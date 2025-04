Tracy Lauren Marrow (*1958) se proslavil pod uměleckým jménem Ice-T jako americký raper a herec. Je aktivní jak v hip hopu, tak v heavy metalu. Svou kariéru začal jako undergroundový rapper v 80. letech. V roce 1990 spoluzaložil heavymetalovou skupinu Body Count, kterou představil jako O.G., Original Gangster skladbou s názvem „Body Count“. Skupina vydala své stejnojmenné debutové album v roce 1992. Došlo ke kontroverzi ohledně skladby „Cop Killer“, jejíž texty pojednávaly o zabíjení policistů.

Jako herec Ice-T debutoval v hlavní roli policejního detektiva Scottyho Appletona v New Jack City (1991). Za roli ve filmu Surviving the Game (1994) získal ocenění a v průběhu 90. let se objevoval v televizních seriálech a filmech.