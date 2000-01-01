Britská influencerka Molly Thompsonová z Yorkshiru zaplatila 130 liber (v přepočtu 3 658 korun) za noc v bývalých veřejných toaletách přestavěných na miniaturní apartmán v Oxfordu.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Pětadvacetiletá Molly říká, že ji k rezervaci vedla čistá zvědavost.
Neobvyklé ubytování zahlédla online a rozhodla se ho vyzkoušet.
Interiér ji prý překvapil elegancí a útulností.
I když zážitek trochu pokazil hluk z ulice.
„Bylo to mnohem hezčí, než jsem čekala,“ přiznala s úsměvem.
Ukázalo se, že i takovýto prostor může nabídnout stylový interiér.
Pokoj byl krásně zařízený a zrekonstruovaný.
Molly strávila jednu noc na „toaletách“ v polovině září.
Sledující poukazovali také na bezpečnost.
„Určitě bych se moc bála, že se někdo bude snažit dostat dovnitř,“ psala jedna z nich.
Její sledující ji nazývají „královnou podivných pobytů“.
Video z dobrodružného přenocování, které sdílela, nasbíralo ihned 123 tisíc shlédnutí a později se stalo virálním.
„Všichni si mysleli, že jsem blázen, ale bylo to překvapivě dobré,“ pochvaluje si zážitek influencerka.
Přeměna vysloužilých veřejných toalet na designové mikrobyty se v Británii stává trendem.
Po kapslových hotelech či kontejnerech přichází další extrém.
Netradiční ubytování je součástí fenoménu nekonvenčních pronájmů, které se objevují po celé Velké Británii.
A do toho spadají i veřejné toalety proměněné v butikové pokoje.
