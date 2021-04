Do moderní kostky si vybrali klasický nábytek včetně ozdobných lišt

Dům vyrostl v nově se rodící moderní zástavbě hned kousek za metropolí. Na designérku se manželé obrátili v době, kdy byla hotová hrubá stavba, a bylo potřeba začít řešit interiér. Jako velké plus celého projektu považuje designérka to, že si designérka Ivana Šustrová s majiteli „sedla“ lidsky, i co se týká vkusu.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Požadavek zněl: zařídit stylově spíše klasický, ale funkční interiér, který bude působit domácky. Manželé nechtěli nic super moderního, byť dům z venku tak vypadá.

Při řešení barevného konceptu se dohodli na kombinaci modré, šedé a bílé barvy. Požadované „teplo“ do domu dodává přírodní odstín dubu, který je použitý na podlahách a různých truhlářských prvcích.

S příchutí starých časů

Dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 se třemi koupelnami má 275 m2 včetně garáže a terasu 18 m2. Obývá jej mladá tříčlenná rodina se psem. Dům je pojatý opravdu velkoryse a nabízí svým majitelům veškerý komfort, ať po stránce relaxační, tak i po té funkční.

Požadovanou klasiku tady představují kazetová dvířka, která kryjí pohledové plochy většiny nábytku. Velký důraz je kladený na úložné prostory, které v domě tvoří vestavěné skříně, a to v chodbách i v šatnách.

Skříně však nepůsobí jako velká nevzhledná hmota, protože jsou rozčleněné na dvířka i menší zásuvky, vše s kazetovými dvířky s poměrně nápadnými kovovými úchytkami. Tradičním prvkem, který dále umocňuje požadovaný styl, je ozdobně frézovaná lišta, jež ukončuje nábytek v horních partiích.

Designérka je použila i u stropů, zdobí obložení zdi v chodbě u kuchyně a podobně. Tady však nejde o dřevo, ale o polystyren, který vytváří dokonalou iluzi originální frézované dřevěné lišty.

Útulné soukromí

„Srdce“ domu představuje velký obytný prostor v přízemí s kuchyní, jídelnou a obývací zónou. Odtud se také vchází na terasu, která poskytuje rodině letní útočiště. Majitelka ráda vaří, takže od toho se odvíjel také vzhled a vybavení kuchyně. Vodorovnou část u zdi doplňuje protilehlý ostrůvek se zabudovaným dřezem a úložnými skříňkami. Část ostrůvku také slouží jako barové posezení.

Na kuchyni se nešetřilo: z masivního dřeva jsou nejen pohledové plochy, ale také korpusy. Modrou barvu velmi decentně doplňuje přírodní mramor colonial white a kashmire white. Spojku mezi kuchyní a obývacím pokojem tvoří masivní jídelní stůl vyrobený na zakázku stejně jako většina nábytku v domě.

Cenový rozpočet „ponižuje“ sedací souprava z IKEA, která však získala nové čalounění, aby ladila s dalšími textiliemi v tomto prostoru. Na zakázku je vše textilní zhotovené u firmy Inspire Decor. Útulnou atmosféru dotváří vestavěný krb s mramorovým obložením.

O vybavení koupelen se postarala společnost Dorint. V té největší je umístěná vana i sprchový kout.

Neobvyklé je na domě snad to, že má celkem tři koupelny. Je to hlavně proto, aby měli všichni stálí i příležitostní obyvatelé domu své pohodlí a soukromí.

Největší modrá koupelna sousedí s ložnicí a šatnou rodičů a je vybavená dvoujumyvadlem, vanou i sprchovým koutem a toaletou s bidetem. Druhá menší koupelna (opět modrá) má umyvadlo, sprchový kout a toaletu. Za povedený experiment považuje designérka třetí koupelnu, kterou si majitelé přáli ladit do fialové barvy, jež je použitá i v přilehlém pokoji pro hosty.

Dětský pokoj pro malého chlapce je prozatím vybaven levnějším nábytkem IKEA, protože se počítá s jeho obměnou. Nábytek do ložnice je opět vyrobený na zakázku, zajímavý prvek představuje kazetové obložení zdi, kde je postavený toaletní stolek.

Tapeta s jemným květinovým motivem za postelí tvoří dominantní prvek místnosti. Drobnými „šperky“, které zdobí všechny místnosti, jsou pak designové lustry a lampičky zakoupené u firmy Bulb.

O autorce Designérka Ivana Šustrová z se věnuje návrhům interiérů soukromých i komerčních objektů. Řídí a organizuje projekty ve výstavbě až do fáze dodávky interiéru s důrazem na zpracování architektonických detailů.

