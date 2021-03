Jak bydlí trenérka fitness v loftu. Má tovární okno a trubky na zdech

Jak vypadá vaše malé karlínské království?

Bydlím na 50 m2 v karlínských Cornlofts, což jsou původní sýpky z 19. století předělané na loftové bydlení. Můj byt patří z projektu k těm menším, nicméně díky terase, která probíhá přes celou jeho délku, využívám v teplých dnech dvakrát tolik prostoru a prakticky na ní žiji.

Navíc okna míří na západ, takže v létě tu mám světlo až do pozdního večera. Líbí se mi, že je všechno po ruce, ať už doma, nebo v okolí, a cítím se tady strašně dobře. Doma.

Měla jste šanci měnit podobu interiéru v průběhu stavby?

Byt jsme koupili od původních majitelů, takže jsme jej upravovali až později. Tovární okno, zasazené mezi koupelnu a obývací pokoj, které jsem kdysi koupila na blešáku a netušila, co s ním jednou udělám, je bezpochyby nejvýraznější změnou v celém prostoru. Za tu druhou lze považovat ukrytí technické místnosti za dveře, které splývají s kuchyní. Tento prostor je tajnou skrýší pro všechno, co nechcete v bytě vystavovat, pračku, vysavač, žehlicí prkno a podobně.

Co byl nápad váš a co odborníků?

Já jsem přinesla do návrhu právě zmíněné tovární okno i zrenovované lampy, které v bytě fungují velmi dobře. Jasnou volbou bylo vyměnit vanu za takzvaný walk-in sprchový kout.

Studio Archicraft přišlo například s návrhem měděných trubek, které propojují všechny místnosti v bytě a slouží jako elektrické rozvody osvětlení po stropě, vedení vodovodních trubek, věšák na kabáty a bundy v předsíni nebo držák na toaletní papír a topení v koupelně.

Moc se mi líbí, jak si poradili s relativně malým úložným prostorem. Většina věcí je prakticky vystavená na odiv, třeba nádobí a oblečení, ale v celku to nepůsobí nijak přeplácaně. Spolupráce fungovala naprosto perfektně, všechny nápady, se kterými jsme se na studio obrátili, šikovně vyřešili.

Čím jste byt zařizovala?

Jde o směs všeho možného, něco z blešáku, pár designových kousků, něco z H&M Home i ZARA Home a nechybí ani IKEA. Líbí se mi ta variabilita. Většina věcí je udělaná na míru od celé ložnice přes kompletní řešení kuchyně nebo koupelny včetně walk-in sprchového koutu.

Snažím se nezahlcovat byt zbytečnostmi a držet se účelového minimalismu. Všechny nápady a představy mi pomohlo zrealizovat studio Archicraft a myslím, že se jim to povedlo skvěle. Taky mám pocit, že to ještě není finální fáze, čas od času pořídím něco nového a pořád sháním ideální komodu do obýváku.

Trubky ukrývají též elektrické rozvody k osvětlení.

Sbíráte něco, co si doma vystavujete?

Vzhledem k tomu, že v bytě prakticky nejsou úložné prostory, vystavuji v podstatě všechno. A aktuálně mám vlastně vystavené autorské dílo mé milované paní na úklid, která před časem smetla prachovkou písmena z light boardu a nasázela si je zpátky po svém. Vždycky se nad tím usměju, tak jsem si to tak nechala.

Co byste uvařila návštěvě?

Vařím i peču strašně ráda! Nejradši pro víc lidí, když se sejdeme s rodinou nebo kamarády u mě u stolu a strávíme nad jídlem a pitím nekonečně hodin. Ráda udělám spoustu různých jídel a každý si nabere od všeho něco.

Když půjdeme pod vašimi otevřenými okny, jakou muziku můžeme slyšet?

Záleží, v jakém moodu zrovna jsem. Nejvíc elektronickou hudbu, někdy filmovou, občas mám retro záchvat a jedu si songy, na kterých jsem vyrostla. Když se připravuji na lekce, které vedu ve fitku, je to mix všeho možného. Vždycky je to ale nahlas!

Aktuální bydlení je přechodná stanice, nebo na delší čas konečná?

Na tohle odpověď neznám. Vnímám to jako můj domov, který nemá deadline. Nechám to zase na osudu…

Fitness trenérka Veronika Benešová Narodila se a vyrostla v Praze. Žila v domě s pavlačí u Staroměstského náměstí a pak nejdéle v rodinném domě v Hloubětíně.

Už sedmým rokem bydlí v Karlíně a v rámci Prahy by tento byt 2+kk za nic nevyměnila.

Jejím oborem je fitness disciplína Les Mills. Jde o skupinové lekce původem z Nového Zélandu. Zabývá se vedením lekcí, mezinárodní prezentací těchto programů i školením instruktorů. Věnuje se i osobním tréninkům, organizování venkovních aktivit pro klienty a víkendů spojených se cvičením.

Tuto návštěvu fotil Dereck Hard v rámci pravidelné série „LIVI’N“ pro redbull.cz.