Získáním moderně a svěže koncipované nemovitosti s obytnou plochou 211 m2 se zahradou došlo k posunu. „Za námi se klienti vydali ve fázi projektu, tedy těsně před stavbou, když už měli dům nakreslený. Úkolem bylo navrhnout a zrealizovat interiér,“ vysvětluje na úvod designérka Martina Pištěláková.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Designéři tak mohli včas zasáhnout do úpravy dispozic obývacího pokoje s kuchyní, kde mírně posunuli příčku pro kuchyň a upravili výšku parapetů oken, aby se potkaly s výškou pracovní desky.

„Oproti původnímu projektu jsme také upravili celkovou dispozici obývacího pokoje s kuchyní a rozšířili dveřní otvor. Bylo jej třeba maximalizovat a docílit symetrického průchodu. V patře jsme oproti původnímu projektu otočili postel v ložnici, která díky tomu nebyla v kolizi s oknem. Protože šlo o soukromou výstavbu, mohli jsme stavbu hlídat,“ vypočítává změny Martina Pištěláková.

Práce během covidu

Manželé očekávali kvalitní, moderní a světlý interiér, proto se obrátili na profesionály. Jejich představy se upíraly ke skandinávsky laděnému stylu s dominantním černým akcentem. Celá spolupráce trvala tři roky, z toho dva samotná realizace. Probíhala v covidovém období, což nebylo pro žádného z aktérů snadné.

„Oproti původnímu projektu si ve druhé polovině realizace klienti přáli změnit podobu betonového schodiště. To nebylo jednoduché, protože už bylo hotové. Stupně jsme museli upravit a rozšířit, abychom docílili optimální návaznosti skleněného zábradlí zasazeného do tenké železné bočnice. Výsledek ale stojí za to! Nepochybně vzniklo subtilnější a elegantnější schodiště než původní plánované s plně vyzděným zábradlím,“ vysvětluje designérka.

Dům je vybavený podlahovým vytápění, které je z větší části kryté vinylem včetně schodiště. Kompletně oplývá vysokým standardem materiálů, rafinovanými prvky i efektními detaily. Všechen nábytek i prosklené dveře jsou zhotoveny na míru.

Co dokážou stěrky

Hojně jsou zde zastoupeny stěrky. Nebyly aplikovány jen na stěnách, ale také na nábytku, což bylo procesně náročné a zdlouhavé. S ohledem na odolnost je stěrkou opatřena také bílá okenní stěna v kuchyni a jídelně.

„Stěrky nám každopádně pomohly v tom, že jsme pracovali s čistými a hladkými plochami. Koupelna je zase hodně členitá a takový prostor není pro obklad vhodný. Kvůli spárám by výsledný efekt působil spíš rušivě. Stále jsme se drželi záměru jednoduše a čistě působícího interiéru. Nechtěli jsme žádné přehnané kombinace,“ uvádí Martina Pištěláková.

V hlavní koupelně se autoři interiéru potrápili se shozem prádla, který nebylo možné s ohledem na návaznost prvního podlaží kam jinam umístit. Konkrétně bylo třeba vymyslet kapotáž shozu, kterou nakonec rafinovaně skryli pod umyvadlovou skříňku.

Přes veškeré nástrahy výstavby a realizace interiéru je také na tomto projektu zřejmé, že vzájemnost, naslouchání si, porozumění a vstřícné jednání dovedly majitele i autory projektu ke zdárnému výsledku. Nejlepší referencí je spokojenost majitelů. Po prvních měsících strávených v novém domově říkají, že se žádné z návštěv nechce odejít. Všichni se zdrží déle, protože se v interiéru cítí dobře.

Názor designérky

„Naši práci děláme trošku jinak, než bývá u interiérových studií zvykem. S klienty vše procházíme od návrhů po celou realizaci až do finále. Jsme moc rádi a vděční, že jsme tento projekt společně dotáhli. Klienti jsou s výsledkem spokojení a na interiér mají hezké reakce i ze strany svých blízkých a přátel, což je pro nás tou nejlepší referencí,“ uvádí Martina Pištěláková ze studia Martina Design.

To se zaměřuje na rezidenční i komerční interiéry. Soustřeďuje se především na komplexní návrhy celých bytů či rodinných domů. Ohledně menších projektů nabízejí individuální domluvu, ve většině případů stačí i konzultační pomoc.

