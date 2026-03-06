V bytě na Janáčkově nábřeží se snoubí retro a IKEA. Je zde jen jeden problém

Klára Lyons
Fanny Leyten skloubila ve svém pražském apartmánu moderní design s tradicí. Vintage nábytek dokonale ladí s cenově dostupnými kousky z obchodního řetězce a vše se snoubí v zajímavý osobitý celek. Apartmán má podle majitelky jen jedinou vadu na kráse.
Fanny Leyten je zvyklá cestovat.

Fanny Leyten je zvyklá cestovat. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

V bytě se snoubí retro prvky s moderním vybavením.
Kuchyň je účelně a prakticky vybavená. Majitelka není plně spokojená jen s...
Organizér nádobí si majitelka přivezla z Indie.
Prahu si zamilovala na první pohled.
16 fotografií

Interiérová a zahradní designérka Fanny Leyten pochází z Belgie a v obchodním domě IKEA pracuje od roku 2006. Během covidu-19 se z rodného Gentu přestěhovala do Indie, kde pracovala čtyři roky v místní pobočce. Před rokem se pak s manželem přesunula z Indie do Prahy.

„Roky v Indii jsme si moc užili. Zároveň nás lákalo přesídlit do země, kde je vyšší úroveň bydlení a bytového zařízení. Náplní mé práce je přizpůsobování globálních výrobků specifikům místního trhu, a proto jsem se velmi těšila na zkušenost z jiné země,“ popisuje Fanny.

Jedním dechem dodává, že specifikem České republiky je oproti jiným státům pečení cukroví a vyrábění domácích produktů, jako jsou džemy a marmelády, což se odráží v nabídce kuchyňského vybavení. Je zajímavé, že zároveň je podle Fanny v Čechách oproti jiným státům kuchyňský prostor velmi minimalizovaný.

V bytě se snoubí retro prvky s moderním vybavením.
Fanny Leyten je zvyklá cestovat.
Kuchyň je účelně a prakticky vybavená. Majitelka není plně spokojená jen s kuchyňskou linkou.
Organizér nádobí si majitelka přivezla z Indie.
Prahu si zamilovala na první pohled.
16 fotografií

Severský minimalismus s duší

Manželé si pro svůj život v Praze vybrali starší zástavbu přímo na Janáčkově nábřeží. Byt o velikosti zhruba 90 metrů čtverečních sestává z prostorné haly, obývacího pokoje, kuchyně, ložnice a průchozího pokoje pro hosty. Veškeré vybavení si manželé přivezli s sebou z Belgie a Indie.

„V Indii jsme žili ve velkém apartmánu, Když jsem viděla ten pražský, bála jsem se, kam všechny své věci dám, ale nakonec se místo našlo,“ říká majitelka. Nábytek i dekorace jsou směsí vybavení, která Fanny za život nasbírala jak v rodné Belgii, tak při pobytu v Indii.

Prostornému obývacímu pokoji vévodí sedací kout s kovovými taburety ze švédského řetězce. Osobitost dodává prostoru světelný banner se značkou cigaret, který Fanny sehnala v Belgii. Obraz na skříňce, která je rovněž z obchodního domu, namaloval pro Fanny její španělský kolega.

Spí v obýváku, ale neměnila by. Jak se bydlí v Polsku u českých hranic

Je znát, že dekorace jsou vyladěné do posledního detailu a odkazují na různé etapy života manželů. Majitelka je hrdá především na sbírku dřevěných koníků, které jsou symbolem švédské kultury a většinu z nich dostala během školení nebo setkání zaměstnanců.

Z obýváku se pokojem pro hosty vchází do ložnice, která je stejně jako obývací pokoj zařízená v duchu severského minimalismu. V úložném prostoru pod postelí Fanny schraňuje věci, které se jinam nevešly. Na skříně, které nejsou svou výškou uzpůsobené vysokým stropům, by majitelka ráda časem dodělala nástavbu. Stejně jako ve zbytku bytu je i v ložnici kladený důraz na příjemné osvětlení, které bytu i v šedivém lednovém dni propůjčuje útulnou atmosféru.

Kuchyňská linka jako mínus

Srdcem domova je pro Fanny kuchyň. Sama velmi ráda vaří a má proto veškeré kuchyňské vybavení v otevřených skříňkách. Jejím oblíbeným kouskem je kovový držák na nádobí, který si přivezla z Indie. V této zemi je údajně základním vybavením každé domácnosti a nádobí se zde na rozdíl od Česka dává na odiv.

„Kdybych mohla v bytě změnit jedinou věc, byla by to kuchyňská linka. Zahrnuje málo pracovního prostoru a úložné prostory jsou velmi neprakticky zařízené,“ popisuje Fanny jedinou vadu na kráse. Protože je v apartmánu v pronájmu, velké zásahy jako je výměna kuchyňské linky, nejsou možné. V kuchyni má své zázemí i kočka Alba, která s manžely sdílí byt.

VÝZVA ČTENÁŘŮM

Zveřejněný příběh odměníme knihou.

Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

Chodba je prostorná s nepřehlédnutelnými stojany na kola. Fanny s manželem nevlastní auto a kolo je proto důležitým prostředkem, jak se pohybovat po městě. Na poličce mají svá místa upomínkové předměty z Indie. Velkou dřevěnou masku se ale majitelka kvůli její váze bojí pověsit.

Fanny zatím neumí česky, i tak ale vychází velmi dobře se sousedy. „Praha mě chytla za srdce. Je to město s neuvěřitelně se rozvíjející gastronomickou scénou, tradicí a zároveň moderním duchem. Opravdu to tady miluji, přestože v porovnání s Indií Češi žijí na mnohem menším životním prostoru. Nevím, jak dlouho tady zůstaneme, ale určitě si umím představit žít tady na stálo,“ uzavírá majitelka.

