Mladý pár s dětmi měl o interiéru svého domu s plochou 144 m2 celkem jasnou představu: světlý, až hravý prostor, se snadnou údržbou a zároveň se zajímavými technickými vychytávkami a samozřejmě dostatečnými úložnými prostory.
Výhled do přírody
„Dům je na kopci, zasazený do nádherné přírody. Proto jsme chtěli, aby se okolní barevnost promítla i do interiéru a aby bylo možné si vychutnat výhledy do okolí ze všech pokojů,“ vysvětluje Kamila Šindelářová ze studia Punto Design.
Centrem domu je logicky propojený prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. V této části je strop otevřený až do krovu, takže opticky působí mnohem větším a vzdušnějším dojmem.
Designéři studia záměrně vybírali snadno udržovatelné a odolné materiály. Typickým příkladem mohou být například skříně v chodbě od výrobce Zalf s dveřmi z lamina, které „odolají“ i nárazům odrážedel nebo tříkolek dětských návštěvníků.
|
Italové umějí žít. Sto let starý byt zaplnil elegantní nábytek
Do kuchyně za pohodou
Kuchyňská linka je sestavená do tvaru písmene L, uzavírá ji však praktický ostrůvek s varnou deskou sloužící i jako barový pult. Moderní „kredenc“ proti ostrůvku dělá velkou radost majiteli, milovníkovi aut. Prosklené skřínky tak neskrývají obvyklý rodinný porcelán a sklo, ale modely autíček…
Kuchyň je od výrobce Mesons (model Goccia) v kombinaci MDF lak zelená, bílá MDF a dýha, která ladí s podlahou z masivu. Kromě klasických výsuvů či výklopných skříněk zde najdete i jednu velkou specialitu, elektricky ovládaný výsuvný roh. Takže žádné hledání v rohové skříňce nebo pracné ohýbání se, stačí jemný stisk a nahoru vám vyjedou třeba drobné spotřebiče (klidně i těžký robot) , aniž byste museli otevírat dvířka...
Jídelní stůl je připravený i na velké návštěvy, proto je rozkládací (výrobce Kristalia), židle a barovky nesou značku Enea. S jídelní zónou je barevně sladěný i obývací pokoj s pohovkou Splitback (Innovation), i ten je připravený „uvítat“ hosty díky rozkládacímu mechanismu.
|
Jak bydlí zhýčkaný Ital? V loftu plném designu a pohodlí
Ložnice v italském duchu
I v ložnici vládne Itálie, ovšem v designovém duchu, nikoliv „vztahovém“. Komoda, stůl i noční stolky představují oblíbené kousky od značky San Giacomo (MSG), vyrobené z MDF s povrchovou úpravou v laku. Stojací lampa je od výrobce Vesoi (model WL 130), postel o rozměrech 180×200 od výrobce Alta Corte.
Malý pracovní kout u okna nabízí díky velkému oknu příjemný výhled do zeleně, a tedy tolik žádoucí odpočinek pro oči třeba po delší práci u počítače.
„Bylo pro nás důležité, aby interiér odpovídal představám majitelů a jejich současným zálibám, ale zároveň byl praktický a nadčasový. Díky vzájemné komunikaci se nám tento úkol podařil,“ říká na závěr Kamila Šindelářová ze studia Punto Design.