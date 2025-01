Zpěvačka I am Rosie žije v pražských Letňanech. O sexu natáčí podcast Donaha!

Na svůj současný byt narazila přibližně před dvěma roky zpěvačka I am Rosie, vlastním jménem Karolína, která chodila celé dětství do souboru Bambini di Praga a jeho sbormistryni Blanku Kulínskou považovala za svou nevlastní babičku.

Hledala tenkrát něco v okolí Kbel, kde chvíli žila a dodnes tam bydlí její rodiče. „Nějakou dobu jsme bydleli v centru Prahy, a když jsme se odstěhovali do Kbel, náš děda, který byl z Vinohrad, se tomu strašně divil, protože do Kbel se v časech jeho dětství jezdilo se školou vlakem na výlety. Mohu říct, že ze začátku to byla izolovanější čtvrť, odkud jezdil autobus jednou za hodinu, ale dnes považuji okrajovější části Prahy za ideální bydlení pro rodiny. Jediné, co mi tu chybí, je blízkost většího přírodního koupaliště,“ svěřila se Rosie, podle níž se Letňany za posledních pár let zvedly a je tu dnes hodně zeleně a plná občanská vybavenost.

Ve volném čase chodí se svou fenkou Hedvikou ráda do blízkého lesoparku, který si obě zamilovaly. I když je dopravní dostupnost do centra Prahy dnes dobrá, Rosie uvažuje, že by si udělala řidičský průkaz, jelikož by pro ni pak byla řada věcí jednodušších a do centra by se rychle dostala zejména v naléhavých případech.

Byt doladila po svém

Ačkoli byt není velký, najdeme v něm vše, co zpěvačka potřebuje. Nachází se v něm jedna obytná místnost s kuchyňským koutem, předsíň a koupelna se sprchovým koutem a toaletou.

Když se Rosie nastěhovala, byla v bytě kuchyňská linka a jedna skříňka v části obývacího pokoje. „Zbytek jsem dokoupila, hodně se dívám na internetový portál Westwing a hodně času jsem strávila také v IKEA. Samozřejmě jsem se dívala také na Instagram, abych načerpala inspiraci,“ přiznala zpěvačka, která by chtěla svůj domov časem více vyladit do bohémského stylu.

I am Rosie je česká zpěvačka, textařka a modelka. Písně začala psát ve věku 14 let. V roce 2019 vydala svoje první debutové album Room 594. V současné době natáčí podcast Donaha! Podcast je zaměřený na sexuální témata a sexuální menšiny.

Jediné, co jí na současném bydlení trochu vadí, je absence balkonu, který má naštěstí babička, jež bydlí velmi blízko, a Rosie tak může za hezkého počasí posedět na balkoně u ní.

Pořádné jídlo nesmí chybět

Jelikož si Karolína potrpí na dobré jídlo, pořídila si do kuchyně i ostrůvek, na němž se dá řada pokrmů připravit nebo naservírovat. V oblibě má především asijskou kuchyni a steaky.

„Zkouším různá rizota a mám v kuchyňském koutě i šuplík, který je plný ingrediencí a dalších potřeb k přípravě asijských jídel. Občas dělám i nesolené maso, abych mohla dát kousek svojí fence Hedvice, protože v tomhle jsem strašná, a když něco jím, tak jí většinou kousek dám,“ přiznává bývalá přítelkyně syna Lucie Bílé Filipa Kratochvíla, která si v oblíbené restauraci nejvíce pochutná na pořádném steaku s domácími steakovými hranolky a dobrou zeleninou.

Nechybí ani exotické prvky

Pod oknem najdeme dřevěné vyřezávané křeslo, které na návštěvníky působí velmi exoticky. „Původní majitel si ho nechal vyrobit někde v Thajsku nebo v Malajsii a odtamtud je přivezené. Myslím si, že je to opravdu ruční práce,“ říká Karolína, která křeslo zachránila od vyhození na skládku, jelikož bývalý majitel se ho chtěl zbavit.

V bytě najdeme také dva obrazy, ten v obýváku dala obyvatelce bytu kamarádka a ten v předsíni namalovala sama, jelikož je pro ni malování skvělá relaxace. V bytě nechybí ani suvenýry z několika exotických dovolených a mozaikovitá lampička v arabském stylu.

„V současné době se věnuji hlavně natáčení podcastu Donaha!. Je to pro mě nová zkušenost, jelikož jsem do té doby neměla moc zkušeností se střihem videí a úpravou zvuku. Nicméně se snažíme každých čtrnáct dní něco vydat. Podcast je zaměřený na sexuální témata a sexuální menšiny, kdy hosté otevřeně mluví o svých intimních zkušenostech,“ prozradila nám Rosie více o svém projektu, jemuž se celkem daří.

„Přes zimu jsem vždycky více zaražená, ale během jara a léta jsem více produktivní, proto mohu říct, že plánů je dost – hodlám natočit i další singly,“ pochlubila se zpěvačka, která má na kontě debutové album Room 594 a její klip Can See You byl v roce 2020 nominován celosvětovou soutěží Prisma na nejlepší hudební klip roku.