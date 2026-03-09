Nechte se inspirovat, jak proměnit svůj domov v designovou oázu pomocí triků, které nestojí majlant, ale mají okamžitý vizuální efekt.
Útulný minimalismus: když se jednoduchost potká s teplem
Zatímco minulé roky patřily chladné bílé barvě a ostrým hranám, rok 2026 velí zjemnit. Trendem je moderní bydlení, které nepůsobí jako operační sál, ale jako bezpečný přístav. Základem jsou zemité tóny – od pískové přes terakotovou až po olivovou. Pokud chcete tuto změnu provést s nízkým rozpočtem, zapomeňte na výměnu nábytku. Stačí sjednotit barevnou paletu pomocí doplňků nebo vymalovat jednu stěnu v matném, teplém odstínu.
„Luxus v interiéru roku 2026 nedefinuje cenovka, ale prostor, který dýchá a propojuje praktičnost s estetikou. Takový prostor vytvoříte vyváženou souhrou tvarů, velikostí, barev a materiálů. Místnost pak působí zabydleně a hodnotně, i když je nábytek z běžné distribuce. Luxus totiž nevzniká cenovkou, ale promyšleným celkem,“ říká Andrea Fišarová, designérka z FAVI, online vyhledávače nábytku a dekorací.
Světlo a textilie: nejlevnější cesta k luxusu
Pokud hledáte odpověď na otázku, jak zařídit byt levně, začněte u věcí, které nejvíce ovlivňují naše smysly. Profesionální designéři vědí, že světlo dokáže oživit i ten nejjednodušší prostor.
- Vrstvení světla: Jedno centrální svítidlo na stropě je přežitek, který zplošťuje prostor. Přidejte stojací lampu do rohu a menší stolní lampičku na komodu. Teplé žárovky (2 700 K) okamžitě dodají interiéru instagramový nádech.
- Závěsy až ke stropu: Jeden z nejúčinnějších triků. Pokud pověsíte garnýž až těsně pod strop a necháte závěsy splývat až na zem, opticky místnost zvýšíte a dodáte jí majestátnost.
- Větší je lepší: Malý koberec pod konferenčním stolkem vypadá lacině. Investujte raději do jednoho velkého kusu, který sjednotí celou sedací soupravu.
Vizuální ticho: luxus, který nestojí ani korunu
Jedním z nejvýraznějších triků, které designéři používají k vytvoření instagramového efektu, je odstranění takzvaného vizuálního šumu. Naše domovy jsou často přeplněné agresivními barvami z obalů čisticích prostředků, kosmetiky nebo potravin.
„Zkuste doma vytvořit takzvané „vizuální ticho“. Malé změny mají velký efekt. Stačí například přelít mýdla a šampony v koupelně do jednotných skleněných či keramických dávkovačů, nebo koření v kuchyni sjednotit do stejných dóz. Prostor se okamžitě zklidní, sjednotí a nastoupí harmonický dojem, aniž byste museli měnit velký nábytek,“ radí designérka Andrea Fišarová. Tento minimalistický přístup k detailům je v roce 2026 považován za vyšší formu estetiky.
Síla dominanty: proč vsadit na jeden výrazný prvek
Pokud váš rozpočet dovoluje jedinou větší investici, investujte ji do takzvaného statement kousku – tedy dominanty, která na sebe strhne veškerou pozornost.
V interiérovém designu skvěle funguje psychologický kontrast: pokud vedle obyčejné pohovky postavíte jeden designový solitér, například ikonické křeslo nebo výraznou stojací lampu, mozek podvědomě přiřadí vysokou hodnotu celému prostoru.
Touto dominantou může být i rozměrné umělecké dílo nebo kvalitní lustr v úrovni očí. Právě tento jeden výrazný prvek definuje charakter místnosti a pomáhá zapomenout na to, že zbytek vybavení pochází z dostupných řetězců.
Multisenzoriální design: luxus, který není vidět
Moderní trendy pro rok 2026 potvrzují, že domov nevnímáme jen očima. To, co dělá interiér skutečně luxusním, je často neviditelné. Atmosféru jako z drahého showroomu dotváří vůně a dotek.
„Investujte do kvalitní interiérové vůně a podpořte ji aroma difuzérem nebo vonnými svíčkami s tóny například santalového dřevo, ylangu nebo ambry. Vůně je nejrychlejší cestou k emocím, dokáže navodit pocit útulného a hodnotného domova dříve, než si návštěva vůbec stihne všimnout značky vašeho nádobí,“ doplňuje Andrea Fišarová.
Stejně funguje i hmat – masivní kovová klika u dveří nebo těžký kamenný tác na konferenčním stolku vyšlou vašim smyslům jasný signál o kvalitě, který vizuálně podpoří hřejivý minimalismus celého prostoru.
DIY a vintage: proč se vyplatí vyrazit na bazar?
Inspirace bydlení z Instagramu je dnes plná solitérů, které mají příběh. Trendem je kombinovat dostupný základní nábytek s jedním úlovkem z bazaru nebo po babičce. Stará dubová komoda po renovaci vypadá vedle moderní sedačky mnohem lépe než set nového nábytku z dřevotřísky.
Zkuste takzvaný upcycling. Stačí vyměnit plastové úchytky na levné kuchyňské lince za mosazné nebo kožené a celá sestava rázem vypadá jako od truhláře na zakázku. Stejně fungují i samolepicí fólie s texturou kamene či mikrocementu, které dokážou během odpoledne omladit starý jídelní stůl.
Personalizace místo kopírování
Rok 2026 odmítá uniformitu. Instagramový efekt nevytvoříte tím, že si koupíte vše, co vidíte v reklamě, ale tím, že prostoru dodáte charakter.
„Nebojte se vystavit předměty, které máte rádi. Současný ‚curation‘ trend spočívá ve výběru několika pečlivě zvolených doplňků, které vypovídají o vaší osobnosti. Méně znamená více – ale to ‚méně‘ by mělo mít vždy svůj charakter a osobitý výraz,“ doplňuje Andrea Fišarová z FAVI.
Rostliny a organické tvary
Pokud váš interiér působí hranatě a přísně, vsaďte na organické tvary. Nemusíte hned kupovat drahou zaoblenou pohovku. Stačí kulaté zrcadlo, oválný konferenční stolek nebo jen měkké, kulaté polštáře. A samozřejmě rostliny. Velká monstera v rohu místnosti nebo skupina menších květin na polici jsou nejlevnějším způsobem, jak do bytu dostat život a styl, který na fotkách vypadá prostě skvěle.
Tipy pro bydlení jako z katalogu:
Obsah vznikl ve spolupráci s FAVI.