nejkrásnější výhled na Řím má nového majitele. Za luxusní byt dal šílenou sumu
Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat konkurenci. Nový vlastník za nemovitost s neuvěřitelným panoramatickým výhledem nezaváhal zaplatit 12 milionů eur, tedy...
Chalupa v Sudetech měla namále. Podívejte se na neuvěřitelnou záchranu ruiny
Sto let stará chalupa v Lužických horách se proměnila v penzion, který dnes dýchá moderním duchem. Nabízí jak zázemí pro větší společnost, tak i tichou, od okolního světa odříznutou maringotku. Jako...
Je to optický klam? Číňané postavili nejšílenější knihkupectví na světě
V čínském městě Chuaj-an stojí knihkupectví Čung-šu-ke, které svým sci-fi interiérem připomíná scénu z futuristického filmu. Zrcadlové stropy, tmavé reflexní podlahy a obloukové regály vytvářejí...
Majitelé se nápadu architektů báli. Teď je z něj hlavní trhák paneláku v Praze
Původní panelákový byt poblíž pražského parku Gutovka dostal nový kabát. Majitelé dali architektům volnou ruku a ti začali čarovat s materiály i světlem. Zakomponovali i jeden zajímavý prvek, který...
Z toho se vám zatočí hlava. Vypadá, že každou chvíli spadne, teď je na prodej
Na první pohled vypadá, že se každou chvíli zřítí, ale nenechte se mýlit. Slavný Křivý dům v anglickém Canterbury stojí už stovky let. Nyní je na prodej, ale jeho cena není zrovna nízká. Neobvyklý...
Z fary je svatební diskotéka. Každou sobotu hluk a bezmoc. Co na to právo?
Bydlím ve vesnici blízko bývalé fary, která je ve vlastnictví obce a kde se neustále konají svatby. Problém nastává večer, tehdy se oslava pořádně rozjede, popisuje Karel svůj problém pro seriál...
Nejkrásnější výhled na Řím má nového majitele. Za luxusní byt dal šílenou sumu
Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat konkurenci. Nový vlastník za nemovitost s neuvěřitelným panoramatickým výhledem nezaváhal zaplatit 12 milionů eur, tedy...
Soužití se sousedy. Co nás štve, proč se hádáme a jak to funguje v zahraničí
Sousedy si nevybíráme. Proč se často nemáme rádi? Čím nás sousedi nejvíc štvou? A jak fungují sousedské vztahy v zahraničí? V článku magazínu Víkend DNES, zjistíte, na jaký typ sousedů můžete...
Marsell Bendig balí kufry: s krásnou kolegyní opouští milovaný byt na Žižkově
Poslední dva roky bydlel zpěvák a herec Marsell Bendig v Praze na Žižkově, v prostorném bytě, který sdílel se svou kolegyní a kamarádkou zpěvačkou Lucií Bikárovou. Teď se ale oba chystají na...
Jako surikata, co hlídá ulici. Netradiční rodinný dům v Brně nejde přehlédnout
Původní obec Kohoutovice „obklíčilo“ od 70. let minulého století sídliště. I proto působí tato brněnská čtvrť dost nesourodě. Architekti si tak mohli dovolit hodně netradiční renovaci rodinného...
Byt 2+kk má 34,5 metru. Architekti našli trik, díky kterému funguje dokonale
Mladý IT specialista pracuje především doma. Když si pořídil novostavbu velkou 34,5 metrů čtverečních, stál před výzvou: jak na malém prostoru skloubit plnohodnotné bydlení, kvalitní pracovní zázemí...
Chalupa v Sudetech měla namále. Podívejte se na neuvěřitelnou záchranu ruiny
Sto let stará chalupa v Lužických horách se proměnila v penzion, který dnes dýchá moderním duchem. Nabízí jak zázemí pro větší společnost, tak i tichou, od okolního světa odříznutou maringotku. Jako...
Rekreační chalupa v klidné lokalitě Ostružná
Ostružná, okres Jeseník
5 000 000 Kč
Varovali nás, ale ono to vyšlo. Z ruiny statku vytvořila Michaela vysněný ranč
Energická dáma vybudovala v Podkrkonoší místo, kde se odpočívá jako v nebi. Stačilo k tomu na první pohled vlastně docela málo – věřit svému snu. Paní Michaela Sýkorová pro magazín Víkend DNES...
Terezie Kovalová ukázala, jak bydlí: V kuchyni má graffiti, na stropě obrazy
Hudebnice Terezie Kovalová s manželem žijí na pražských Vinohradech. Starému půdnímu bytu vdechli nový život a dnes je z něj příjemný moderní prostor s osobitou atmosférou plný umění. Na první pohled...