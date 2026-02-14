„Tvarosloví i dispozice stavby byly již velmi dobře promyšlené, na nás zbývalo vdechnout život do jinak jednoduché vnitřní struktury domu,“ říká Václav Derner. Shodně postavené domy byly celkem čtyři, každý byl jedinečný výběrem dřeva v interiéru. Na studio Codein připadl dům s interiérem s povrchem z běleného smrku.
Obě obytná podlaží byla stavěna suchou metodou z dřevěných sendvičových panelů, na které v interiéru přibyly na zdech i stropech pohledové biodesky.
Projekt studio přihlásilo do 10. ročníku soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je už 28. 2. 2026! Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
Bez vzoru to nejde
Na architekty čekaly rozsáhlé dřevěné plochy stěn, masivní dřevěné trámy na stropech, šedá velkoformátová dlažba na podlaze a velká dřevo-hliníková okna s antracitem v exteriéru, tedy docela obvyklá kombinace materiálů a barev pro nové developerské stavby v horách.
„Vzorový interiér, ale bez vzoru? To ne! Začaly nás zajímat možnosti rozmanitých vzorů a ornamentů, které byly odjakživa typické pro chalupy našich babiček. Hledali jsme soudobou a lehce univerzální parafrázi na truhlářské a tesařské hoblované detaily, malované truhly nebo vyšívané dečky,“ objasňuje přístup studia Václav Derner.
Čisté dřevěné plochy zdi a stropů si přímo říkaly o detail, a tak na ně designéři přidali smrkový obklad s jednoduchou a opakovatelnou grafikou.
„Vyfrézované drážky dvojího směru jemně rozehrály rytmus, který zaujme, ale nenaruší jednoduchost interiéru. A to nejen na stropech v obytné místnosti, ale také na zdech schodišťového prostoru nebo na zadních stěnách koupelnových skříněk či knihoven,“ popisuje Silvie Dernerová.
Ostatní dřevěné konstrukce autory inspirovaly k tomu, aby je zapojili do dalšího tvarosloví. Stropní trámy tak nezůstaly jediným výrazným prvkem, objevily se i na stěnách, jako sloupky se staly nosnými prvky knihoven a nik pro dřevo.
Zbývající vestavný nábytek zůstal na přání investora v decentní antracitové barvě. Pouze u kuchyně se objevuje lehce akcentující žlutooranžová MDF deska, která jako oheň v krbu vytváří „teplo“ domova. Další vybavení a doplňky už autoři ponechali na budoucích majitelích.
„Náš tip? Aby se teplo a útulno prolínalo celým domem, je nutné horskou chatu dovybavit ´rukou a srdcem´. To znamená na velké sedací lavice a pod oknem v jídelně dodat čalouněné sedáky a polštářky, na podlahy dekorativní koberce a na police na osobní předměty budoucích majitelů, vše podle jejich vkusu,“ radí na závěr autoři interiéru.