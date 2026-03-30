Jak bydlí italská architektka v Miláně. Nahlédněte do jejího stylového bytu

Sarah Balivo žije v Miláně, kam se původně přestěhovala, aby mohla studovat architekturu. Nyní se živí jako architektka a odbornice na interiérový design. Při práci se jí vyplácí používat empatický přístup k zákazníkům.
Italská interiérová designérka Sarah Balivo přiznává, že nemá ambice vylepšovat vkus svých klientů ani jim nechce vnucovat svůj styl nebo osobnost. Touží být průvodcem při realizaci jejich vlastních snů a spolu s nimi vytvořit prostředí, kde se budou cítit šťastní. Jaké jsou její zařizovací tipy a jak si poradila s vlastním domovem?

Pohovka hraje v obývacím pokoji hlavní roli. Čím ji vylepšit a jak ji nejlépe dekorovat?
Doporučuji ozdobit zeď, před kterou se nachází, způsobem, který jí umožní vyniknout, stát se hlavní hvězdou aranžmá a upoutat pozornost, jakmile vstoupíte do obývacího pokoje. Já jsem zvolila velmi ikonickou tapetu, která ovšem respektuje styl pokoje a zvolenou paletu barev.

Díky promyšlenému použití barev váš domov ožívá a vše je v dokonalé rovnováze. Jaké máte tipy na kombinování barev?
Kombinování barev je jako skládání hudby. S trochou práce a trpělivosti nakonec vždy najdete variaci, která uchvátí. Ráda pracuji s barvami, které dají vzniknout kontrastu pro vytvoření správného rytmu.

Jak důležitý je při zařizování interiéru výběr povrchů a materiálů?
Mým oblíbeným heslem je kontrast, ať už jde o matný a sametový povrch, nebo starožitný a současný styl. Tajemstvím je dosáhnout jisté dynamiky, která zbaví prostředí nudy.

Najít k jídelnímu stolu správnou židli nebývá snadné. Máte nějakou praktickou radu?
Cest, kterými se můžete vydat, je několik. Můžete pořídit stůl a židle ze stejné kolekce, ale doporučuji to pouze v případě, že se bavíme o ikonických kouscích, jako je například kolekce Tulip od Eero Saarinena. I zde lze aplikovat hru kontrastů: pokud máte tmavý stůl, rozhodněte se pro světlé židle, ke starožitnému stolu zvolte současné židle, a nikdy nepoužívejte stejnou barvu a stejný materiál!

Jakým způsoben nejsnáze zútulnit ložnici?
Velký důraz kladu na výběr textilu, z hlediska textury i palety. Pro ložnici je podle mého názoru důležité také osvětlení. Není například příjemné mít hned po probuzení nebo před usnutím příliš mnoho světla.

Stěny v domě nechávají velký prostor pro kreativitu. Jak jste toho potenciálu využila?
Ke vchodu jsem vložila dílo od neapolské umělkyně Roxy in the box, která vidí svět a Neapol očima pop-artu. Vybrala jsem si obraz s názvem A Martyr to Drink – Saint Patricia, postavu, kterou mám velice ráda.

Předsíň se vždy obtížně zařizuje. Co té vaší nesmí chybět?
Určitě by nemělo chybět zrcadlo, jak pro rozšíření vnímání prostoru, tak pro kontrolu zevnějšku před odchodem. Důležitým prvkem je pro mě i lavička na zouvání bot, to je něco, čeho jsem se nikdy nedokázala vzdát.

