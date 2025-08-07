|
Velká chalupa v České Kanadě má klasické přízemí, ale moderní patro
Malíř Kristian Kodet prodává palác ve Velkém Meziříčí. Chce za něj 53 milionů
Malíř Kristian Kodet s rodinou koupil historickou budovu někdejšího luteránského gymnázia ve Velkém Meziříčí v roce 2020. Po rekonstrukci v přízemí vzniklo Muzeum Kodet, kde jsou vystavena díla...
Z vlhkého karavanu je domeček snů. Mladá žena ho zrenovovala za pár kaček
Britka Hayley Ruberyová koupila na online tržišti Marketplace starý a vlhký karavan Van Royce z roku 1989 za 500 liber, což byla třetina původní ceny a během tří měsíců ho kompletně zrekonstruovala....
Zpěvák Jan Bendig našel s partnerem Lukášem vysněný domov. Podívejte se
Nespočet míst k bydlení za sebou má zpěvák Jan Bendig, kterému nikdo neřekne jinak než Honza. Jak se zdá, se svým partnerem Lukášem konečně našli vytoužený přístav klidu a pohody. Jak to u nich...
Neuvěřitelný příběh. Důchodce vyhrál luxusní dům a začal nový život u moře
Bývalý taxikář vyměnil jednopokojový obecní byt za dům na pláži za 4 miliony liber, v přepočtu za 114 milionů korun. A to poté, co vyhrál v losování soutěže zábavní společnosti Omaze.
Brno dostalo novou perlu, zrekonstruovaný kanovnický dům na Petrově
Výjimečný dům i lokalita. To je kanovnický dům v Brně na pahorku Petrova v sousedství brněnské katedrály a bývalého probošství. Může se pyšnit fragmenty ze 13. století, po poškození při obležení...
Česko dohání zpoždění za světem, přichází doba dřevěná. Vznikne největší bytový dům
V Česku se začne stavět dosud největší bytový dům ze dřeva. V budoucnu by měly přibýt další, pravidla pro stavění dřevostaveb se totiž uvolňují. I tak je Česko se dřevem stále opatrné....
Češi si na Srí Lance postavili penzion. Tragédie vše zničila, oni bojovali dál
Ostrovní země Srí Lanka byla pro Marcelu Adamusovou a její rodinu láskou na první pohled. Rozhodli se zde koupit pozemek a vystavět na něm resort. Jeho výstavbu provázely od začátku problémy, z nichž...
Chalupa v České Kanadě je novostavba, ale ctí charakter okolních budov postavených mnohem dříve. I interiér je „chalupářský“, ovšem s dostatečným nadhledem a vkusem. Jeho autorka, Jana Pařízková,...
Rekonstrukce bytu za 16 milionů liber. Museli pracovat rychle a zběsile
Developer nemovitostí Guy Phoenix z Nottinghamu je jedním z nejvyhledávanějších specialistů na zakázkové domy ve Velké Británii. Jeho sen byl však jinde: chtěl stavět v Monaku, přesněji rekonstruovat...
Penthouse v Karlíně je splněným snem mladého páru. Má hned tři podlaží
Unikátní třípodlažní penthouse v pražském Karlíně zaujme velkorysým prostorem, jedinečnými výhledy na město i jednoduchým řešením interiéru, kterému ponechává dostatek charakteristické vzdušnosti a...
I přes několikaleté zpoždění se to blíží. Muzeum George Lucase je skoro hotové
Lucas Museum of Narrative Art, tak zní oficiální název chystaného muzea v Los Angeles, které staví světoznámý režisér George Lucas.
Seniorka a její nevidomý syn mají díky tragédii revoluční dům, který jim vydělává
Extravagantní železobetonový oblouk zakřivené střešní kopule vypadá prazvláštně, do venkovské krajiny mexického Malinalca jakoby snad ani nepatřil. Pro obyvatelku je však majákem naděje. Tento dům,...
Bylo to šílenství koupit starý dům, říká majitelka. Dnes je nadšená
Architektka Kate Fischer se specializuje na propojení tradiční venkovské architektury a moderního, energeticky úsporného designu. Venkovský dům The Lodge v chráněné oblasti na jihu Anglie se stal...
V apartmánech v Krkonoších se architekt nebál experimentovat i s betonem
Dva horské apartmány Wood a Monolit jsou jako dvě dvojčata, ovšem dvouvaječná. Neboli se sobě hodně podobají, ale každý je svůj. Vycházejí ze stejného půdorysu a respektují horské prostředí Krkonoš,...