Ilustrátor Vladimír Strejček miluje komiksy a Vinohrady, kde bydlí

Máte byt podle svého gusta…

Od tří let do plnoletosti jsem bydlel v Malešicích ve starém paneláku. Jako děcko jsem to tam miloval, všude byla zeleň, pod oknem velké hřiště na fotbal a betonové na nohejbal. Hráli jsme tam s klukama denně.

Dnes mám kuchyni spojenou s hlavním pokojem, kde to žije. Má to příjemný retro nádech, díky oblouku a specifické dekorativní výmalbě stropu, kterou před lety Eva Jiřička obnovila podle té původní ze začátku století. Geometrické tvary na stropě celý prostor hezky lámou.



Po rozkliknutí titulní stránky se dozvíte více o časopise Domov.

Ložnici mám spojenou s malou pracovnou a velkou knihovnou, kam láduju všechny své komiksy a knihy, co mě zaujmou na cestách. Děti mají svůj pokoj, který budu opět předělávat.

Čím jste zařizoval?

Nejlepší, co jsem po Evě „zdědil“, je starý prosklený kabinet, ve kterém mám v ateliéru barvy a skicáky. Jinak nábytek šel prakticky všechen pryč. Bezkonkurenčně nejvíc mám vybavení z IKEA, možná až moc. V posledních letech se snažím postupně obnovovat zařízení jinak, protože už je konečně na výběr a také už nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.

Sbíráte něco?

Z podstaty toho, co dělám, se ke mně dostává velké množství obrazů, grafik, kreseb. Doma na zdech mám to, co mám nejraději, další kvantum věcí je v ateliéru v arborech nebo vyskládáno podél zdí.

Vladimír Strejček Absolvent SUŠ Václava Hollara a FAMU (animovaná tvorba) založil v roce 2002 první české ilustrátorské studio DRAWetc. Patří ke špičce českých ilustrátorů. „Posledních 12 let jsem Vinohraďák, a nedám na tuto čtvrť dopustit. Nejdřív jsem se nastěhoval do obřího bytu v Jugoslávské ulici a asi před pěti lety jsem se po rozchodu přesunul sem do Americké, kde mi kamarád Ondřej Horák s ženou Evou Jiřičkou přenechali na čas svůj krásný byt. S bývalou partnerkou tak bydlíme kousek od sebe, takže děcka, Eda a Meda, mezi námi v pohodě pendlují ve čtrnáctidenním cyklu a můžeme se i kdykoliv navštěvovat. Konec Americké ulice tvoří malé činžáčky, takže z prvního patra vidím v mezerách mezi protějšími domy za korunami stromů zapadat slunce. Vypadá to jako v Barceloně u moře.“

Návštěvu fotil Dereck Hard v rámci pravidelné série „LIVI‘N“ pro redbull.cz.

Zde naleznete další zajímavé rozhovory a návštěvy z časopisu Domov.