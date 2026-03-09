Bydlení jako z Instagramu: Trendy roku 2026, které zvládnete i bez vysokých investic

Sledujete na sociálních sítích dokonalé interiéry a říkáte si, že bez šestimístné sumy na účtu takového výsledku nikdy nedosáhnete? Trendy bydlení pro rok 2026 vás vyvedou z omylu. Éra sterilních, katalogových pokojů končí. Nastupuje takzvaný hřejivý minimalismus, útulnost a důraz na osobitost.
Nechte se inspirovat, jak proměnit svůj domov v designovou oázu pomocí triků, které nestojí majlant, ale mají okamžitý vizuální efekt.

Útulný minimalismus: když se jednoduchost potká s teplem

Zatímco minulé roky patřily chladné bílé barvě a ostrým hranám, rok 2026 velí zjemnit. Trendem je moderní bydlení, které nepůsobí jako operační sál, ale jako bezpečný přístav. Základem jsou zemité tóny – od pískové přes terakotovou až po olivovou. Pokud chcete tuto změnu provést s nízkým rozpočtem, zapomeňte na výměnu nábytku. Stačí sjednotit barevnou paletu pomocí doplňků nebo vymalovat jednu stěnu v matném, teplém odstínu.

„Luxus v interiéru roku 2026 nedefinuje cenovka, ale prostor, který dýchá a propojuje praktičnost s estetikou. Takový prostor vytvoříte vyváženou souhrou tvarů, velikostí, barev a materiálů. Místnost pak působí zabydleně a hodnotně, i když je nábytek z běžné distribuce. Luxus totiž nevzniká cenovkou, ale promyšleným celkem,“ říká Andrea Fišarová, designérka z FAVI, online vyhledávače nábytku a dekorací.

Světlo a textilie: nejlevnější cesta k luxusu

Pokud hledáte odpověď na otázku, jak zařídit byt levně, začněte u věcí, které nejvíce ovlivňují naše smysly. Profesionální designéři vědí, že světlo dokáže oživit i ten nejjednodušší prostor.

Inspirace od @andelaroncevic

  • Vrstvení světla: Jedno centrální svítidlo na stropě je přežitek, který zplošťuje prostor. Přidejte stojací lampu do rohu a menší stolní lampičku na komodu. Teplé žárovky (2 700 K) okamžitě dodají interiéru instagramový nádech.
  • Závěsy až ke stropu: Jeden z nejúčinnějších triků. Pokud pověsíte garnýž až těsně pod strop a necháte závěsy splývat až na zem, opticky místnost zvýšíte a dodáte jí majestátnost.
  • Větší je lepší: Malý koberec pod konferenčním stolkem vypadá lacině. Investujte raději do jednoho velkého kusu, který sjednotí celou sedací soupravu.

Inspirace od @zzzdenda

Bydlení jako z Instagramu

Inspirace od @andelaroncevic

Vizuální ticho: luxus, který nestojí ani korunu

Jedním z nejvýraznějších triků, které designéři používají k vytvoření instagramového efektu, je odstranění takzvaného vizuálního šumu. Naše domovy jsou často přeplněné agresivními barvami z obalů čisticích prostředků, kosmetiky nebo potravin.

„Zkuste doma vytvořit takzvané „vizuální ticho“. Malé změny mají velký efekt. Stačí například přelít mýdla a šampony v koupelně do jednotných skleněných či keramických dávkovačů, nebo koření v kuchyni sjednotit do stejných dóz. Prostor se okamžitě zklidní, sjednotí a nastoupí harmonický dojem, aniž byste museli měnit velký nábytek,“ radí designérka Andrea Fišarová. Tento minimalistický přístup k detailům je v roce 2026 považován za vyšší formu estetiky.

Síla dominanty: proč vsadit na jeden výrazný prvek

Pokud váš rozpočet dovoluje jedinou větší investici, investujte ji do takzvaného statement kousku – tedy dominanty, která na sebe strhne veškerou pozornost.

