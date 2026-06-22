„Šlo o projekt rodinného domu, dřevostavby o celkové ploše 154,18 m², na kterém se naše studio podílelo od úplného začátku. Mohli jsme tak s klienty a architektem domu tvořit vnitřní dispozice a doladit například i pozice oken a vnitřních dveří,“ popisuje Martina Pištěláková ze studia Martina design.
Dřevo na prvním místě
Originální prvek celého domu představují CLT panely, které tvoří nosnou konstrukci některých stěn. Přirozená kresba dřeva tak dodává interiéru teplo a nezaměnitelný charakter.
„Pro klienty bylo důležité navrhnout čistý a moderní cozy interiér (z anglického cosy neboli útulný, příjemný a pohodlný označující prostor zařízený tak, aby maximalizoval pocit tepla, relaxace a bezpečí, pozn. red.) s přírodními prvky a tóny,“ říká autorka.
A pokračuje: „Zajímavé zadání jsme dostali na televizní stěnu, kterou klienti nechtěli pojmout tradičně tak, aby byla televize vidět. Z toho vzniklo zadání ji nějak zakrýt a přemýšlet nad tím případně tak, že by samotné krytí mohlo být i nějakým uměleckým prvkem.“
Snahou studia bylo ukázat, že interiér nemusí vypadat jako klasická dřevostavba, že může nabídnout i „městský šik“. I proto je barevně i tvarově čistý, bez zbytečných zdobností. A tedy nadčasový.
„Kombinací moderních linií, čistých tvarů a přírodních materiálů vznikl harmonický celek, který respektuje konstrukční principy domu, ale zároveň přináší nadčasový a moderní výraz,“ hodnotí na závěr konečný výsledek Martina Pištěláková, s níž na návrhu spolupracoval i Ondřej Lukeš.
Vítězové interiéru roku byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru moderního umění DOX. Dům v Klecanech zvítězil v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Přehled všech vítězů včetně absolutního najdete ZDE.