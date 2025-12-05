„Práce na interiéru začaly bezprostředně po započetí hrubé stavby. Byl proto čas na důkladnou přípravu pro všechna řemesla: podlahy v jedné úrovni bez použití prahů a přechodových lišt, elektroinstalace či vzduchotechnika,“ vypočítává Ing. Zdeňka Ondrůšová, autorka interiéru.
Projekt je mimořádný ve své celistvosti, „dotáhla“ jej totiž do posledního detailu, nejen nábytkem na míru, příčkami a výplněmi z pískovaného skla s individuálními motivy, nadstandardním osvětlením, obrazy, doplňky, ale také rostlinami, povlečením, porcelánem či sklem.
Navíc kladla důraz na snadnost údržby, ať už šlo o povrchy sanitárního vybavení, baterií, minimum otevřených polic, kabeláž schovanou v uzavřených skříňkách s hloubkou 120 mm či centrální vysavač.
Svůj projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
Změny v projektu
„Do stavebního projektu jsem zasáhla malými, ale pro provoz důležitými úpravami. Úložné prostory v pokoji dcery jsem rozšířila o dvě niky s vestavěnými skříňkami, a to na úkor sousední šatny. V pokoji syna jsem nechala vybudovat ,pódium´ tak, abych pracovní stůl i postel dostala do výšky pod oknem. Dva schodišťové stupně se mohou využívat k sezení při hraní počítačových her, jsou do nich navíc začleněny i skříňky,“ vypočítává některé změny Zdeňka Ondrůšová.
A pokračuje: „V jedné z koupelen, kde byla toaleta oddělena pouze zděnou příčkou, takzvaným zálivem, jsem ji uzavřela prosklenou příčkou z materiálu matelux s dveřmi. Ve všech koupelnách jsem pak navrhla odkládací niky. V koupelně rodičů se podařilo instalovat sprchový odtok do stěny.“
A protože „ďábel se skrývá v detailu“, veškeré dlažby a obklady jsou rektifikované, takže spáry ani nepostřehnete. V obytných prostorách přízemí, dvou pokojích a v šatně v patře byly položené přírodní dubové lamely s olejovým povrchem. V ložnici, další šatně a ostatních pokojích ve druhém nadzemním podlaží dostaly přednost koberce.
Vestavěný nábytek je atypický, v obytných místnostech z laťovky s dubovou dýhou a MDF s nástřikem. Hrany jsou ošetřeny dubovým nákližkem. Stoly nechala autorka vyrobit z dubového masívu, z takzvané průběžky. Nadstandardní velkost jídelního stolu 2 700 × 1 300 mm zohledňuje početnou rodinu.
Pro pracovní desky v kuchyni a koupelnách zvolila Zdeňka Ondrůšová umělý kámen Technistone. Koupelny nechala vybavit nadčasovými sanitárními zařizovacími předměty.
O projektu
Stavební část (od studie až po projekt pro provádění stavby, návrh a výrobní výkresy schodiště a skleněných příček): Ing. arch. Jindřich Ondrůš
Stavební práce: Josef Machala, Rostislav Machala, Petr Adámek
Dveře, atypický nábytek, obložení stěn: vyrobeno podle podrobných autorčiných výrobních výkresů včetně výpisu kování; realizace Stolařství Javořík a Stolařství Valíček
Kliky: M&T