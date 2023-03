Houslista Šporcl a Bára Kodetová si pořídili skvělý bungalov za Prahou

Pavel Šporcl pochází z Českých Budějovic, Bára Kodetová Šporclová vyrůstala v obci Těptín za Prahou. Spolu žijí už osmnáct let a první bydlení měli v pražských Holešovicích.

Pavel Šporcl a Bára Kodetová Šporclová

Bára však vždycky toužila po životě na venkově, kde by byla obklopena přírodou a zvířaty. Manželé si proto pořídili mlýn v Netvořicích a Bára se realizovala při navrhování úprav starého kamenného stavení, intenzivně se věnovala i zahradě.

Přestože díky uměleckým profesím nemuseli cestovat do zaměstnání každý den, takže je nečekala ranní a odpolední špička, dojíždět hodinu a půl do Prahy bylo podle jejich slov vysilující. „Mlýn byl krásný, ale bylo to velké sousto. Vrátili jsme se tedy do Prahy a po pětileté,zastávce’ jsme znovu začali hledat jiné bydlení, opět mimo Prahu, ovšem tentokrát už s dobrou dostupností, v klidném prostředí, přitom s veškerým vyžitím a školami pro děti,“ vypráví Pavel.

A pobaveně dodává: „Ideálně vyšly Říčany. Nakonec jsme volili mezi dvěma domy, v Mozartově a Kubelíkově ulici. Máme skvělé bydlení, ale asi nejvíc mě fascinuje, že bydlíme v Kubelíkově ulici. Tedy ulici vpravdě muzikantské.“ (Jan Evangelista Kubelík byl významný český houslista a hudební skladatel, otec slavného dirigenta Rafaela Kubelíka.)

Pěkně v jedné rodině

Manželé si pořídili typový bungalov postavený z betonových skořepinových a zateplených tvárnic. Má tvar písmene ‚U‘ a otvírá se do zeleně, protože k domu patří velká japonská zahrada. Plusem stavby je bezbariérovost, na druhou stranu Báře doma chybí půda, sklep i zákoutí, která by mohla podle své představy zařizovat.

„Je to náš čtvrtý domov, a přestože se bytovému designu i navrhování zahrad věnuji ráda, tento dům byl pro mě největším oříškem. Možná i proto, že jsme se přistěhovali ze mlýna o ploše skoro 900 m2 do domu s třikrát menší užitnou plochou,“ doplňuje.

Hlavní obytný prostor je soustředěný v obývacím pokoji s krbem na jedné straně a kuchyní na druhé. V dispozici jsou umístěné dvě pracovny, tři ložnice, wellnes, koupelny a technická místnost. Oba umělci několik hodin denně cvičí, Pavel hru na housle, Bára zpěv. Proto mají své pracovny strategicky na opačných koncích domu, jímž neustále zní hudba, přesněji několik skladeb najednou.

Starožitnou skříň za jídelním stolem Báře odkázala babička. Kousek ji kdysi zaujal ve švýcarském antiku.

Ve volném čase manželé i s dcerami navštěvují koncerty, muzikály i divadlo a hodně čtou. Bára beletrii, Pavel manuály, má totiž potřebu zlepšovat se nebo vzdělávat v nejrůznějších oblastech.

Na YouTube studuje návody, například na konfitovanou kachnu. Rád zkoumá nové technologie. „Třeba ,Kouzelný prsten Nibelungův’ na způsob chytrých hodinek mi teď říká, jak jsem spal, že mám hlad nebo že bych měl jít ven,“ vtipkuje.

Klasika versus moderna

Interiér připomíná galerii plnou zajímavých kusů nábytku, obrazů a soch vzbuzujících zvědavost. „Máme hodně věcí, ať už z Pavlových cest do zahraničí, nebo z rodinného dědictví,“ prozrazuje Bára.

A pokračuje: „Nechceme se s nimi rozloučit, protože ke každé z nich se váže nějaká vzpomínka. Navíc příjemně narušují sterilitu, která tady původně byla. Potřebuji okolo sebe květiny a barvy. Dům jsme koupili hotový a částečně zařízený. Vycházeli jsme tehdy z možností, které jsme měli. Nebyl čas na výrazné změny, pořídili jsme nějaký moderní nábytek, stěny nechali vymalovat přírodními tóny. Aby to nebyla nuda, pořídili jsme alespoň modrou pohovku.“

Jedinými starožitnostmi, které si Pavel do místnosti dal, jsou lampa a houpací

koník po dědečkovi. Rád si však vozí suvenýry z cest.

Aby se v domě dobře cítil, dala Bára při zařizování prostor i svému muži. Pavel je spíš městský člověk, nikdy prý nechtěl bydlet „na chalupě“. „První byty jsem si zařizoval sám nebo s pomocí rodičů. Od doby, co žiju s Bárou, je architektem ona. Má vytříbený vkus a poslední slovo. Nicméně respektuje můj názor, který bývá často odlišný od jejího. Hodně se stará o zahradu, protože přírodu miluje. Neustále něco sází či přesazuje. Ani to nestíhám všechno registrovat,“ vypráví.

Komfortní a úspornější teplo

V době pandemie i nastalé ekonomické krize divadla a koncertní síně ve švech rozhodně nepraskají. Šporclovi proto začali rychle přemýšlet o tom, jak snížit vysoké účty za elektřinu. Dům využívají dvacet čtyři hodin denně, tudíž nemohli ztlumit topení přes den či omezit ohřev teplé vody.

První se na seznamu úspor objevil vnitřní bazén, respektive velká vyhřívaná vířivka s tryskami a protiproudem. Byla extrémně náročná na spotřebu energie, ale také na údržbu. Proto ji vypustili a zatím ji nevyužívají. Zálohy však stále vycházely zbytečně vysoké. Dům byl sice vytápěný tepelným čerpadlem, nicméně šlo o patnáct let starý model. Navíc byl celý systém předimenzovaný právě kvůli ohřevu vody ve wellnes.

Obývací pokoj je propojený s okolní zahradou, i v něm převládají přírodní barvy a materiály. Šporclovi mají rádi tradice a hodnoty, což symbolizují některé předměty – buddhové a gong či židovský sedmiramenný svícen.

Manželé se tudíž rozhodli vyměnit jej za modernější, efektivnější a k přírodě šetrnější typ. Nově je nainstalované nízkoteplotní tepelné čerpadlo systému vzduch-voda Daikin Altherma 3 R s integrovaným zásobníkem na teplou vodu. Výhodou je, že i při nízkých venkovních teplotách kolem -15 °C dodává topnou vodu do otopné soustavy o teplotě až 55 °C a provoz čerpadla je možný až do -25 °C. Model je také o 20 až 30 % efektivnější oproti původnímu, čemuž by měly odpovídat úspory provozních nákladů.

Původní čerpadlo montážní firma v domě ponechala, protože pokud by rodina chtěla znovu napustit vířivku, může v případě potřeby ohřívat další roky vodu právě starším čerpadlem.