Vstoupit do diskuse
Témata: Indie, IKEA, Belgie

Nejčtenější

Pozemek, který nikdo nechtěl. Na trojúhelníku postavili architektonický zázrak

Vstup do bytových jednotek tvoří společné zastřešené patio, které funguje jako...

Takový pozemek byste určitě nechtěli, možná ani zadarmo. Téměř trojúhelníková parcela, kterou svírá ze dvou stran komunikace, to opravdu není výhra. Navíc v zadání nebyl jeden dům, ale hned dvojdům,...

Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula

Čas doma tráví herečka v obležení zvířat.

Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A výsledek? Moderní, elegantní a překvapivě útulný domov, který jí pomohla vytvořit dcera Kordula Stropnická.

Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí

Nemovitost je na prodej za 39 milionů korun.

Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.

Vypadá jako tuctový domek. Pod tunami kamene se však skrývá nečekaný unikát

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V...

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V Británii je právě na prodej jedinečný jeskynní dům z roku 1511. Vyjde na 15 milionů korun a nabízí luxus, který v...

Luxus vytesaný do skály. Proč poslední obyvatelka odešla až v roce 1956?

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge...

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge považováni za zaostalé primitivy. Ve skutečnosti si žili mnohem lépe než lidé z anglických měst. Jejich skalní domy dnes...

V bytě na Janáčkově nábřeží se snoubí retro a IKEA. Je zde jen jeden problém

Fanny Leyten je zvyklá cestovat.

Fanny Leyten skloubila ve svém pražském apartmánu moderní design s tradicí. Vintage nábytek dokonale ladí s cenově dostupnými kousky z obchodního řetězce a vše se snoubí v zajímavý osobitý celek....

6. března 2026

K rozebrání, píšou sousedé na harampádí. Z chodeb a sklepů se stávají skládky

Premium
Důležité je, aby SVJ přestalo fungovat jako odvozní služba placená ze...

V domě se začínají množit věci. Sousedé, většinou ti, co nemají trvalý pobyt a jsou v nájmu, se naučili dávat nábytek do chodeb a hlavně do sklepů – stoly, židle, oblečení, skříňky. Než by řešili...

6. března 2026

Když se šetřit nevyplácí. Nejčastější chyby při výběru a stavbě střechy

Advertorial
Když se šetřit nevyplácí. Nejčastější chyby při výběru a stavbě střechy

Střecha je nejnamáhanější částí domu a každá snaha o pochybnou úsporu se u ní dříve či později projeví. Špatné rozhodnutí v projektu nebo nevhodně zvolený materiál totiž často vedou k opravám, které...

5. března 2026

Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí

Nemovitost je na prodej za 39 milionů korun.

Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.

5. března 2026

Váš strach, náš byznys. Bunkry jsou hit, v Dakotě z nich postavili celé město

Což je asi ta největší mezera v logice, na níž stojí celý podnikatelský záměr...

Americká společnost Vivos se pyšní tím, že na všechny chmurné předpovědi, jaderné apokalypsy a katastrofy má spolehlivé řešení. V jihodakotském XPoint můžete přečkat konec světa v luxusním krytu....

5. března 2026

Luxus vytesaný do skály. Proč poslední obyvatelka odešla až v roce 1956?

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge...

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge považováni za zaostalé primitivy. Ve skutečnosti si žili mnohem lépe než lidé z anglických měst. Jejich skalní domy dnes...

4. března 2026

Jak postavit roubenku u Lipna s výhledem. Aleš vsadil na chytrou strategii

Samotná stavba trvala asi rok – začalo se v dubnu 2024 a hotovo bylo v červnu...

Každý rok do Lipna nad Vltavou míří stovky návštěvníků – mezi nimi i Aleš s rodinou. Ti sem jezdili tak dlouho, až se rozhodli, že je nejvyšší čas pořídit si zde vlastní zázemí.

4. března 2026

Dům jako pec na chleba. Má jen 48 m2, ale ohromí elegancí i skvělými nápady

Vlastní dům je neformálně rozdělen do tří úrovní, členěných podle svého...

Horno de Pan znamená v překladu pec na chleba. Přesně tak vypadá unikátní dům v ekvádorské oblasti Auqui, který svou klenbou připomíná pec. Navzdory skromné rozloze 48 m2 však nejde o žádnou...

3. března 2026

Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula

Čas doma tráví herečka v obležení zvířat.

Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A výsledek? Moderní, elegantní a překvapivě útulný domov, který jí pomohla vytvořit dcera Kordula Stropnická.

3. března 2026

Vypadá jako tuctový domek. Pod tunami kamene se však skrývá nečekaný unikát

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V...

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V Británii je právě na prodej jedinečný jeskynní dům z roku 1511. Vyjde na 15 milionů korun a nabízí luxus, který v...

2. března 2026

Pozemek, který nikdo nechtěl. Na trojúhelníku postavili architektonický zázrak

Vstup do bytových jednotek tvoří společné zastřešené patio, které funguje jako...

Takový pozemek byste určitě nechtěli, možná ani zadarmo. Téměř trojúhelníková parcela, kterou svírá ze dvou stran komunikace, to opravdu není výhra. Navíc v zadání nebyl jeden dům, ale hned dvojdům,...

2. března 2026

Z bývalého starého skladu vznikla stylová chata s obří terasou

Bývalý sklad a rybářská základna se proměnil na chatu pro čtyři sourozence....

Prapůvodně to byla rybářská základna, pak dlouho jen sklad. V 90. letech ji majitel předělal na chatu pro své čtyři ratolesti, ale upřímně: stále vypadala jako sklad. Teď se konečně proměnila zvenčí...

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.