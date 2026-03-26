Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Stojí na ní rodinné oslavy, filmové maratony i odpolední šlofíky. Přestože je sedací souprava centrem našeho domova, její výběr často podceňujeme a rozhodujeme se jen očima. Jak vybrat sedačku do obýváku, která nezadusí prostor, přežije nájezdy dětí i domácích mazlíčků a po dvou letech se neprosedí?
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu

Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu | foto: FAVIAdvertorial

Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu
11 fotografií

Říká se, že průměrný Čech stráví na pohovce až čtyři hodiny denně. To je za deset let neuvěřitelných 14 600 hodin zátěže. Přesto je sedací souprava často vybírána v emocích v showroomu, kde pod vysokými stropy a zářivkami vypadá všechno skvěle. Realita panelákového obýváku nebo malé novostavby je ale jiná. Jak vybrat sedací soupravu, aby se z radosti nestala prostorová noční můra?

Nejdřív metr, až potom katalog: Proč showroom klame?

Největší chyba nastává hned na začátku. „Nespoléhejte se na to, jak velká se vám sedačka zdá v obchodě nebo na vizualizaci. Velikost v „nereálném“ prostředí může klamat,“ varuje Andrea Fišarová, designérka z FAVI, online vyhledávače nábytku a dekorací. Obrovské prodejní haly opticky zmenšují i masivní kusy, které pak u vás doma „sežerou“ veškerý prostor.

Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu

Jak vybrat sedačku do obýváku, aby se v něm dalo dýchat?

  • Pravidlo 60–80 cm: To je minimální prostor pro pohodlný průchod kolem nábytku.
  • Vztah ke stolku: Mezi hranou sedačky a konferenčním stolkem nechte 30–40 cm na nohy.
  • Simulace v prostoru: Než objednáte, zkuste si půdorys budoucí pohovky vyskládat na podlaze pomocí kartonů nebo lepicí pásky. Okamžitě uvidíte, zda ještě otevřete balkonové dveře.

Rohová, rovná, nebo do U? Jakou sedací soupravu zvolit

Dispozice místnosti je neúprosná. Zatímco velké otevřené prostory snesou dominantní „U“ sestavy, které fungují jako zónovací prvek mezi kuchyní a relaxační částí, menší byty vyžadují subtilnější přístup.

Do malých obýváků designéři radí lehčí kusy na nožkách. „Nejdůležitější je, aby sedačka byla v souladu s charakterem vašeho prostoru,“ připomíná Andrea Fišarová z FAVI. Pokud máte málo místa, zvolte raději menší rovnou pohovku a doplňte ji taburetem nebo pohodlným křeslem. Získáte stejný počet míst, ale místnost bude působit vzdušněji.

Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu

Modulární sedačky: Skládačka pro život v pohybu

Stále častěji opouštíme koncept jedné pevné, nerozbitné „masy“ nábytku. Moderním trendem jsou modulární kvalitní sedací soupravy, které se přizpůsobí vám, nikoliv vy jim.

„Modulární systémy jsou ideální pro ty, kteří se nechtějí vázat jedním tvarem na deset let. Umožňují sedačku kdykoliv přeskládat, doplnit o další díl nebo ji rozdělit na dvě samostatná sezení,“ vysvětluje Andrea Fišarová.

Tento přístup je revoluční hlavně v tom, že:

  • Řeší stěhování: V novém bytě prostě jen přehodíte roh zleva doprava.
  • Roste s rodinou: Přibyl další člen rodiny? Přikoupíte jeden středový díl a rázem máte o metr víc místa.
  • Ulehčuje údržbu: Pokud se jeden díl nenávratně poškodí, nemusíte vyhazovat celou soupravu – stačí vyměnit či přečalounit jen ten konkrétní modul.
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu

Jak poznat kvalitní sedací soupravu? Dívejte se „pod kapotu“

Krásná barva je fajn, ale to, co určuje životnost, je neviditelné. Jak poznat kvalitní sedačku? Zaměřte se na dvě věci: konstrukci a výplň.

