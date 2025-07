„Baví mě kombinace energie města a zeleně dvou blízkých rozlehlých parků,“ chválí lokalitu majitelka bytu a zároveň interiérová designérka Jana Pařízková a pokračuje ve vyprávění: „V Praze jsem žila od svých osmnácti let kvůli studiu vysoké školy. Odešla jsem z Vysočiny, kam jsem se pak po narození syna na čas vrátila. Po dvou letech jsme se stěhovali zpět do Prahy. Sháněli jsme bydlení v širším centru, líbil se nám Karlín. Už jsme byli ve fázi před nákupem bytu, ale majitel si nakonec prodej rozmyslel.“

Co teď? Nakonec se rodina šla podívat na jeden developerský projekt na Letné, i když o této čtvrti zpočátku neuvažovali. „Dnes vlastně nechápu proč. Řekla bych, že naše rodina je zaměřením víc ,leisure’ než ,formal’, takže Letná je pro nás ideální volbou!“

Původně činžovní dům ze 30. let minulého století prošel kompletní rekonstrukcí. Developer prodával byty ve stavu „white walls“, tedy jako holobyty bez podlah, obkladů, sanitárního vybavení, dveří… „Pro nás ideální stav, všechno jsme si mohli vymyslet bez kompromisů. Nemuseli jsme se smiřovat s unifikovanými výběry, naopak s pomocí pečlivě vybraných materiálů a prvků jsme na ploše 85 m2 vytvořili jedinečný prostor,“ chválí Jana.

Do detailu náš

Byt 3+kk je situovaný na dvě strany: obývací pokoj s kuchyní s okny do ulice, ložnice a dětský pokoj mají výhled do dvora ve vnitrobloku. Přestože se manželům povedlo zařídit jej na míru, pár věcí měnili.

Jana vysvětluje proč: „Některá stavební řešení dispozici neprospívala. Kupříkladu chodba předělená sádrokartonem na malou vstupní část a zbytek chodby. Přestože chápu záměr (oddělený vstup od privátní části), po odstranění příček působí prostor vzdušněji a je praktičtější.“

Menší ze dvou koupelen byla přímo spojená s dětským pokojem. Po úpravě dispozice a přemístění dveří se vstupuje do koupelny z chodby. „Co mému oku v bytě s poměrně vysokými stropy (3,20 m) esteticky neladilo, byly různé výšky dveří a průchodů, tudíž jsme je nechali sjednotit.“

Veškeré rozvody developer vyměnil, včetně elektroinstalace. Jana upozorňuje, že co se týká konkrétních nových pozic, museli v bytě přece jen přesekávat. Elektroinstalace a voda se zkrátka musejí podřídit dispozici a novému návrhu interiéru.

Když sem město vstoupí

Jana se v návrhu nechtěla vézt jen na vlně střídmého minimalismu. Nehodí se podle ní k architektuře domu, navíc není jejím šálkem kávy. Použila proto například keramický obklad v netypickém místě, a to v jídelním koutě. Inspirovaly ji kavárny, ale i řada fasád zdejších domů obložených právě keramikou.

Volila prvky odkazující k historii domu, kazetové dveře, litinové radiátory, kombinovala je i se současnějšími tvary či materiály. Dubové parkety nechala položit do vzoru Chevron (francouzský stromeček), dokonce i ve vstupní chodbě.

„Vím, že u většiny mých klientů by mi to neprošlo kvůli obavám z praktičnosti. Kdybych dělila chodbu na dlažbu a parkety, prostoru a jeho harmonii by to uškodilo. Dřevo stárne, ale do krásy, tudíž máme doma dubový jídelní stůl i pracovní stůl, dřevěnou dýhu na dalším nábytku vyrobeném podle mého návrhu na míru. Vestavný nábytek dodala firma Interiéry Soukup, autorský čalouněný firma Livelo,“ popisuje designérka.

A objasňuje: „Snažila jsem se vybalancovat styl interiéru tak, aby nebyl příliš moderní ani moc historizující a měl duši. Nechtěla jsem, aby působil usedle nebo elegantně, protože takoví my jako rodina nejsme. Osvětlení nesleduje uhlazenou linku, k techničtějším reflektorům jsem přidala ,volnomyšlenkářštější’ svítidla z ratanu či jiných přírodních materiálů.“

Krásný dialog

Interiérová designérka Jana Pařízková se snaží podle svých slov vytvářet interiéry, které vás pomyslně obejmou a mají hloubku. To se jí daří mimo jiné i kombinováním materiálů, barev, textur, různým vrstvením…

„Minimalismus je v posledních letech takovým českým zaklínadlem. Přetrvává jakási mantra, že kvalitní interiér má být uhlazený a seriózní, hlavně aby se brzy neokoukal. Což často končí urputně sladěnými a unifikovanými interiéry. Když je něco hodně jednoduché, působí to ploše, proto si návrhy záměrně ,komplikuji’,“ svěřuje se.

A dodává: „Ráda používám tapety a dekorativní látky, které mají i terapeutický účinek. Zkuste si na chvíli listovat stránkami francouzských či italských firem a uvidíte, jak povznášející pocit z nich budete mít. A to jste je ještě neviděli naživo! Tapety jsou odolnější než klasická výmalba, zlepšují také akustiku místností, některé se dají použít i do koupelny či na toaletu.“

V jejím vlastním bytě tudíž dominují textury a vzory: italský keramický obklad v kuchyni a koupelně, barevné tapety, frézované rastry na nábytku. Z detailů dýchá cit pro eleganci a harmonii.

„Nebála jsem se experimentovat ani jisté nedokonalosti, střídala jsem materiály a styly. Celek vypadá trochu neučesaně, kreativně a zároveň harmonicky, ale je za tím hodně práce a promyšlenosti,“ konstatuje spokojeně závěrem designérka.