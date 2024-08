Plastický chirurg Měšťák bydlí v paneláku. Spánek považuje za ztrátu času

Uznávaný plastický chirurg a náš největší odborník na plastické operace nosu Jan Měšťák prožil prakticky celý život na pražském sídlišti. Řadu let obývá byt v Malešicích v šestém patře.

Jeden byt zdědil po svojí mamince a ve druhém ve stejném podlaží bydlel se svojí bývalou ženou. Později nechal oba byty spojit do jednoho, proto má dnes obytná plocha rozlohu 110 čtverečních metrů.

„Hodně lidí na paneláky nadává a říkají jim hanlivě králíkárny. Já ale s tímto názorem nesouhlasím. Přijde mi, že tu člověk má často více soukromí než v některých rodinných domcích, kam si sousedé vidí na zahradu,“ chválí život v paneláku lékař.

Vztahy se sousedy má vynikající. „Je to klidný dům,“ pochvaluje si svoje bydlení, jelikož tam na rozdíl od jiných čtvrtí bývá v pozdních hodinách a během noci ticho.

Místo pro aktivní odpočinek

Největší místností v bytě je obývací pokoj, kde se mohou návštěvy pohodlně usadit na prostorné sedací soupravě. Výzdobu tvoří obrázky i řada fotografií umístěných v rámečcích na skříňce. Na fotografiích najdeme lidi, k nimž má chirurg blízky vztah, ať už jde o rodinné příslušníky, nebo modelky, s kterými se spřátelil během svého působení v porotě soutěže krásy Miss ČR. V bytě je samozřejmě i plně vybavená kuchyň.

„Rád vařím a zvládnu připravit opravdu jakékoli jídlo. Je to můj koníček a dobře si u toho odpočinu,“ říká lékař, pro něhož ani dnes není problém navařit jídlo pro celou rodinu.

Ve volném čase rád cvičí, aby se udržoval v kondici, proto tu nechybí činky, které si vyrobil sám, každá z nich váží rovných jedenáct kilogramů. Zajde i na procházku po okolí, které je tady podle jeho slov hezké. Vybavení bytu si zvládl do značné míry zhotovit sám.

„Kdysi jsem tady dělal například postel, montoval obložení nebo vestavěné skříně. Nečiní mi obtíž přiložit ruku k dílu,“ pochlubil se Měšťák, který je původně vyučený jemný nástrojař, což zužitkoval i během své lékařské praxe, jelikož si zvládne řadu nástrojů vyrobit sám.

Klidný dotek přírody

Přestože se nacházíme v panelovém domě, výhled tím dojmem nepůsobí. Okno v obývacím pokoji je přes celou šířku stěny, proto je tady dostatek světla a krásný výhled na hlavní město. Díky světlu se v bytě daří i květinám.

„Jsem vnímavý na energie a v přítomnosti květin, ale i stromů nebo přírody obecně se cítím velmi dobře. Mám tu například klívii po mamince a vždycky na její svátek krásně rozkvete,“ popsal nám lékař, který se vedle plastické chirurgie věnuje rovněž psychoterapiím.

V rozsáhlé knihovně najdeme kromě odborných publikací i díla klasických autorů a samozřejmě knihy, které majitel bytu napsal sám. Jeho tituly jsou hodně zaměřené na etiku v lékařské praxi, protože autor patří mezi lékaře, kteří ženám plastické operace z velké části rozmlouvají a vždy dbají na to, aby výsledek působil přirozeným dojmem.

„Nesnáším, když lékař provede necitlivou plastickou operaci a odůvodňuje to tím, že pacientka operaci chtěla. Přijde mi to, jako kdyby jí amputoval zdravou nohu jenom proto, že to bylo její přání,“ říká s trochou nadsázky Jan Měšťák, který je zakladatelem kliniky Esthé v Praze a Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

Hlavně nezaspat život

V bytě se samozřejmě nachází i menší ložnice. Ložnice je místností, kde chirurg tráví nejméně času. „Spánek a dovolenou považuji za ztrátu času,“ říká s úsměvem Jan Měšťák, kterému i dnes stačí maximálně čtyři hodiny spánku denně. Svůj čas raději věnuje pacientům, studentům lékařské fakulty a psaní svých knih.