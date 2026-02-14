V horské chatě v Bedřichově nahradily staré dekory jen vyfrézované drážky

Autor:
Je obtížné určit, zda je snadnější navrhnout interiér pro konkrétního majitele, nebo pro neznámého, na kterého horský dům v Bedřichově teprve čekal. Architekti ze studia Codein zakázku od developera proto pojali s jasným cílem: vytvořit komfortní a útulné zázemí.
V Bedřichově vyrostly čtyři horské domy, každý získal unikátní interiér.

V Bedřichově vyrostly čtyři horské domy, každý získal unikátní interiér. | foto: Archiv studia

Stěny z běleného smrku doplnily masivní dřevěné trámy.
Stěny z běleného smrku doplnily masivní dřevěné trámy.
Světlé smrkové dřevo zvýraznily detaily nábytku v antracitové barvě
Kuchyňská linka v hlavní obytné místnosti vsadila i na žlutooranžovou MDF.
32 fotografií

„Tvarosloví i dispozice stavby byly již velmi dobře promyšlené, na nás zbývalo vdechnout život do jinak jednoduché vnitřní struktury domu,“ říká Václav Derner. Shodně postavené domy byly celkem čtyři, každý byl jedinečný výběrem dřeva v interiéru. Na studio Codein připadl dům s interiérem s povrchem z běleného smrku.

Obě obytná podlaží byla stavěna suchou metodou z dřevěných sendvičových panelů, na které v interiéru přibyly na zdech i stropech pohledové biodesky.

Projekt studio přihlásilo do 10. ročníku soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je už 28. 2. 2026! Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Horská chata zvenčí respektuje historii, uvnitř nabízí luxusní pohodlí

Bez vzoru to nejde

Na architekty čekaly rozsáhlé dřevěné plochy stěn, masivní dřevěné trámy na stropech, šedá velkoformátová dlažba na podlaze a velká dřevo-hliníková okna s antracitem v exteriéru, tedy docela obvyklá kombinace materiálů a barev pro nové developerské stavby v horách.

„Vzorový interiér, ale bez vzoru? To ne! Začaly nás zajímat možnosti rozmanitých vzorů a ornamentů, které byly odjakživa typické pro chalupy našich babiček. Hledali jsme soudobou a lehce univerzální parafrázi na truhlářské a tesařské hoblované detaily, malované truhly nebo vyšívané dečky,“ objasňuje přístup studia Václav Derner.

Čisté dřevěné plochy zdi a stropů si přímo říkaly o detail, a tak na ně designéři přidali smrkový obklad s jednoduchou a opakovatelnou grafikou.

Horská chata v Orlických horách láká na všechny možné požitky

„Vyfrézované drážky dvojího směru jemně rozehrály rytmus, který zaujme, ale nenaruší jednoduchost interiéru. A to nejen na stropech v obytné místnosti, ale také na zdech schodišťového prostoru nebo na zadních stěnách koupelnových skříněk či knihoven,“ popisuje Silvie Dernerová.

Ostatní dřevěné konstrukce autory inspirovaly k tomu, aby je zapojili do dalšího tvarosloví. Stropní trámy tak nezůstaly jediným výrazným prvkem, objevily se i na stěnách, jako sloupky se staly nosnými prvky knihoven a nik pro dřevo.

Zbývající vestavný nábytek zůstal na přání investora v decentní antracitové barvě. Pouze u kuchyně se objevuje lehce akcentující žlutooranžová MDF deska, která jako oheň v krbu vytváří „teplo“ domova. Další vybavení a doplňky už autoři ponechali na budoucích majitelích.

Dům, který vypadá jako stará horská chalupa, do krajiny skvěle zapadl

„Náš tip? Aby se teplo a útulno prolínalo celým domem, je nutné horskou chatu dovybavit ´rukou a srdcem´. To znamená na velké sedací lavice a pod oknem v jídelně dodat čalouněné sedáky a polštářky, na podlahy dekorativní koberce a na police na osobní předměty budoucích majitelů, vše podle jejich vkusu,“ radí na závěr autoři interiéru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po letech oprav se otevírá slavná vila Beer. Prohlédněte si klenot architektury

Vila stojí ve vídeňské čtvrti Hietzing.

Po rozsáhlé rekonstrukci se veřejnosti otevře ikonická vila Beer ve vídeňské čtvrti Hietzing, která prošla několikaletou rekonstrukcí. Vila je spojená s architektem vídeňské moderny Josefem Frankem....

Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos

Za luxusní sídlo zaplatil americký technologický magnát částku mezi 150 a 200...

Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.

Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu

Ikonický porubský Oblouk po dokončení. Prvních 118 bytových jednotek bylo...

Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...

Firma vzala peníze a zmizela. Moniku s Petrem problémy na stavbě nezastavily

Kvůli manželově práci v Norsku musela veškeré zařízení a vybavení vybírat...

Čtyři roky v Norsku jim změnily život. Petr s Monikou a jejich dvě děti tam propadli kouzlu místních chat a rozhodli se, že v Česku už do bytu nepůjdou, ale že si pořídí vlastní dům. Těžkosti...

