V novém domě se bránili útulnosti, teď jsou za ni designérům vděční

Jakub vyrůstal v rodinném patrovém domě a doma už žádné schody nechtěl. Toto přání ovlivnilo vzhled novostavby s užitnou plochou 160 m2. S manželkou Klárou a malou dcerou nyní bydlí v nízkém bungalovu, jehož výstavba trvala přes rok a sám na ni dohlížel.

Kuchyňská linka s barovým posezením a vinotékou je součástí obývacího pokoje.

„Přestěhovali jsme se z dvoupokojového brněnského bytu. Vyškov nás oslovil dobrou dostupností Brna, parcela blízkostí lesa a klidným okolím. Ze starého bytu jsme nic nebrali. Chtěli jsme tu mít všechno kompletně nové, aby to odpovídalo našim vysněným představám,“ vzpomínají manželé.

Co rozhodlo o stylu a fungování interiéru, přibližuje Jakub: „Po určitých problémech s projektem samotného domu jsme byli k jakékoliv spolupráci poněkud skeptičtí. Nicméně po neustálém zvažování, co by se nám líbilo a kolik by to mohlo stát, jsme se nakonec rozhodli zkusit si tu představu nechat profesionálně navrhnout. Víceméně náhodou a na doporučení jsme se pak dostali k designovému studiu Mooden.“

Zhmotnění vize

Interiér vypadá stejně jako na obrázku, tedy na vizualizacích, které studio připravilo. Majitelé připouštějí, že jejich představy o barvách, materiálech či stylu se zprvu lišily. Měli pocit, že domov by měl být na pohled jednoduchý a také praktický.

„Mysleli jsme si, že nám studená kombinace bílé a betonu bude vyhovovat, že jakákoliv útulnost je nepraktická a zbytečně složitá věc. Zároveň jsme se báli, aby designu nebylo moc na úkor praktičnosti. Výsledek je teď skvělý a mnohem vhodnější pro rodinu s dítětem, zkrátka praktický i rodinný interiér,“ konstatuje Jakub.

Interiérová designérka Barbora Burešová část představy majitelů použila a doplnila o dřevěné dekory. Útulnou atmosféru obývacího pokoje ještě podpořil dodatečně navržený krb s betonovou stěrkou na povrchu.

„Vzhledem k omezenému rozpočtu jsme v domě pracovali s dostupnějšími materiály, zejména laminem. Je k dostání ve vyšší kvalitě a širokém sortimentu barev a dekorů. Za dobrou cenu zajistíte například alternativu dýhy či lakovaného povrchu. Na některých stěnách jsme aplikovali stěrky. Oživením jsou plochy natřené popisovatelnou tabulovou barvou,“ přibližuje návrh jeho autorka.

Kompletně na míru

„Líbí se nám komfortní věci a rádi trávíme čas s přáteli a velkou rodinou. Proto jsme ocenili, že prostor obývacího pokoje nám umožnil pořídit si nadstandardně velký jídelní stůl na míru. Vybrali jsem kovovou podnož a dřevěnou desku. Výborná je tabule, v moderních kuchyních totiž není většinou místo na nástěnku. Příjemně nás překvapily praktické vychytávky v dětském pokoji připravené pro případné další potomky,“ zmiňují manželé.

Dětský pokoj je navržený na míru s několika atypickými prvky – postelí připomínající domeček a popisovatelnou stěnou natřenou tabulovou barvou.

A designérka pokračuje: „Kromě hotových prvků je vše vyrobené na zakázku. V návrhu jsme pracovali se sedací soupravou od firmy Polstrin design a židlemi Situs. Klienti sice zvolili jiný typ, ale vizuálně se drželi předlohy. Ve studiu se čím dál víc snažíme zajistit nejširší sortiment z naší výroby. Je to jednodušší z hlediska komunikace, logistiky i celkového sladění jako v případě dodávky interiérových dveří. Povedlo se zvolit vhodný dekor k ostatnímu nábytku na míru, problémem nebyly atypické rozměry či volba kvalitního kování.“

Pracovní plochu v kuchyni tvoří tenká kompaktní deska (vysoce odolná vůči kontaktu s vodou i mechanickému otěru). Tříčlenná rodina má k užívání dvě koupelny, jednu s vanou u dětského pokoje, druhou se sprchovým koutem v blízkosti ložnice rodičů.

Pěkně a chytře

Zařízení na míru má i další výhody. Členem domácnosti je kočka a malý záchod bylo možné elegantně schovat do skříně v chodbě.

Kousek dál je zaparkovaný i robotický vysavač. Podobně jako interiér nechali majitelé i pořízení rodinných fotografií na profesionálech a ozdobili jimi několik stěn.

Dominantou obývacího pokoje se stala atypická knihovna s integrovaným osvětlením polic. Designérka nezapomněla na sílu světla a v interiéru volila hned několik typů, například zavěšenými lampami zútulnila obývací pokoj s vysokými stropy, s LED podsvícením si pohrála v rámci zakázkově vyrobeného nábytku.

Keramické obkládačky v imitaci betonové stěrky v jedné ze dvou koupelen doplňují skříňky v dekoru dřeva a s LED podsvícením.

„Při výběru doplňků, světel, nástěnných hodin a podobně, sme se snažili maximálně držet návrhu studia Mooden. S vizualizacemi jsme byli spokojení, tím pádem jsme chtěli atmosféru udržet i v realitě. Na druhou stranu navržený lustr by přišel na 40 tisíc, což je hodně. Koupili jsme levnou alternativu, ale když jsem lustr montoval, děsila mě jeho kvalita. Časem jej určitě vyměníme,“ říká Jakub.

Celý dům je napojený na systém chytré domácnosti a manželé závěrem komentují: „Kupříkladu pohybová čidla spínají veškerá svítidla. To se hodí především v noci, ve tmě netápeme po vypínačích a nemáme osahané zdi. Nejdřív se nám zdálo, že je čidel příliš, ale teď bychom jich užili i víc.“