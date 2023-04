Jak bydlí Lukáš Hejlík, herec, moderátor a milovník dobrého jídla

Lukáš se stěhoval z Vršovic do Vršovic. Je to už jeho třetí byt v této lokalitě. Mohlo by se zdát, že je zdejším rodákem, ale není to tak. Neuvěřitelně zní i fakt, že se s manželkou Veronikou a synem Vojtěchem přestěhovali z většího secesního bytu do menšího v moderním domě.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Veronika toužila především po velmi světlém prostoru prozářeném sluncem, velké kuchyni a dostatečném množství úložných prostorů. Tento byt si Lukáš vyhlédl v šest let staré budově, když si hrál se synem na protějším hřišti. Hodně cestuje, proto potřeboval bydlet i v blízkosti nádraží.

Ze seznamu plusů a mínusů vyčnívala jen jeho vyšší cena, kterou ale s ohledem na bohatě prosklenou fasádu, velkou lodžii a krásný výhled do zeleně partneři akceptovali.

Nejdřív rekonstrukce

Než se však nastěhovali, chopili se úprav bytu pěkně od podlahy. Zlikvidovali vinyl a vyměnili jej za dřevo. Nelíbila se jim ani relativně nová koupelna, kterou moderním obkladem výrazně omladili. Přibyla jí i „sestra“, která se zrodila náhradou za technickou místnost. Je vybavena sprchovým koutem, také druhým klozetem a navazuje přímo na dětský pokoj.

Výsledný vzhled bytu není dílem designéra, ale synchronního rytmu partnerů, kteří výtečně spolupracovali. Lukáš se víc zaměřil na kuchyň, Veronika upřela pozornost na koupelny. Pochopitelně jejich představy doznaly jistých korekcí na základě zkušeností odborníků ze společnosti JN Interiér, kteří poradili s kuchyní, či spoluprací se studiem Koupelny Ptáček, které dodalo vybavení do nových koupelen. Veškeré schůzky a představy vyjádřené pomocí vizualizací měly smysl a ovlivnily jeho konečnou podobu.

Dominantou obývacího pokoje je knihovna vyrobená z 350 kilogramů dřeva.

Svoji roli sehrála i odvaha manželů přenést do nového bytu mnoho retro kousků, které už měli, a propojit je s jednoduchým základem a moderním vybavením. Rádi znovu uvádějí do života staré předměty, které pak ohleduplně začleňují mezi nové.

Neusilují o konkrétní styl, ale velmi citlivě reagují na harmonii. Buď je vytvořená kompozice baví, nebo ne. Do barevného konceptu skvěle zapadá i velká knihovna, která rovněž naplnila jejich očekávání a perfektně zaplnila prostor niky atypického prostoru společenské zóny. Vyrobil ji velmi spolehlivý truhlář, Lukáš Kulhánek, který je zároveň autorem jídelního stolu i postele v ložnici.

Zbývají doladit už jen drobnosti, například pracovní stůl a další úložný prostor do kuchyně. Veronika si zamilovala posezení na balkoně a moc ráda si pohoví i v lenošce Adolfa Loose. Lukáš rád pracuje u stolu, posedí na sedačce i velmi rád tráví čas u barového ostrůvku. Interiér se stal skutečným domovem, kde se členové rodiny cítí skvěle.

Atypická oblouková zeď nahrála vzniku nevšedního a mimořádně hlubokého kuchyňského ostrůvku, který doplňují dvě barové židle Leaf (TON), záměrně zvolené v odlišných výškách. Kuchyň je zhotovená z lakované MDF desky ve firmě JN Interiér.

Lukáš Hejlík Lukáš je herec, moderátor, autor scénického čtení Listování a gastronomický nadšenec. Je známý z televizního seriálu Ošklivka Katka, Ordinace v růžové zahradě či Terapie. V posledních letech získává pozornost cestováním po republice, kde navštěvuje restaurace, bistra a kavárny a tvoří doporučující Gastromapu. Dokonce už vydal i knihu Gastromapa, kam zařadil 365 nejlepších podniků. Narodil se v roce 1980 v Mostě. Od roku 2015 je ženatý s Veronikou Hejlíkovou a má s ní syna Vojtěcha. Z prvního manželství má dceru Kláru.

