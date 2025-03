Slavný zpěvák Chris Brown si sám vyzdobil dům. Jeho kresby děsí děti

Chris Brown * 5. května 1989 Chris Brown je americký zpěvák, rapper, skladatel, tanečník, graffiti tvůrce a herec, pop a hip-hop ovlivněný RnB muzikant, který pracuje v různých žánrech. Jeho texty se často zabývají emocionálními a hédonistickými tématy. Brown celosvětově prodal přes 140 milionů desek, což z něho dělá jednoho z nejprodávanějších hudebních umělců na světě. Získal si kultovní přívržence a je jedním z nejlépe vydělávajících afroamerických umělců všech dob. Je držitelem rekordu RnB zpěváka v historii, získal nejvíce zlatých a multiplatinových singlů RIAA ze všech mužských zpěváků v historii. V roce 2009 se Brown přiznal k těžkému útoku na zpěvačku Rihannu, která byla tehdy jeho přítelkyní. Byl odsouzen k pěti letům podmíněně a šesti měsícům veřejně prospěšných prací. Za porušení podmínky se dostal do vězení, ale po třech měsících byl za vzorné chování propuštěný. Brown se věnuje také herectví. V roce 2007 debutoval celovečerním filmem Stomp the Yard a objevil se jako host v televizním seriálu The O.C. Mezi další filmy patří This Christmas (2007), Takers (2010), Think Like a Man (2012) a Battle of the Year (2013).