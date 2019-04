Najít dobrého řemeslníka je zázrak, říká moderátorka Lucie Šilhánová

Dům v obci nedaleko Poděbrad obývá rodina teprve pár týdnů, čeká je ještě náročná úprava zahrady, která zatím ještě zčásti vypadá jako staveniště. Cesta k rodinnému bydlení však nebyla vůbec jednoduchá. „Nejdříve jsme ´jezdili po domech´, hledali jsme, co by se nám líbilo. Svou představu jsme pak nakreslili projektantovi, který připravil profesionální podklady,“ popisuje Lucie Šilhánová.

Lucie Šilhánová při focení v ateliéru

Podařilo se jim získat poslední volný pozemek v obci, jenže tím poklidná příprava skončila. Byť měly stavební firmy slušné reference, postupně se s nimi museli rozloučit.

Důvod? Mizerná pracovní morálka a fakturace prací, které neproběhly… Prostě bohužel typická ukázka dnešního přístupu firem, které těží ze stavebního boomu a nedostatku řemeslníků.

„Kdybychom nenarazili na Milana Houžvičku z Choťánek, asi bychom bydleli tak za deset let nebo vůbec. Pomohl nám stavbu dokončit a dnes je to náš rodinný přítel. Najít dobrého řemeslníka je zázrak,“ říká Lucie.

Domov pro rodinu

Přes všechny nepříjemné peripetie se rodině podařilo stavbu z pórobetonu vytápěnou tepelným čerpadlem dokončit během jediného roku. V celém domě je podlahové topení, vhodné pro praktickou vinylovou podlahu, jako záložní zdroj slouží krb.

Po stavební části přišel na řadu interiér. S ním Lucii pomohla kamarádka, designérka Tereza Svátek Loucká. Ta preferuje skandinávský styl, Lucie má ráda moderní interiér. Společně však našly kompromis, který vyhovuje celé rodině a jejímu životnímu stylu.

V přízemí, kde se po projití uzavřenou vstupní částí vstupuje do chodby, je kromě otevřeného obytného prostoru (tvoří jej obývací a jídelní část, dále pak navazuje kuchyň s linkou uspořádanou do tvaru písmene U) také malá pracovna a koupelna, nechybí ani technická komora. Schodiště směřuje do podkroví s ložnicí a velkou šatnou, koupelnou, dětským a hostinským pokojem.

Tereza Loucká řešila kromě designu i drobné technické problémy, které představuje například nízký strop na spodní hranici povolené normy. Proto se zde místo třeba dnes velmi oblíbených zapuštěných světel do stropních podhledů objevily světelné rampy, které opticky strop zvyšují.

Teplý odstín LED pásků ladí s designovým svítidlem nad velkým jídelním stolem v měděné barvě. S nápadem oživit interiér v neutrálních světlých barvách měděnými detaily přišla právě Tereza Svátek Loucká.

Skrytá zárubeň byla použitá pro dveře do pracovny.

„Je škoda, že jste přišli už nyní, ještě spoustu věcí tady chybí, včetně obrazů a květin. Zatím marně sháním i koberec v hořčičné barvě. Jsme tady jen pár týdnů,“ vysvětluje Lucie.

Dala si velkou práci s vyhledáváním různých doplňků na webu, kde vybírala hlavně věci pro dceru Johanku. S jejím pokojem jí pomohla designérka Hana Smoleňáková (MaybeBaby.cz). Záměrně vybírala hračky „genderově nevyvážené“ neboli prostě pro holčičky milující růžovou, panenky a plyšáky.

Česká stopa

V interiéru neváhali majitelé použít produkty českých firem. Třeba koupelny jsou kompletně vybavené sanitou i obklady se značkou JIKA. Kuchyň zase vyrobil na míru truhlář Jaroslav Hájek, který společně s Terezou Svátek Louckou pomohl i s jejím návrhem. Z kuchyňských spotřebičů dělá Lucii největší radost parní trouba Electrolux, zdravé jídlo připravené pouze v páře už oceňuje i malá Johanka.

Pro módní betonovou stěrku v předsíni či na stěny v pokojích (vyjma hnědé v obývací části) použil malíř novinky od tuzemského výrobce Primalex, které lze snadno zbavit drobných nečistot či karambolů vzniklých po kontaktu s psími tlapkami nebo dětskými ručičkami.

Indukční varná deska doslova splývá s pracovní deskou, takže úklid je velmi snadný. Za nejlepšího pomocníka v domácnosti ovšem považuje paní Lucie tyčový bezsáčkový vysavač Ergorapido.

„Když máte malé dítě a psa, potřebuje výmalbu, která je odolná a lze ji v případě potřeby snadno otřít jen vlhkým hadrem,“ vysvětluje Lucie Šilhánová, jejíž vitalita (několik let závodně plavala) dává jasně najevo, že se žádné práce nezalekne. (Kvůli fotografování interiéru neváhala ani „vystěhovat“ velkou dětskou ohrádku plnou hraček.)

Na Johanku ani Amy se za drobný nepořádek nezlobí, bere to tak, že to k nim a jejich věku prostě patří. Fenka Amy se tak nemusí bát, že by ji potkal stejný osud jako při jejím narození. Její život totiž nezačal vůbec radostně: nezodpovědný majitel ji vyhodil i dalšími dvěma sourozenci v listopadu do lesa, jen v papírové krabici.

„Kdyby byla sama, umrzla by, takto se štěňátka vzájemně zahřívala, měla obrovské štěstí, že je našel hodný člověk a vzal je domů. Na facebooku se objevila žádost o pomoc, tak jsme se tam jeli podívat a přispět alespoň na stravu a péči pro tři sirotky. Partner mě varoval, nemysli si, říkal, že se vrátíme se psem!“ vzpomíná s úsměvem Lucie.

Při první návštěvě tam nechala jen finanční podporu, druhá však dopadla přesně podle partnerovy předpovědi: domů už se vraceli ve třech. Z Amy je dnes hravá fenka, která vítá i návštěvy a malou Johanku miluje a obětavě hlídá.

Dětský ráj - to je pokoj malé Johanky, který pomohla navrhnout Hana Smoleňáková (Maybe. Baby.cz)