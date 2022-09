Jsme tu jako u moře. Nikol Leitgeb má na zahradě bazén a výhled do přírody

Parcelu v Lánech objevila Nikol v době, kdy po rozchodu s partnerem žila v Praze sama s tehdy ročním synem Mathiasem. „Přestěhovali jsme se do pronajatého bytu, a když to šlo, snažila jsem se s ním prchat do přírody. Říkala jsem si, proč se k ní víc nepřiblížit,“ vzpomíná Nikol.