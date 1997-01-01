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V pokojících IKEA vyrostlo už několik generací dětí. Od barevných plastových stolků přes palandy se skluzavkou až po jednoduchý skandinávský design. Podívejte se, jak se dětské pokoje IKEA proměňovaly od 70. do 90. let a které nápady přežily dodnes.
Autor: IKEA
Nábytek do dětských pokojů z katalogů IKEA z roku 1970 působí překvapivě hravě a odvážně. Dominují syté barvy, výrazné vzory a modulární řešení, která měla podporovat dětskou fantazii i každodenní praktičnost.
Autor: IKEA
Typickými prvky dětských pokojů byly patrové postele, otevřené úložné systémy a jednoduché hračky.
Autor: IKEA
V roce 1970 byly dětské pokoje živé, veselé a měly podporovat kreativitu, nikoli působit jako zmenšená verze pokoje pro dospělé.
Autor: IKEA
Design úložných systémů se od roku 1970 příliš nezměnil. Už před více než 55 lety si IKEA zakládala na čistých liniích a hravém, ale velmi účelném designu.
Autor: IKEA
Právě v 70. letech začala IKEA věnovat dětem mnohem větší pozornost nejen v samotných katalozích, ale i v prodejnách. Vznikaly specializované dětské sekce a firma postupně rozvíjela vlastní filozofii bezpečného, dostupného a funkčního vybavení pro nejmenší.
Autor: IKEA
Dětské pokoje v katalogu IKEA z roku 1978 působí uvolněněji než na začátku desetiletí. Vedle pestrých barev se stále častěji objevují přírodní materiály, světlé dřevo a jednodušší tvary.
Autor: IKEA
Na fotografiích dětských pokojů je patrné, že IKEA neprezentovala dokonale uklizené interiéry. Nechybějí hračky na podlaze, rozpracované kresby ani knihy v dosahu dětí.
Autor: IKEA
Kovové patrové postele patřily na konci 70. let k moderním a praktickým řešením dětských pokojů. Z dnešního pohledu působí tyto kovové palandy téměř nadčasově. Jejich minimalistický vzhled předjímal estetiku, která se v interiérech znovu prosadila o několik desetiletí později.
Autor: IKEA
Katalog IKEA z roku 1978 zachycuje období, kdy se značka začala výrazně odklánět od strohého skandinávského minimalismu směrem k uvolněnějším, barevnějším interiérům.
Autor: IKEA
Na fotografiích z roku 1986 zaujmou výrazné textilie s grafickými vzory, barevné koberce a kombinace bílé s jasně žlutou, růžovou nebo modrou.
Autor: IKEA
Vliv tehdy módního postmodernismu je patrný téměř na každé stránce katalogu – geometrické tvary a kontrastní barvy se objevují nejen na doplňcích, ale i na samotném nábytku.
Autor: IKEA
Dřevěné patrové postele v katalogu IKEA z roku 1986 ukazují návrat k přírodním materiálům, které se v polovině 80. let znovu dostávaly do popředí.
Autor: IKEA
Dívčí pokojíček s nebesy se stěnami v mentolové barvě by u malých slečen uspěl i dnes.
Autor: IKEA
Podoba útulného pokoje pro teenagery se za čtyři desetiletí příliš nezměnila.
Autor: IKEA
Dřevěné postele v katalogu IKEA z roku 1986 představují typický příklad skandinávského designu poloviny 80. let. Převládá světlý borovicový masiv s přiznanou kresbou dřeva, jednoduché rovné linie a konstrukce bez zbytečných ozdob.
Autor: IKEA
Na fotografiích z roku 1986 zaujme kontrast mezi jednoduchostí dřevěných postelí a výraznými doplňky. Barevné povlečení, grafické vzory a hračky dodávají interiérům energii, zatímco samotná postel zůstává střídmým a univerzálním prvkem.
Autor: IKEA
Studentské pokoje v katalogu IKEA z roku 1997 odrážejí životní styl mladých lidí na konci 90. let. Nábytek je navržen s ohledem na malé byty a koleje, kde bylo potřeba na několika metrech čtverečních spojit spaní, studium i odpočinek.
Autor: IKEA
Na konci devadesátých let hrály hračky i doplňky pro nejmenší všemi barvami.
Autor: IKEA
V kurzu byly na rozdíl od dnešní doby syté barvy a výrazné vzory.
Autor: IKEA
Plyšové hračky z IKEA se za třicet let změnily jen málo.
Autor: IKEA
Frčely pokojíčky v námořnickém stylu.
Autor: IKEA
Palanda se skluzavkou patřila v katalogu IKEA z roku 1997 k nejhravějším prvkům dětského nábytku. Nebyla navržena jen jako místo na spaní, ale jako centrum dětského pokoje, které propojuje odpočinek se zábavou.
Autor: IKEA
Barevné plastové židličky a stolečky patřily v katalogu IKEA z roku 1997 k typickému vybavení dětských pokojů. Díky nízké hmotnosti si je děti mohly snadno přemisťovat samy, což odpovídalo filozofii IKEA podporovat jejich samostatnost při hře i tvoření.
Autor: IKEA
Pokojíčky pro miminka v katalogu IKEA z roku 1997 se nesly ve znamení jednoduchosti, světlých barev a praktičnosti.
Autor: IKEA
Dominantou pokoje byla dětská postýlka, kterou IKEA často doplňovala přebalovacím pultem, komodou a otevřenými policemi s košíky nebo boxy na pleny a dětské potřeby. Důraz byl kladen na to, aby měli rodiče vše potřebné po ruce a mohli prostor snadno přizpůsobit tomu, jak dítě roste.
Autor: IKEA