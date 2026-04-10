Obývací pokoj se stal jedním velkým studiem. Právě zde natáčí Barbara, která pochází z Argentiny, ale žije ve Španělsku, svá virální videa, díky kterým si získala na Instagramu 962 tisíc sledujících.
Třiatřicetiletá Barbara pracovala jako letuška 14 let, dnes je cestovatelskou influencerkou. Na TikToku ji sleduje 4,9 milionu lidí a na YouTube 2,8 milionu.
Ve svých videích často odhaluje zákulisí létání a dává cestujícím praktické rady, jak se během letu chovat. „V mém ‚letadle‘ si můžete dělat téměř cokoli – klidně si můžete přivést i opici,“ říká s nadsázkou Barbara. Jistě k ní domů můžete přijít i s nadrozměrným zavazadlem a pití vám dá do skleněné skleničky.
Ve videích také Barbara dává některé praktické rady, co při cestování v letadle dělat a nedělat. Například, proč by lidé měli při nevolnosti používat jednorázové papírové pytlíky, a ne pozvracet podlahu: „Když se toto stane, letušky to mohou jen sebrat ubrouskem a trochu to přestříkat voňavkou. Proto je lepší použít sáček připravený v kapse sedadla,“ upozorňuje bývalá letuška na fakt, že možnosti dokonalého umytí jsou během letu téměř nulové. Následný zápach pak může být velmi nepříjemný.
|
V jiném videu zase nabádá, aby lidé na toaletu v letadle nechodili naboso. „Toalety se pořádně uklízejí jen jednou denně, proto je lepší mít obuté boty.“ Zároveň apeluje na všechny cestující, aby do kapes sedadel nestrkali použité kapesníky a jiné odpadky. Podobné „drobnosti“ totiž dokážou palubní personál velmi nepříjemně překvapit.