Pro panelákový byt v Praze se stala inspirací jachta. Z podlahy je paluba

Z dřevěné prkenné podlahy se stala „paluba“, na níž se odehrává život.

Byt v panelovém domě má krásný výhled. Z oken lze sledovat i čilý ruch v okolí. „Tyto podněty jsme si od klienta přenesli do jachtařského světa plného výhledů na obzor, modrého moře všude okolo a...

V horské chatě v Bedřichově nahradily staré dekory jen vyfrézované drážky

V Bedřichově vyrostly čtyři horské domy, každý získal unikátní interiér.

Je obtížné určit, zda je snadnější navrhnout interiér pro konkrétního majitele, nebo pro neznámého, na kterého horský dům v Bedřichově teprve čekal. Architekti ze studia Codein zakázku od developera...

14. února 2026

Znovu v plném lesku. Není vše špatně, některé cenné pražské stavby byly kvalitně opraveny

Znovu v plném lesku. Několik významných moderních staveb v centru naší...

Zdaleka není v naší metropoli jen všechno špatně. Dokládá to hned několik cenných staveb, které ještě nedávno nevypadaly dobře a obávali jsme se, že o ně přijdeme, a dnes jsou po zdařilých...

13. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Stačilo párkrát kliknout. Architekt s vášní pro staré domy si skvěle vydělává

Jinde rafinované omítky doplnila obyčejná výmalba vápnem. Dodávají elegantní a...

V italském městečku Soleto stojí dům, který se zastavil v čase. Říká se mu Casa Soleto a sloužil jako letní sídlo šlechty od 17. století. Aby dnes ožil pod rukama španělského architekta Andrewa...

13. února 2026

Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily

Parkety položené do vzoru chevron ocení každý odborník. Jde o vzor, v němž jsou...

Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat....

13. února 2026

Běžná údržba a drobné opravy zdražily. Kolik jako nájemník musím platit?

Premium
Za drobné opravy se podle Nařízení považují opravy bytu a jeho vnitřního...

Bydlím v menším bytě v pronájmu. Nájem platím včas, o byt se starám a drobné opravy hradím sám, protože mi to přijde jednodušší. Nedávno jsem ale zaslechl, že se od ledna má zvyšovat částka, kterou...

13. února 2026

Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos

Za luxusní sídlo zaplatil americký technologický magnát částku mezi 150 a 200...

Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.

12. února 2026

Český křišťál září v Orient Expressu. Art deco si můžete vychutnat i vy

Nešlo o to, vytvořit kopii původního Orient Expressu, ale spíše o to, znovu...

Luxus, cestování a šampaňské, ale také krev a křišťál. Co mají společného? Přece Orient Express a styl art deco. Tento styl, který zahájil svůj světový úspěch výstavou v Paříži v roce 1925 a stal se...

12. února 2026

Malý byt v pražské Libni. Na proměnu bylo málo peněz, tak sáhli po barvách

Hlavním nosičem konceptu celého bytu se stalo použití barev, zejména zelené.

I pořízení malého bytu ve starší zástavbě bývá finančně hodně náročné. Zejména když je na všechny platby člověk sám. Pak je logické, že se při rekonstrukci, byť jen částečné, počítá s každou korunou.

11. února 2026

Po letech oprav se otevírá slavná vila Beer. Prohlédněte si klenot architektury

Vila stojí ve vídeňské čtvrti Hietzing.

Po rozsáhlé rekonstrukci se veřejnosti otevře ikonická vila Beer ve vídeňské čtvrti Hietzing, která prošla několikaletou rekonstrukcí. Vila je spojená s architektem vídeňské moderny Josefem Frankem....

11. února 2026

Dům jako ze Star Wars. Pod drsnou slupkou ukrývá interiér, který vyrazí dech

Odlehlý pouštní úkryt na pozemku rozloze dvou hektarů v Novém Mexiku láká...

Odlehlý pouštní úkryt na pozemku rozloze dvou hektarů v Novém Mexiku láká milovníky luxusu a bizarní architektury, kteří chtějí uniknout civilizaci. The Dreaming Dome je nyní na prodej za 1,59...

10. února 2026

Pro panelákový byt v Praze se stala inspirací jachta. Z podlahy je paluba

Z dřevěné prkenné podlahy se stala „paluba“, na níž se odehrává život.

Byt v panelovém domě má krásný výhled. Z oken lze sledovat i čilý ruch v okolí. „Tyto podněty jsme si od klienta přenesli do jachtařského světa plného výhledů na obzor, modrého moře všude okolo a...

10. února 2026

Parcela široká 5 metrů? Dům je důkazem, že se úzkých pozemků nemusíte bát

Na velikosti prý zase tolik nesejde, když nechybí dobré nápady. A těmi rodinný...

Na velikosti prý zase tolik nesejde, když nechybí dobré nápady. A těmi rodinný dům Puerto rozhodně oplývá. Vyrostl v mexickém městě Progreso na úzké parcele široké pouhých pět metrů. A přesto je...

9. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.