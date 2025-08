Nenápadný, ale prostorný dům se nachází na okraji hlavního města a Honzu Bendiga zaujal hned při první návštěvě. „Vstoupili jsme do jednání s paní majitelkou a ona nám jen tak mezi řečí nadhodila, že dům je kouzelný. Moc jsem tomu nevěnoval pozornost, ale když jsme pak přijeli na obhlídku, hned jak jsem vstoupil, ucítil jsem obrovskou pozitivní energii. To se nedá jinak popsat, hned od první návštěvy jsem se tu zkrátka cítil moc dobře,“ svěřil se zpěvák.

Velký dům je výhodný

Dům je patrový a v přízemí se nachází vstupní hala, velká prostorná kuchyň, jídelní kout a velký obývací pokoj. Do patra se vstupuje po točitých schodech a nachází se v něm dalších sedm pokojů.

Mít velký dům má své výhody, ale i nevýhody. „Je prima, že když tady něco děláme ve větší skupině, třeba když se natáčí a práce se nám protáhne, může tu přespat opravdu docela dost lidí, vlastně se nám nestalo, že by u nás nebylo kam hlavu složit,“ říká Honza Bendig, který má na svém kontě letitou spolupráci s Monikou Bagárovou nebo nedávný videoklip s Heidi Janků.

Nevýhodou pak je úklid násobně většího prostoru, než je byt, a také více zákoutí, kde se mohou věci ztratit. „Zrovna nedávno jsem hledal kladívko. Vím, že je vždy na jednom jediném místě, vždy ho tam vracím, ale najednou tam nebylo. Někdo ho nevrátil. Byl jsem z toho opravdu na nervy, protože to znamenalo projít všechny místnosti v domě a po kladivu se poohlédnout,“ říká ještě dnes docela frustrovaně.

„Na stranu druhou, ta možnost vyjít z domu přímo na zahradu je opravdu fantastická a za občasné šmejdění to stojí,“ dodává se smíchem.

Pokoj jen pro sebe

Zatímco přízemí je společenským centrem domu, v patře je klidové hájemství. „Mám tam šatnu, jsou tam pokoje pro hosty i ložnice a hlavně tam mám svoji pracovnu. Říkám pracovnu, ale je to spíš pokoj, zašívárna, kde mám od všeho klid, kde se zavřu, když se potřebuji soustředit, když chci přemýšlet nebo něco skládat. Je to naprosto skvělé místo, kde se dějí úžasné věci,“ říká Honza Bendig, kterého v jeho pracovně napadl například song s raperem Rytmusem.

„Mám na zdech napsaná hesla, která mě inspirují, a jeden velký nápis tiskacím písmem ROMALANDIA. Bylo to moje vyjádření toho, jak se v tom pokoji cítím, a když jsem přemýšlel o spolupráci s Rytmusem, tak mě ten nápis nesmírně inspiroval, protože vlastně my Romové nemáme svoji zem a bylo by hezké o takové zemi udělat písničku. Jak by vypadala, jaké o ní máme představy. Jemu se to zalíbilo a tak vznikla skvělá písnička, která má do dnešního dne skoro šest milionů přehrání. A těch dobrých nápadů přichází v tom pokoji opravdu habaděj,“ pochvaluje si zpěvák, který vloni před Vánoci vyprodal O2 universum.

Měli štěstí na sousedy

Právem se říká, že kolikrát není až tak důležité, kde člověk bydlí, jako s kým bydlí. „V tomhle ohledu jsme měli neskutečné štěstí, máme opravdu úžasné sousedy. Jsou to velmi příjemní lidé, a navíc nesmírně tolerantní. Já vím, že občas jsme třeba trošku hlučnější, hlavně když na zahradě něco natáčíme, ale je s nimi skvělá domluva a nemohli jsme si přát lepší,“ pochvaluje si Honza Bendig.

„Druhý soused je zase nesmírně zručný a šikovný a vím, že si k němu můžu kdykoliv zajít pro radu, jak se co dělá. Ještě se mi nestalo, že by mi poradil špatně,“ říká zpěvák.

Kromě skvělých sousedů okolo a partnera žije v domě ještě pět pejsků. Jsou to veselí společníci, kteří okolo domu pořád vyvádí nějaké lumpárny. „Jmenují se Britney, Koudy, Rambo, Justin a Pipi a je to sehraná parta. Zabaví se, vydovádí se a je skvělé mít je kolem domu, nic jim neunikne, jsou to skvělí hlídači,“ uzavírá Honza Bendig.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.