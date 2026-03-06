Interiérová a zahradní designérka Fanny Leyten pochází z Belgie a v obchodním domě IKEA pracuje od roku 2006. Během covidu-19 se z rodného Gentu přestěhovala do Indie, kde pracovala čtyři roky v místní pobočce. Před rokem se pak s manželem přesunula z Indie do Prahy.
„Roky v Indii jsme si moc užili. Zároveň nás lákalo přesídlit do země, kde je vyšší úroveň bydlení a bytového zařízení. Náplní mé práce je přizpůsobování globálních výrobků specifikům místního trhu, a proto jsem se velmi těšila na zkušenost z jiné země,“ popisuje Fanny.
Jedním dechem dodává, že specifikem České republiky je oproti jiným státům pečení cukroví a vyrábění domácích produktů, jako jsou džemy a marmelády, což se odráží v nabídce kuchyňského vybavení. Je zajímavé, že zároveň je podle Fanny v Čechách oproti jiným státům kuchyňský prostor velmi minimalizovaný.
Severský minimalismus s duší
Manželé si pro svůj život v Praze vybrali starší zástavbu přímo na Janáčkově nábřeží. Byt o velikosti zhruba 90 metrů čtverečních sestává z prostorné haly, obývacího pokoje, kuchyně, ložnice a průchozího pokoje pro hosty. Veškeré vybavení si manželé přivezli s sebou z Belgie a Indie.
„V Indii jsme žili ve velkém apartmánu, Když jsem viděla ten pražský, bála jsem se, kam všechny své věci dám, ale nakonec se místo našlo,“ říká majitelka. Nábytek i dekorace jsou směsí vybavení, která Fanny za život nasbírala jak v rodné Belgii, tak při pobytu v Indii.
Prostornému obývacímu pokoji vévodí sedací kout s kovovými taburety ze švédského řetězce. Osobitost dodává prostoru světelný banner se značkou cigaret, který Fanny sehnala v Belgii. Obraz na skříňce, která je rovněž z obchodního domu, namaloval pro Fanny její španělský kolega.
Je znát, že dekorace jsou vyladěné do posledního detailu a odkazují na různé etapy života manželů. Majitelka je hrdá především na sbírku dřevěných koníků, které jsou symbolem švédské kultury a většinu z nich dostala během školení nebo setkání zaměstnanců.
Z obýváku se pokojem pro hosty vchází do ložnice, která je stejně jako obývací pokoj zařízená v duchu severského minimalismu. V úložném prostoru pod postelí Fanny schraňuje věci, které se jinam nevešly. Na skříně, které nejsou svou výškou uzpůsobené vysokým stropům, by majitelka ráda časem dodělala nástavbu. Stejně jako ve zbytku bytu je i v ložnici kladený důraz na příjemné osvětlení, které bytu i v šedivém lednovém dni propůjčuje útulnou atmosféru.
Kuchyňská linka jako mínus
Srdcem domova je pro Fanny kuchyň. Sama velmi ráda vaří a má proto veškeré kuchyňské vybavení v otevřených skříňkách. Jejím oblíbeným kouskem je kovový držák na nádobí, který si přivezla z Indie. V této zemi je údajně základním vybavením každé domácnosti a nádobí se zde na rozdíl od Česka dává na odiv.
„Kdybych mohla v bytě změnit jedinou věc, byla by to kuchyňská linka. Zahrnuje málo pracovního prostoru a úložné prostory jsou velmi neprakticky zařízené,“ popisuje Fanny jedinou vadu na kráse. Protože je v apartmánu v pronájmu, velké zásahy jako je výměna kuchyňské linky, nejsou možné. V kuchyni má své zázemí i kočka Alba, která s manžely sdílí byt.
Chodba je prostorná s nepřehlédnutelnými stojany na kola. Fanny s manželem nevlastní auto a kolo je proto důležitým prostředkem, jak se pohybovat po městě. Na poličce mají svá místa upomínkové předměty z Indie. Velkou dřevěnou masku se ale majitelka kvůli její váze bojí pověsit.
Fanny zatím neumí česky, i tak ale vychází velmi dobře se sousedy. „Praha mě chytla za srdce. Je to město s neuvěřitelně se rozvíjející gastronomickou scénou, tradicí a zároveň moderním duchem. Opravdu to tady miluji, přestože v porovnání s Indií Češi žijí na mnohem menším životním prostoru. Nevím, jak dlouho tady zůstaneme, ale určitě si umím představit žít tady na stálo,“ uzavírá majitelka.