Jak vypadal váš byt předtím, než získal současnou podobu?

Náš byt je ve vícegeneračním domě, který postavil můj pradědeček a pamatuje opravdu hodně. Museli jsme kompletně vyměnit staré rozvody a rovnou zasáhnout i do dispozice, což se samozřejmě neobešlo bez hromad suti.

Protože musím mít všechno hned, na rekonstrukci se podílelo značné množství lidí, asi podobně jako v pořadu jak se staví sen, tudíž jsme ji stihli v rekordně krátkém čase.

Byly to nervy, ale ve chvíli, kdy byla zapojená veškerá elektronika, ze mě vše spadlo a pustila jsem se do zařizování. Byla to celkem výzva, protože tu není jediná zeď rovná a místa není nazbyt. I proto důvodu je velká část nábytku vyrobená truhlářem na míru.

V interiéru dominuje bílá a dřevo, je to vaše nejoblíbenější kombinace?

Mám ráda jednoduchost, světlé, teplé tlumenější barvy, přítomnost dřeva a vůni domova. A na prvním místě je u mě originalita. Vsadila jsem na skandinávský styl s lehkým nádechem boho tematiky. Než se ze mě stala máma na plný úvazek, pracovala jsem jako zdravotní sestřička na kardiochirurgii, takže bílá barva mě provázela i předtím, ale sterilitu u mě nehledejte. I u nás to občas vypadá jako „po výbuchu“.

V biografii vašeho instagramového účtu uvádíte, že milujete DIY kreativní nápady.

Díky mé komunitě na Instagramu se snažím i něco předělávat, tvořit a vymýšlet nejen pro své potěšení, ale i pro inspiraci mých sledujících. Jejich kladné reakce jsou pro mě totiž nejlepší odměnou.

Značný ohlas třeba sklidila dětská kuchyňka z Ikey. Chybějící záda jsme vyřízli z překližky, kterou jsme opatřili nalepovací tabulí také z Ikey, na niž lze psát fixy. Podsvícení představuje set tří světel na tužkové baterie z Unihobby. Výplň dvířek jsem vyrobila z prostírání z Pepca a přilepila tavnou pistolí. Symboly na mikrovlnnou troubu jsem jednoduše našla na internetu a vytiskla na samolepicí papír.

Jak náročné bylo zařídit miniaturní ložnici?

Ložnice byla pěkným oříškem. Přála jsem si klasickou postel s čelem, ale jak vidíte, prostor toho moc nedovoluje. Jen složit postel byl celkem náročný úkol a už se „těším“ na to, až ji budeme někdy měnit. Stejně jako do ostatních místností v bytě jsme i v ložnici zvolili dřevěnou podlahu. Sice už se do ní skoro nic jiného kromě TV nevešlo, ale chodíme tam jen spát.

Máte doma nějaké vychytávky?

Díky manželovi máme v celém bytě systém chytré domácnosti, pomocí kterého ovládáme světla, ale třeba i krb. Ráda bych vyzdvihla rádio s reproduktorem zabudované v koupelnové zásuvce, další je v kuchyni a využívám je opravdu každý den. Miluju i podsvícení vany LED světlem, které v koupelně vytváří příjemnou ambientní náladu. Pro jeho instalaci byl potřeba řezák s diamantem, což představovalo další velkou výzvu.

... A co království pro vaši dceru?

Dětský pokoj je moje největší potěšení, neustále v něm něco upravuju, předělávám a vymýšlím jeho uspořádání tak, aby se tam vešly potřebné věci a hračky. Dominují v něm především dřevěné a montessori hračky, které nakupuji na e-shopech majastore, Agatin svět a Elis design. Úložný prostor představují dvě velké vestavěné skříně s boxy, které jsem sama dotvořila podle svých představ.

Kdo tu žije Jana s dcerou a manželem. Říká o sobě, že je hodně kreativní a tvořivý člověk. Dříve i malovala, a dokonce své obrazy prodávala do zahraničí. Dvacet let se věnuje výkladu karet a chce v tom pokračovat. Inspiraci hledá nejčastěji na Instagramu a FB, ráda nakupuje v e-shopech Bellarose, HM Home, Yourhomestory, z kamenných obchodů pak v Jysku. Její instagramový účet najdete pod nickem jancabruzkova.