V interiérovém designu skvěle funguje psychologický kontrast: pokud vedle obyčejné pohovky postavíte jeden designový solitér, například ikonické křeslo nebo výraznou stojací lampu, mozek podvědomě přiřadí vysokou hodnotu celému prostoru.

Touto dominantou může být i rozměrné umělecké dílo nebo kvalitní lustr v úrovni očí. Právě tento jeden výrazný prvek definuje charakter místnosti a pomáhá zapomenout na to, že zbytek vybavení pochází z dostupných řetězců.

Multisenzoriální design: luxus, který není vidět

Moderní trendy pro rok 2026 potvrzují, že domov nevnímáme jen očima. To, co dělá interiér skutečně luxusním, je často neviditelné. Atmosféru jako z drahého showroomu dotváří vůně a dotek.

„Investujte do kvalitní interiérové vůně a podpořte ji aroma difuzérem nebo vonnými svíčkami s tóny například santalového dřevo, ylangu nebo ambry. Vůně je nejrychlejší cestou k emocím, dokáže navodit pocit útulného a hodnotného domova dříve, než si návštěva vůbec stihne všimnout značky vašeho nádobí,“ doplňuje Andrea Fišarová.

Stejně funguje i hmat – masivní kovová klika u dveří nebo těžký kamenný tác na konferenčním stolku vyšlou vašim smyslům jasný signál o kvalitě, který vizuálně podpoří hřejivý minimalismus celého prostoru.

DIY a vintage: proč se vyplatí vyrazit na bazar?

Inspirace bydlení z Instagramu je dnes plná solitérů, které mají příběh. Trendem je kombinovat dostupný základní nábytek s jedním úlovkem z bazaru nebo po babičce. Stará dubová komoda po renovaci vypadá vedle moderní sedačky mnohem lépe než set nového nábytku z dřevotřísky.

Zkuste takzvaný upcycling. Stačí vyměnit plastové úchytky na levné kuchyňské lince za mosazné nebo kožené a celá sestava rázem vypadá jako od truhláře na zakázku. Stejně fungují i samolepicí fólie s texturou kamene či mikrocementu, které dokážou během odpoledne omladit starý jídelní stůl.

Personalizace místo kopírování

Rok 2026 odmítá uniformitu. Instagramový efekt nevytvoříte tím, že si koupíte vše, co vidíte v reklamě, ale tím, že prostoru dodáte charakter.

„Nebojte se vystavit předměty, které máte rádi. Současný ‚curation‘ trend spočívá ve výběru několika pečlivě zvolených doplňků, které vypovídají o vaší osobnosti. Méně znamená více – ale to ‚méně‘ by mělo mít vždy svůj charakter a osobitý výraz,“ doplňuje Andrea Fišarová z FAVI.

Inspirace od @kicsilaurka

Rostliny a organické tvary

Pokud váš interiér působí hranatě a přísně, vsaďte na organické tvary. Nemusíte hned kupovat drahou zaoblenou pohovku. Stačí kulaté zrcadlo, oválný konferenční stolek nebo jen měkké, kulaté polštáře. A samozřejmě rostliny. Velká monstera v rohu místnosti nebo skupina menších květin na polici jsou nejlevnějším způsobem, jak do bytu dostat život a styl, který na fotkách vypadá prostě skvěle.

Tipy pro bydlení jako z katalogu:

  1. Sjednoťte kovy: Pokud máte úchytky v černé barvě, držte se jí i u doplňků.
  2. Odstraňte vizuální šum: Přelijte drogerii do jednotných dávkovačů a schovejte kabely.
  3. Vsaďte na textury: Mixujte vlnu, bavlnu a dřevo pro útulný dojem.
  4. Investujte do umění: I jeden velký plakát v kvalitním rámu udělá víc než deset malých drobností.

Obsah vznikl ve spolupráci s FAVI.

Ve spolupráci
Bydlení jako z Instagramu: Trendy roku 2026, které zvládnete i bez vysokých...

Ve spolupráci
Premium
Advertorial