  1. Konstrukce: Zapomeňte na dřevotřísku, která se časem rozvrže. Nejkvalitnější sedací soupravy mají kostru z masivního dřeva (buk, dub) v kombinaci s kovem.
  2. Výplň sedací soupravy: Levný molitan se rychle prosedí. Hledejte tzv. HR pěnu (studenou pěnu) s vysokou hustotou, ideálně v kombinaci s vlnitými pružinami (nosag). Taková sedačka se i po letech vrátí do původního tvaru.

Materiál versus život: Co vydrží děti, psa i kočku?

Otázka, jakou barvu sedačky zvolit, je až druhořadá. Nejdřív řešte materiál. Pokud máte děti nebo psa, sáhněte po technologii „easy-clean“. Tato látka je ošetřena tak, že z ní kávu nebo fixu odstraníte jen navlhčeným hadříkem.

  • Psi: Ideální je mikrovlákno nebo kůže. Srst se do nich nezapichuje a snadno se vysávají.
  • Kočky: Tady pozor na kůži, kterou drápky snadno nenávratně propíchnou. Překvapivě dobře funguje hustě tkaný samet – kočkám se do něj špatně zasekávají drápy a látka se nezatrhává.
  • Děti: Snímatelný a pratelný potah je v tomto případě dar z nebes.

Pamatujte na střízlivý pohled výrobců: „Neexistují látky odolné proti zvířatům, pouze látky přátelské ke zvířatům,“ uvádí se v odborných materiálech Fama Sofas.

Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu

Tři tipy pro majitele koček: Jak ochránit investici?

Kočičí drápky jsou pro čalounění největší výzvou. Pokud nechcete mít ze sedačky během měsíce škrabadlo, držte se těchto rad:

  1. Stop kůži a kožence: Kočka kůži nechtěně propíchne i při běžném seskočení. Dírky pak nejdou opravit a materiál se začne loupat.
  2. Vsaďte na samet a velur: Hustý krátký vlas těchto látek je pro kočky nepřitažlivý. Nemají se za co zachytit drápkem a vlákno vytáhnout. Navíc se z nich velmi snadno odstraňují chlupy.
  3. Hustota vazby: Čím jemnější a hustší je tkanina (tzv. pet-friendly úpravy), tím menší je šance, že kočka do struktury pronikne.

Jak vybrat barvu pohovky a neudělat chybu

Výběr barvy sedací soupravy, pohovky nebo gauče je disciplína, kde lidé nejčastěji chybují pod vlivem trendů. Letošní barva roku může být příští rok pasé.

  • Neutrální základ: Šedá, béžová nebo antracitová jsou sice málo zajímavé, ale zase se vám jen tak neokoukají. Barevnost doženete polštáři.
  • Psychologie prostoru: Tmavá sedačka ve světlém pokoji vytvoří krásný kontrast, ale v tmavém koutě bude působit jako černá díra.
  • Praktičnost: Na melírovaných látkách (tzv. pepř a sůl) se ztratí mnohem více drobků a prachu než na jednolité ploše.
Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu

Jak vybrat pohodlnou sedačku?

Pohodlí je subjektivní. Někdo chce válecí měkký model, kam se zaboří, jiný potřebuje pevnější oporu zad. Sedačku si musíte vyzkoušet. Zkuste si na ni v obchodě sednout i lehnout přesně tak, jak to děláte doma.

„Pohodlí je dobré zkoušet osobně. Existují i možnosti individuálních úprav výšky sedu či tuhosti opěrek,“ dodává Andrea Fišarová z FAVI. Nepřistupujte na kompromisy. Pokud vás při zkoušení tlačí opěrka do krku, doma vás z ní bude bolet hlava.

Kvalitní sedací soupravy jsou investicí na deset i více let. Nespěchejte. Metr do ruky, vzorek látky k oknu a hlavně – upřímnost k tomu, jak vaše rodina skutečně žije. Protože i ta nejkrásnější designová sofa je k ničemu, když se na ní bojíte usadit se šálkem čaje.

Obsah vznikl ve spolupráci s FAVI.

Nejčtenější

Nejoblíbenější kus nábytku v Česku: Jak vybrat sedačku a kde neudělat chybu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.