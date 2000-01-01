náhledy
Chalupa v České Kanadě je novostavba, ale ctí charakter okolních budov postavených mnohem dříve. I interiér je „chalupářský“, ovšem s dostatečným nadhledem a vkusem. Jeho autorka, Jana Pařízková, totiž dobře ví, že designér má vytvořit především harmonickou a zabydlenou atmosféru prostoru.
Autor: Archiv designérky
Jana Pařízková má rada tapety, pokládá je za odolnější, než je klasická výmalba. Spodní prostor pro společné setkávání proto zaplnily ornamentální tapety, světla z patinovaného kovu Il Fanale i dřevěné obložení.
Autor: Archiv designérky
Kuchyň v přízemí je hodně klasická, včetně doplňků a svítidel.
Autor: Archiv designérky
Podlahu ve vstupním prostoru pokrývá dlažba s klasickým dekorem, v chodbě a obytném prostoru je dlažba v imitaci dřeva. Praktická keramická krytina je logická, majitelka má dva psy.
Autor: Archiv designérky
Podlahu ve vstupním prostoru pokrývá dlažba. Schody ze zrezlého plechu odkazují na cesty designérky po Sicílii a vedou návštěvníky do hostinských pokojů.
Autor: Archiv designérky
Koupelna se samostatně stojící stylovou vanou doplnil i sprchový kout.
Autor: Archiv designérky
Horní patro zaplnil modernější, minimalistický design.
Autor: Archiv designérky
Pokoje v horním podlaží jsou zařízené už v minimalistickém designu.
Autor: Archiv designérky
Autor: Archiv designérky
Autor: Archiv designérky
Jana Pařízková ráda používá tapety a dekorativní látky, které mají podle ní i terapeutický účinek.
Autor: Archiv majitelky (David Kraus, Vojta Herout)